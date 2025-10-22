Phó Tổng thống Mỹ sang Israel, cảnh báo Hamas 22/10/2025 10:30

Chiều 21-10, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã tới Tel Aviv (Israel), tái khẳng định quyết tâm của Nhà Trắng duy trì thoả thuận ngừng bắn ở Dải Gaza, theo đài CNN.

Ông Vance lạc quan, nhưng không chắc chắn tương lai thoả thuận ngừng bắn

Chia sẻ với giới truyền thông trong cuộc họp báo tại Israel, ông Vance cho rằng những gì diễn ra trong tuần qua khiến ông lạc quan, dù vẫn còn chút nghi ngại, về triển vọng duy trì thoả thuận ngừng bắn ở Gaza.

“Tôi cảm thấy rất lạc quan [rằng thoả thuận ngừng bắn sẽ được duy trì]. [Nhưng] tôi có thể nói chắc chắn 100% rằng nó sẽ hiệu quả không? – Không” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trả lời các câu hỏi của giới truyền thông tại buổi họp báo hôm 21-10 ở Israel. Ảnh: X/Rapid Response 47

Ông Vance cũng nhắc lại lập trường của Mỹ về việc lực lượng Hồi giáo Hamas phải trao trả tất cả thi thể con tin đã chết trong thời gian bị giam giữ ở Gaza, phải giải trừ vũ khí. Tuy nhiên vị phó tổng thống Mỹ không đưa ra thời hạn cuối cùng cho Hamas hoàn thành các điều khoản này.

“Nếu Hamas không tuân thủ thoả thuận, những điều rất tồi tệ sẽ xảy đến. Nhưng tôi sẽ không làm điều mà Tổng thống [Trump] trước nay vẫn từ chối – đặt ra một thời hạn cụ thể, bởi vì rất nhiều việc trong số này rất khó khăn” - ông Vance nói.

Ông Vance cũng kêu gọi Israel kiên nhẫn với việc Hamas trao trả thi thể con tin, vì những khó khăn trong việc tìm kiếm thi thể dưới đống đổ nát ở Gaza.

Trong tối 21-10, Hamas đã tiếp tục trao trả thi thể 2 con tin cho phía Israel, đưa tổng số thi thể được bàn giao lên 20. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã nhận được các thi thể.

Tuy nhiên, các thi thể cần được chuyển tới trung tâm pháp y quốc gia để xác định danh tính vì Israel cáo buộc một số thi thể mà Hamas trao trả không phải các con tin. Hiện Israel chỉ xác nhận đã xác định chính xác 13 thi thể con tin.

Ông Vance gấp rút thăm Israel để cứu vãn hoà bình ở Gaza?

Phó Tổng thống Vance tới Tel Aviv chỉ hơn một tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ghé qua Israel trong vài giờ hôm 12-10 trước khi tới Ai Cập dự hội nghị thượng đỉnh về hoà bình ở Gaza.

Truyền thông quốc tế đánh giá rằng chuyến công du của ông Vance là một nỗ lực gấp gáp của Washington nhằm cứu vãn thoả thuận giữa bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hamas lại leo thang trong cuối tuần qua.

Khi nhận được câu hỏi về vấn đề này, ông Vance nhấn mạnh rằng chuyến công du của ông đã được lên kế hoạch “từ nhiều tháng trước”, nhưng vì lịch trình của Phó Tổng thống Mỹ rất dày đặc nên bây giờ mới là “thời điểm thích hợp để thực hiện” kế hoạch này.

“Chuyến thăm của tôi không liên quan gì những sự kiện diễn ra trong 48 giờ qua” - ông Vance nói, ám chỉ căng thẳng xung quanh việc IDF không kích khiến hàng chục người ở Gaza thiệt mạng sau cáo buộc Hamas tấn công làm 2 lính Israel thiệt mạng.

Ông Vance cũng nhấn mạnh rằng sẽ có “nỗ lực liên tục” để “giải quyết những bất đồng này khi chúng phát sinh”.

Tại Israel, Phó Tổng thống Vance đã có cuộc họp kéo dài 2 giờ với Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông - ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner – con rể của Tổng thống Trump và là người luôn đóng vai trò quan trọng trong chiến lược của ông Trump tại Trung Đông.

Ông Vance dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Israel Isaac Herzog trong ngày 22-10 và sẽ kết thúc chuyến công du vào ngày 23-10.