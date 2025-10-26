Ông Trump: Không khó ‘xử lý’ Hamas nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza thất bại 26/10/2025 06:09

Ngày 25-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm ban đầu nếu thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza thất bại, nhưng ông gọi thỏa thuận hiện nay là một “nền hòa bình bền vững”, theo tờ The Hill.

“Tôi nghĩ thỏa thuận này sẽ được duy trì” - ông Trump nói với các phóng viên sau cuộc gặp với Quốc vương Qatar, ông Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, trong lúc chuyên cơ của ông Trump dừng tiếp nhiên liệu ở thủ đô Doha (Qatar) khi đang trên đường đến Malaysia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Quốc vương Qatar - ông Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani (trái) và Thủ tướng Qatar - ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani (phải) trên chuyên cơ Air Force One ngày 25-10. Ảnh: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

“Nếu thoả thuận không được duy trì, thì đó sẽ là lỗi của Hamas. Hamas sẽ không khó để bị xử lý rất nhanh. Tôi cũng hy vọng thỏa thuận này được duy trì vì Hamas đã hứa với chúng tôi về một số điều, nên tôi tin thỏa thuận sẽ giữ được. Còn nếu không, họ sẽ gặp rắc rối lớn” - tổng thống Mỹ cảnh báo.

Sau đó, viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói thêm rằng Hamas “sẽ phải bắt đầu trao trả thi thể các con tin đã thiệt mạng, trong đó có hai công dân Mỹ, càng sớm càng tốt, nếu không các quốc gia khác tham gia vào nền hòa bình vĩ đại này sẽ hành động”.

“Một số thi thể rất khó tiếp cận, nhưng những thi thể khác thì họ có thể trao trả ngay, và vì lý do nào đó, họ lại không làm” - ông Trump viết.

“Hãy xem họ làm gì trong 48 giờ tới. Tôi đang theo dõi rất sát sao” - ông Trump bổ sung.

Tổng thống Mỹ cũng ca ngợi vai trò của Qatar trong việc cử lực lượng gìn giữ hòa bình tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế - lực lượng được giao nhiệm vụ tiếp quản quyền kiểm soát an ninh ở Gaza từ Hamas.

Hamas chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ.

Không lâu sau các phát ngôn của ông Trump, Israel hôm cho biết đã thực hiện một “cuộc tấn công có mục tiêu” nhằm vào một cá nhân ở Dải Gaza với cáo buộc đang lên kế hoạch tấn công binh sĩ Israel.

Israel cho biết mục tiêu bị tấn công là một thành viên của nhóm Thánh chiến Hồi giáo (Islamic Jihad).