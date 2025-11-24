Israel hạ chỉ huy quân sự hàng đầu của Hezbollah tại Lebanon 24/11/2025 05:58

(PLO)- Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy quân sự cấp cao Hezbollah - ông Ali Tabtabai trong cuộc không kích ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon), bất chấp lệnh ngừng bắn được thiết lập giữa hai bên từ năm 2024.

Ngày 23-11, Israel tuyên bố đã tiêu diệt quan chức quân sự cấp cao nhất của lực lượng Hezbollah trong một cuộc không kích nhằm vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, bất chấp lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian cách đây một năm, hãng Reuters đưa tin.

Cuộc tấn công là đòn đánh đầu tiên gần thủ đô Lebanon trong nhiều tháng, nhằm vào ông Ali Tabtabai - quyền tham mưu trưởng của Hezbollah được Iran hậu thuẫn, theo thông cáo của quân đội Israel.

Trong thông cáo, quân đội Israel cho biết ông Tabtabai “chỉ huy phần lớn các đơn vị của Hezbollah và nỗ lực khôi phục năng lực sẵn sàng chiến đấu với Israel”.

Hiện trường vụ không kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 23-11 (trái) và chân dung chỉ huy quân sự Hezbollah Ali Tabatabai. Ảnh: AFP /Hezbollah Media Office

Trong bài phát biểu ngắn trên truyền hình, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói Israel sẽ không để Hezbollah tái xây dựng lực lượng và ông kỳ vọng chính phủ Lebanon “thực hiện nghĩa vụ tước vũ khí Hezbollah”.

Khi được hỏi liệu Israel có thông báo cho Mỹ trước khi tiến hành vụ tấn công hay không, người phát ngôn chính phủ Israel - ông Shosh Bedrosian nói Israel đưa ra quyết định “một cách độc lập”.

Phía Hezbollah xác nhận cái chết của ông Tabtabai, gọi ông là “chỉ huy thánh chiến vĩ đại” đã “chiến đấu chống lại kẻ thù Israel cho đến giây phút cuối cùng”, qua đó cho thấy vị thế cấp cao của ông, dù không nêu cụ thể chức trách.

Một quan chức khác Hezbollah tên là Mahmoud Qmati nói Israel đã vượt “lằn ranh đỏ”. Ông này cho biết ban lãnh đạo Hezbollah sẽ quyết định liệu có đáp trả hay không và nếu có thì bằng cách nào.

Ngoài ông Tabtabai, Hezbollah thông báo thêm 4 thành viên của lực lượng này thiệt mạng trong vụ không kích của Israel ở Beirut ngày 23-11.

Mỹ từng áp đặt trừng phạt ông Tabtabai năm 2016, xác định ông là lãnh đạo chủ chốt của Hezbollah và treo thưởng tới 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về nhân vật này.

Phần mình, Bộ Y tế Lebanon cho biết vụ không kích của Israel làm 5 người thiệt mạng, 28 người bị thương. Đòn đánh trúng một tòa nhà nhiều tầng, khiến mảnh vỡ rơi xuống các xe đang chạy trên tuyến đường chính.

Người dân hoảng hốt chạy khỏi chung cư, lo sợ thêm các cuộc tấn công khác, theo Reuters.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt các cuộc tấn công của Israel.

Lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah đã được thiết lập hồi tháng 11-2024, nhằm chấm dứt một năm giao tranh giữa lực lượng 2 bên sau khi Hezbollah bắn rocket vào các vị trí của Israel. Đòn tấn công của Hezbollah diễn ra một ngày sau khi đồng minh của họ là Hamas cũng khai hỏa nhằm vào Tel Aviv hôm 7-10-2023.

Tuy nhiên, từ đó đến nay Israel vẫn tiến hành các cuộc tấn công gần như hằng ngày ở Lebanon, nhắm vào kho vũ khí, chiến binh và các nỗ lực tái xây dựng của Hezbollah và tăng cường đáng kể trong vài tuần qua, theo Reuters.