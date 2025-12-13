Tiết lộ quan trọng chuyện tình báo giữa Mỹ và Israel thời ông Biden 13/12/2025 06:17

(PLO)- Có thông tin rằng giới chức tình báo Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã từng tạm thời ngừng chia sẻ một số thông tin then chốt với Israel vì lo ngại cách Tel Aviv tiến hành cuộc chiến ở Gaza.

Hãng Reuters ngày 12-12 dẫn 6 nguồn tin rằng giới chức tình báo Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden đã có thời điểm tạm thời ngừng chia sẻ một số thông tin then chốt với Israel vì lo ngại cách Tel Aviv tiến hành chiến dịch ở Gaza.

Sau vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7-10-2023, Tổng thống Biden đã ký một bản ghi nhớ chỉ đạo các cơ quan an ninh quốc gia mở rộng chia sẻ tình báo với Israel, theo lời 2 nguồn tin.

Trong những ngày sau đó, Mỹ lập một nhóm gồm các quan chức và phân tích viên tình báo do Lầu Năm Góc và Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) dẫn dắt, điều khiển các máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper bay trên Gaza và cung cấp hình ảnh trực tiếp cho Israel nhằm hỗ trợ truy tìm các chiến binh Hamas, theo 3 nguồn tin.

Nguồn tín hiệu UAV này cũng hỗ trợ nỗ lực giải cứu con tin.

Trong nửa sau năm 2024, Mỹ đã cắt tín hiệu video trực tiếp từ một UAV của Mỹ hoạt động trên bầu trời Gaza.

Khung cảnh hoang tàn ở TP Jabaliya (Dải Gaza) vào tháng 11. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Việc tạm ngừng kéo dài ít nhất vài ngày, theo 5 nguồn tin. Mỹ cũng hạn chế cách Israel được phép sử dụng một số thông tin tình báo trong quá trình săn lùng các mục tiêu quân sự giá trị cao ở Gaza, 2 nguồn tin nói, nhưng từ chối cho biết quyết định này được đưa ra vào thời điểm nào.

Tất cả các nguồn tin đều yêu cầu ẩn danh vì đang bàn về thông tin tình báo của Mỹ.

Quyết định xuất hiện trong bối cảnh cộng đồng tình báo Mỹ ngày càng lo ngại về số dân thường thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza. Các quan chức cũng quan ngại việc cơ quan an ninh nội địa của Israel (Shin Bet) có thể đang ngược đãi tù nhân Palestine, theo các nguồn tin.

3 nguồn tin cho biết giới chức Mỹ lo rằng Israel chưa đưa ra đủ bảo đảm rằng nước này sẽ tuân thủ luật chiến tranh khi sử dụng thông tin của Mỹ. Luật Mỹ yêu cầu các cơ quan tình báo Mỹ phải nhận được những bảo đảm như vậy trước khi chia sẻ thông tin với một quốc gia khác.

Chính quyền ông Biden vẫn duy trì chính sách hỗ trợ liên tục cho Israel - gồm chia sẻ tình báo lẫn vũ khí và 2 nguồn tin cho hay quyết định của các cơ quan tình báo về việc giữ lại thông tin chỉ mang tính giới hạn và mang tính chiến thuật.

Các quan chức muốn bảo đảm Israel sử dụng thông tin của Mỹ phù hợp với luật chiến tranh.

Một người am hiểu sự việc cho biết giới chức tình báo có quyền tự quyết trong một số quyết định chia sẻ thông tin theo thời gian thực mà không cần lệnh từ Nhà Trắng.

Một người khác cho biết mọi yêu cầu của Israel nhằm thay đổi cách sử dụng tình báo Mỹ đều đòi hỏi Israel phải đưa ra các bảo đảm mới về cách sử dụng thông tin đó.

Người phát ngôn của ông Biden, CIA, và Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters về vụ việc.

Văn phòng báo chí quân đội Israel cho biết Israel và Mỹ duy trì hợp tác an ninh trong suốt cuộc chiến ở Gaza.

“Quan hệ hợp tác tình báo chiến lược vẫn tiếp diễn suốt cuộc chiến” - văn phòng này viết trong email gửi Reuters.