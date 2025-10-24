Có tin đặc phái viên Nga tới Mỹ đàm phán sau đòn trừng phạt của Washington 24/10/2025 21:45

(PLO)- Đài CNN đưa tin rằng đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đến Mỹ để đàm phán, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump áp lệnh trừng phạt với hai ông lớn dầu mỏ của Moscow.

Đài CNN ngày 24-10 dẫn nguồn thạo tin cho biết đặc phái viên phụ trách kinh tế hàng đầu của Nga đã đến Mỹ để tiến hành các cuộc “đàm phán chính thức”, vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow.

Ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên Điện Kremlin về hợp tác kinh tế với nước ngoài và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) - dự kiến sẽ gặp các quan chức trong chính quyền ông Trump “nhằm tiếp tục thảo luận về quan hệ Mỹ - Nga”, theo các nguồn tin.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng thất vọng trước việc Điện Kremlin không chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, và sau khi ông Trump tuyên bố huỷ hội nghị thượng đỉnh dự kiến với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Mỹ và Nga chưa chính thức lên tiếng về thông tin trên.

Ông Kirill Dmitriev - Đặc phái viên Điện Kremlin về hợp tác kinh tế với nước ngoài và Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF). Ảnh: TASS

Hôm 22-10, chính quyền ông Trump đã áp lệnh trừng phạt với hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, đồng thời kêu gọi Moscow chấp nhận ngừng bắn ngay lập tức trong cuộc chiến với Ukraine.

Ông Dmitriev (người lâu nay vẫn là tiếng nói hàng đầu của Điện Kremlin kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế Mỹ-Nga) gần đây từng đề xuất xây dựng một đường hầm “Trump-Putin” nối bang Alaska của Mỹ với vùng Viễn Đông của Nga.

Sinh ra tại Ukraine thời Liên Xô và từng theo học tại Đại học Harvard và Stanford ở Mỹ, ông Dmitriev từng làm việc cho hãng tư vấn McKinsey và ngân hàng đầu tư Goldman Sachs của Mỹ.

Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2-2022, ông Dmitriev bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt, coi là “cộng sự thân cận của ông Putin”.

Vào tháng 4, ông Dmitriev trở thành quan chức Nga đầu tiên đến thủ đô Washington DC, kể từ sau khi chiến sự Ukraine nổ ra. Khi đó, chuyến thăm - trong đó ông gặp đặc phái viên của ông Trump là ông Steve Witkoff - được xem là một bước tiến quan trọng trong giai đoạn quan hệ giữa Điện Kremlin và Nhà Trắng đang có dấu hiệu ấm lên.

Theo nguồn tin của CNN hồi tháng 4, chính phủ Mỹ khi đó đã tạm thời dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với ông Dmitriev để Bộ Ngoại giao có thể cấp visa cho ông sang Mỹ.