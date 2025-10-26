Mỹ-Trung có cuộc đàm phán ‘rất mang tính xây dựng’ trước thềm thượng đỉnh Trump-Tập 26/10/2025 06:04

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán thương mại đầu tiên “rất mang tính xây dựng” tại Malaysia.

Ngày 26-10, người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết phái đoàn Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc ngày đàm phán thương mại đầu tiên “rất mang tính xây dựng” tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia), theo hãng tin Reuters.

Washington và Bắc Kinh đang tìm cách tránh leo thang căng thẳng thương mại và bảo đảm một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra vào tuần tới.

Các cuộc đàm phán thương mại, diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ định hướng bước đi tiếp theo sau khi ông Trump đe dọa áp mức thuế mới 100% đối với hàng hóa Trung Quốc và các biện pháp hạn chế thương mại khác từ ngày 1-11. Động thái nhằm đáp trả việc Trung Quốc mở rộng kiểm soát xuất khẩu đối với nam châm và khoáng sản đất hiếm.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cho biết các cuộc trao đổi “rất mang tính xây dựng, và chúng tôi kỳ vọng sẽ tiếp tục vào buổi sáng hôm sau”.

Về phía Bắc Kinh, Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong - người tham gia các cuộc đàm phán - mỉm cười và vẫy tay chào phóng viên nhưng không đưa ra bình luận nào khi đoàn Trung Quốc rời địa điểm đàm phán.

Phái đoàn Trung Quốc rời địa điểm đàm phán thương mại với Mỹ ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 25-10. Ảnh: Samsul Said/Bloomberg

Chính phủ Malaysia cùng phía Mỹ và Trung Quốc đều không tiết lộ nhiều chi tiết về cuộc gặp.

Đàm phán thương mại tại Malaysia (từ ngày 24 đến 27-10) sẽ mở đường cho cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập vào ngày 30-10 tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Hàn Quốc.

Theo Reuters, cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo có thể tập trung vào các biện pháp tạm thời nhằm nới lỏng thuế quan, kiểm soát công nghệ và việc Trung Quốc mua đậu nành Mỹ.

Chỉ vài phút trước khi các cuộc đàm phán thương mại bắt đầu, ông Trump rời Washington để bắt đầu chuyến công du châu Á, đồng thời nêu ra một số điểm chính cho cuộc gặp với ông Tập.

Ông Trump nói rằng nông dân Mỹ - những người chịu thiệt hại vì Trung Quốc ngừng mua đậu nành - cùng với đảo Đài Loan, sẽ nằm trong danh sách các chủ đề được thảo luận.

Tổng thống Mỹ nói thêm rằng ông không có kế hoạch thăm Đài Loan.

“Chúng tôi có rất nhiều điều cần trao đổi với Chủ tịch Tập, và ông ấy cũng có nhiều điều cần nói với chúng tôi. Tôi nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp tốt đẹp” - ông Trump nói.

Ông Trump rời Washington tối 25-10 cho chuyến công du 5 ngày đến Malaysia, Nhật và Hàn Quốc - chuyến đi đầu tiên của ông đến châu Á và cũng là hành trình nước ngoài dài nhất kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1.

Trên chuyên cơ Air Force One, tổng thống Mỹ nói với các phóng viên rằng ông cũng mong muốn Trung Quốc giúp Washington trong các vấn đề liên quan đến Nga.

Trung Quốc chưa bình luận về phát ngôn của nhà lãnh đạo Mỹ.