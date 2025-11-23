Israel không kích thủ đô Lebanon, nhằm vào lãnh đạo quân sự Hezbollah 23/11/2025 21:40

(PLO)- Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết lực lượng nước này không kích Beirut (thủ đô Lebanon), nhằm vào ông Haytham Ali Tabatabai – lãnh đạo quân sự của nhóm vũ trang Hezbollah.

Ngày 23-11, Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận lực lượng nước này không kích Beirut (thủ đô Lebanon), nhằm vào ông Haytham Ali Tabatabai – người được coi là lãnh đạo quân sự trên thực tế của nhóm vũ trang Hezbollah, theo tờ The Times of Israel.

“Cách đây không lâu, Lực lượng Phòng vệ Israel đã tấn công lãnh đạo quân sự của Hezbollah – người chỉ huy các nỗ lực tăng cường quân sự và vũ khí của nhóm này – ngay tại Beirut” - Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết.

Người dân tại một tòa nhà ở khu phố Haret Hreik, ngoại ô phía nam Beirut (Lebanon), sau khi nơi này bị tấn công vào ngày 23-11. Ảnh: Ibrahim Amro/AFP

“Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh tấn công theo khuyến nghị của bộ trưởng Quốc phòng và tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel. Israel quyết tâm hành động để đạt được mục tiêu của mình, ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào” – tuyên bố nêu rõ.

Truyền thông Lebanon cho biết máy bay Israel đã tiến hành một cuộc không kích vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, gây ra thương vong và thiệt hại đáng kể nhưng không đề cập về tình hình của ông Tabatabai.

Ngay sau vụ tấn công, Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cho biết sẽ tiếp tục hành động chống lại những "mối đe dọa".

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hành động mạnh mẽ để ngăn chặn bất kỳ mối đe dọa nào đối với người dân miền bắc và nhà nước Israel” – ông nói.

Truyền thông Israel dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết phía Mỹ chưa được thông báo trước về cuộc tấn công này.