Ông Trump nêu khả năng lính Israel ‘trở lại các con phố Gaza’ 16/10/2025 08:36

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể để Israel nối lại hoạt động quân sự ở Gaza nếu Hamas từ chối tuân thủ các điều khoản của thoả thuận ngừng bắn.

Trả lời phỏng vấn của đài CNN hôm 15-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông sẽ cân nhắc việc để cho Israel tái khởi động chiến dịch quân sự ở Dải Gaza nếu phong trào Hồi giáo Hamas không tuân thủ thoả thuận ngừng bắn với Tel Aviv.

Không loại trừ khả năng lính Israel trở lại các con phố Gaza

Nhìn chung, ông Trump tự tin về triển vọng hoà bình lâu dài ở Gaza, nhấn mạnh rằng kế hoạch hoà bình 20 điểm của ông đã có sự tham gia của 59 quốc gia. CNN lưu ý rằng con số 59 này có thể bao gồm hơn 20 nước tham dự lễ ký kết Thoả thuận hoà bình Trump hôm 13-10 và các nước khác lên tiếng ủng hộ thoả thuận này.

“Những gì đang xảy ra với Hamas sẽ sớm được giải quyết” – ông Trump nói.

Khi được hỏi sẽ như thế nào nếu Hamas từ chối giải giáp vũ khí theo đúng thoả thuận ngừng bắn đã được thống nhất với Israel, ông Trump cho biết ông “đang nghĩ về điều đó”, ám chỉ khả năng Israel tái khởi động hoạt động quân sự tại Gaza.

Xe chở thi thể các con tin Israel đã chết trong quá trình giam giữ ở Gaza được Hamas bàn giao hôm 15-10 như một phần của thoả thuận ngừng bắn và trao đổi con tin-tù nhân ở Gaza. Ảnh: AFP

“Israel sẽ quay trở lại những con phố đó [ở Gaza] ngay sau một lời nói của tôi. Nếu Israel có thể xông vào và đập tan [Hamas], họ sẽ làm thế” – ông Trump nói.

Ông Trump nói rằng ông “đã nói chuyện thẳng thắn với ông Bibi [tức Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu]” và đang nỗ lực “kiềm chế” Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF).

Cùng ngày 15-10, Bộ Quốc phòng Israel đã gửi đi thông điệp cứng rắn rằng “nếu Hamas từ chối thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, Israel sẽ phối hợp với Mỹ để quay lại chiến đấu và nỗ lực đánh bại hoàn toàn Hamas, thay đổi thực tế ở Gaza và đạt được mọi mục tiêu của cuộc chiến”.

Trước đó, ông Trump hôm 14-10 đã cảnh báo rằng “nếu [Hamas] không chịu giải giáp, chúng tôi sẽ buộc họ phải giải giáp; và điều đó sẽ xảy ra nhanh chóng, có thể là bằng bạo lực”.

Khi được CNN hỏi về các cuộc đụng độ giữa Hamas và các nhóm đối địch ở Gaza và việc Hamas công khai hành quyết 7 người ở Gaza hôm 13-10, ông Trump cho rằng Hamas “đang tiến vào và quét sạch các băng đảng, các băng đảng bạo lực”.

Ông Trump lưu ý rằng chính quyền Mỹ đang nghiên cứu xem những người bị hành quyết có phải dân thường vô tội hay không, song không loại trừ khả năng đây là thành viên các băng đảng bạo lực.

Trong khuôn khổ thoả thuận ngừng bắn, Hamas đã đồng ý trả tự do 20 con tin cuối cùng còn sống và bàn giao cho Israel thi thể các con tin đã chết trong quá trình giam giữ. Ông Trump nói với CNN rằng “việc giải cứu 20 con tin đó là tối quan trọng”.

Israel đã nhận bao nhiêu thi thể con tin?

Israel và Hamas đang thực hiện giai đoạn đầu tiên của kế hoạch hoà bình 20 điểm do ông Trump đề xuất. Hai bên đã thống nhất về thoả thuận ngừng bắn ở Gaza, song song với việc Hamas trả tự do cho các con tin còn lại và trao trả thi thể các con tin đã chết, trong khi Israel phóng thích các tù nhân Palestine.

Tuy nhiên, Hamas hôm 14-10 cáo buộc Israel tiếp tục giết hại dân thường Palestine, trong khi chính quyền Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Trump cáo buộc Hamas đã nuốt lời trong cam kết trao trả thi thể con tin.

Hamas hiện vẫn chưa trao trả đầy đủ thi thể của 28 con tin đã chết. Tới hết ngày 15-10, Israel tiếp nhận 12 thi thể và IDF nói rằng 5 trong số này không phải là các con tin Israel.

Lữ đoàn al-Qassam – cánh quân sự của Hamas – hôm 15-10 tuyên bố họ đã “tuân thủ những gì đã thỏa thuận và đã trao trả tất cả các tù nhân còn sống mà họ nắm giữ cũng như các thi thể mà họ có thể tiếp cận”. Hamas cho biết cần có “những nỗ lực đáng kể và thiết bị đặc biệt” để tìm kiếm thi thể các con tin còn lại.

Hai nguồn tin từ các cố vấn cao cấp của chính quyền Mỹ chia sẻ với CNN rằng Washington không nghĩ Hamas đang cố tình vi phạm các cam kết với việc từ chối trao trả thi thể các con tin Israel. Các nguồn tin này cho biết rằng thông qua các bên thứ ba, Mỹ đã nhận được thông điệp đảm bảo từ Hamas về việc làm mọi cách để tìm kiếm và trao trả thi thể các con tin.

Hai cố vấn này cho biết Mỹ đang cùng các bên trung gian, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, tích cực hỗ trợ bằng cách cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ hậu cần nhằm xác định vị trí thi thể các con tin còn lại. Một số trường hợp, các thi thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát của các toà nhà bị phá huỷ trong hơn 2 năm chiến sự.