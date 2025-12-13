Chiến sự Nga - Ukraine 13-12: Cảng Odessa trúng tên lửa, tàu bốc cháy; Ông Zelensky đến điểm nóng Kupiansk 13/12/2025 07:44

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với loạt diễn biến nóng trên chiến trường.

Nga oanh tạc hạ tầng năng lượng Ukraine

. Ngày 12-12, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng lực lượng Nga đã phóng tên lửa tấn công cảng dân sự Chornomorsk ở tỉnh Odessa, làm hư hại một tàu chở hàng, theo tờ Kyiv Independent.

“Cuộc tấn công của Nga ngày hôm nay, cũng như nhiều cuộc tấn công khác, không có mục đích quân sự. Nó chứng minh một lần nữa rằng người Nga không coi trọng ngoại giao và đang tiếp tục cuộc chiến nhằm phá hủy cuộc sống bình thường ở Ukraine” - ông Zelensky nói trên Telegram.

Nhân viên cứu hỏa đang dập tắt đám cháy tại cảng Chornomorsk (tỉnh Odessa) ngày 12-12. Ảnh: CƠ QUAN DỊCH VỤ KHẨN CẤP NHÀ NƯỚC UKRAINE / DSNS

Theo nguồn tin từ đài truyền hình Ukraine Suspilene, con tàu bốc cháy sau các vụ nổ và một người bị thương. Hiện chưa có thông tin về rò rỉ hóa chất hoặc ô nhiễm không khí.

“Con tàu bốc cháy trong thời gian báo động không kích kéo dài từ 15 giờ 21 đến 16 giờ 22 ngày 12-12. Trong khoảng thời gian này, ít nhất 4 tiếng nổ đã được nghe thấy ở Odessa” - Suspilne đưa tin.

Cũng tại tỉnh Odessa, ông Serhiy Lysak - người đứng đầu Cơ quan Hành chính Quân sự Odessa - nói rằng một cuộc không kích của Nga vào Odessa ngày 12-12 đã gây hư hại cơ sở hạ tầng và khiến một số khu vực trong thành phố mất điện và nước.

“Odessa vừa hứng chịu một cuộc tấn công nữa” - ông Lysak cho biết trên Telegram, đồng thời nói thêm rằng thông tin về thương vong vẫn đang được xác minh.

Sau đó, ông cho biết thêm một tòa nhà dân cư cũng bị hư hại trong vụ tấn công.

. Người đứng đầu tỉnh Sumy - ông Oleh Hryhorov ngày qua báo cáo rằng lực lượng Nga đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Shostka (tỉnh Sumy), nhắm mục tiêu vào một trường thể thao địa phương.

“Đây là một cuộc tấn công có chủ đích vào một địa điểm có trẻ em. 2 UAV đã được điều khiển nhắm vào địa điểm này” - theo ông Hryhorov.

Tất cả học sinh và huấn luyện viên đã được sơ tán an toàn, không có trường hợp thương vong nào được báo cáo, vị quan chức cho biết thêm.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12-12 đưa tin rằng trong tuần qua, lực lượng Nga đã tiến hành 1 cuộc tấn công quy mô lớn và 5 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí chính xác, bao gồm cả tên lửa siêu thanh Kinzhal, nhằm vào các địa điểm công nghiệp quân sự và năng lượng của Ukraine để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào các cơ sở dân sự, theo hãng thông tấn TASS.

Cũng theo bộ này, Moscow đã giành quyền kiểm soát 8 cộng đồng dân cư ở Ukraine trong tuần qua.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 1.756 UAV và 27 pháo phóng từ hệ thống HIMARS của Ukraine.

Kiev chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Zelensky thăm điểm nóng Kupiansk

Ngày 12-12, Tổng thống Zelensky đã ghi hình một video từ TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), một trong những điểm nóng nhất của chiến tuyến.

Chuyến thăm diễn ra khi Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine tuyên bố Quân đoàn Khartiia số 2 đã thực hiện thành công cuộc phản công ở phía bắc Kupiansk, một diễn biến hoàn toàn trái ngược với tuyên bố gần đây của Nga về việc kiểm soát hoàn toàn TP này.

“Người Nga cứ mãi nói về Kupyansk - thực tế đã nói lên tất cả. Tôi đã đến thăm các binh sĩ của chúng ta và chúc mừng họ. Cảm ơn từng người lính! Tôi tự hào về các bạn!” - ông Zelensky nói trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X.

Ông nói thêm rằng đòn bẩy ngoại giao của Ukraine phụ thuộc vào việc giữ vững lập trường mạnh mẽ trên chiến trường.

“Việc đạt được kết quả trên chiến tuyến là vô cùng quan trọng để Ukraine có thể đạt được kết quả trong ngoại giao. Đó là cách mọi việc diễn ra: tất cả những vị thế vững chắc của chúng ta trong nước - những vị thế vững chắc trong cuộc đối thoại về việc chấm dứt chiến tranh” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Cùng ngày, nhóm tình báo nguồn mở DeepState đưa tin Lực lượng Quốc phòng Ukraine đã bao vây quân đội Nga ở TP Kupiansk và giành lại vùng ngoại ô phía tây bắc của khu vực này.

“Chiến dịch vẫn còn khó khăn và kéo dài, vì vẫn còn các khu vực do Nga kiểm soát ở trung tâm thành phố. Hiện đã có một lượng lớn bằng chứng hình ảnh trực tuyến xác nhận các hành động thành công của Lực lượng Quốc phòng Ukraine, đó là lý do tại sao chúng tôi hiện đang công bố thông tin mà chúng tôi cho phép tiết lộ một cách an toàn” - theo DeepState cho biết.

Báo cáo: Xung đột Nga - Ukraine là cuộc chiến đẫm máu nhất 2025

Theo một báo cáo mới theo dõi các cuộc xung đột toàn cầu, xung đột Nga - Ukraine là cuộc xung đột đẫm máu nhất thế giới năm 2025 dù đã có những nỗ lực ngoại giao diễn ra.

Báo cáo Chỉ số Xung đột mới của Dự án Dữ liệu Địa điểm và Sự kiện Xung đột Vũ trang (ACLED, Mỹ) chỉ ra rằng khoảng 78.000 người thiệt mạng bao gồm binh lính cả hai phía và thường dân, con số cao nhất trong bất kỳ cuộc xung đột nào.

Vì số liệu thương vong của binh lính là bí mật quốc gia ở cả Ukraine và Nga, ACLED dựa vào các nhà nghiên cứu và việc giám sát các nguồn mở để thu thập và ước tính các con số.

Trợ lý ông Putin: Nga có thể không thích phiên bản mới kế hoạch hòa bình của Mỹ

Ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga. Ảnh: TASS

Ngày 12-12, ông Yury Ushakov - Trợ lý tổng thống Nga - nói rằng Moscow có thể không hài lòng với nhiều khía cạnh của kế hoạch hòa bình của Mỹ, vốn đã được điều chỉnh sau các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Kiev, theo TASS.

“Chúng tôi chưa thấy bất kỳ phiên bản sửa đổi nào của các kế hoạch của Mỹ. Khi thấy, có thể sẽ có nhiều điều chúng tôi không thích” - ông Ushakov nói.

“Chúng tôi cần nhìn thấy những gì Mỹ, châu Âu và Ukraine nhất trí” - ông Ushakov nhấn mạnh.