Israel tuyên bố kiểm soát an ninh tại Gaza bất chấp thỏa thuận ngừng bắn với Hamas 27/10/2025 08:53

(PLO)- Israel tuyên bố tiếp tục kiểm soát an ninh tại Dải Gaza dù đã ký thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, trong đó đề xuất triển khai lực lượng quốc tế.

Ngày 26-10, Israel tuyên bố sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh tại Dải Gaza, dù đã ký thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, trong đó đề xuất triển khai một lực lượng an ninh quốc tế đến khu vực này, theo hãng tin AFP.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng Israel sẽ tự quyết định thời điểm và địa điểm tấn công, cũng như quốc gia nào được phép cử quân đến giám sát lệnh ngừng bắn.

“Israel là một quốc gia độc lập. Chúng tôi sẽ tự bảo vệ mình và tiếp tục quyết định vận mệnh của chính mình. Chúng tôi không cần sự chấp thuận của bất kỳ ai. Israel kiểm soát an ninh của mình” - ông Netanyahu tuyên bố.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu trong cuộc họp nội các ngày 26-10. Ảnh: Kobi Gideon/GPO

Phát ngôn viên chính phủ Israel Shosh Bedrosian cho biết Thủ tướng Netanyahu đích thân phê duyệt việc cho một đoàn cứu hộ Ai Cập vào Gaza, nhấn mạnh rằng “đây chỉ là đội kỹ thuật, không có quân nhân nào tham gia”.

Đoàn xe này tiến vào Gaza, mang theo lực lượng cứu hộ và máy móc hạng nặng để tìm kiếm thi thể con tin Israel mà Hamas nói đã bị vùi dưới đống đổ nát. Các xe tải mang cờ Ai Cập chở theo máy xúc, xe ủi, xe ben đến một ủy ban cứu trợ của Ai Cập đặt tại thị trấn Al-Zawayda.

Một quan chức Israel đề nghị không tiết lộ danh tính nói với truyền thông rằng đại diện Hamas đã được phép vào những khu vực do Lực lượng Phòng vệ Israel kiểm soát tại Dải Gaza để tìm kiếm thi thể con tin, cùng với các đội cứu hộ của Ai Cập và Hội Chữ thập đỏ, theo tờ Times of Israel.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian, sau 2 năm giao tranh ác liệt với Hamas, một lực lượng quốc tế gồm các nước Ả Rập hoặc Hồi giáo sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại Gaza khi quân đội Israel rút đi. Tuy nhiên, Israel phản đối sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thủ tướng đã nói rõ rằng Israel sẽ nắm toàn quyền kiểm soát an ninh tại Gaza. Khu vực này sẽ được phi quân sự hóa, và Hamas sẽ không có vai trò trong việc cai quản người Palestine” - bà Bedrosian sau đó nói thẳng hơn.

Hiện Israel đã rút quân đến “Đường Vàng” bên trong Gaza, song vẫn kiểm soát hơn một nửa dải đất, phê duyệt mọi đoàn viện trợ Liên Hợp Quốc qua biên giới.

Về tình hình nhân đạo, các tổ chức cứu trợ nhân đạo cho biết hàng viện trợ vẫn chưa đủ để cứu đói các khu vực đang trong tình trạng nạn đói nghiêm trọng, khi nhiều gia đình ở Gaza vẫn thiếu lương thực và nước sạch.