Ông Zelensky cải tổ gấp Không quân Ukraine, tập trung phòng không 07/02/2026 11:13

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo điều chỉnh nhân sự Không quân, tập trung tăng hiệu quả phòng không, nhất là các đơn vị đánh chặn UAV Shahed của Nga.

Ngày 6-2, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo về việc thay đổi nhân sự trong lực lượng Không quân Ukraine, sau những chỉ trích liên quan năng lực phòng không tại các địa phương, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Động thái này diễn ra sau khi ông Zelensky trước đó mô tả hệ thống phòng không ở một số khu vực là "không đạt yêu cầu". Vào ngày 20-1, Tổng thống cũng từng tuyên bố cơ cấu tổ chức của Không quân "cần phải thay đổi" trước làn sóng tấn công của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng.

Theo ông Zelensky, các thay đổi lần này sẽ tập trung vào những đơn vị chịu trách nhiệm đánh chặn máy bay không người lái (UAV) của Nga, đặc biệt dòng UAV Shahed.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

Tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng bộ phận này của hệ thống phòng không phải hoạt động "mạnh mẽ hơn nhiều và ngăn chặn những vấn đề đang hiện hữu".

Ông Zelensky nhận định rằng các tuyến phòng thủ tại một số khu vực được tổ chức tốt, trong khi ở những nơi khác "vẫn còn rất nhiều việc phải làm".

Theo Tổng thống, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mykhailo Fedorov đang trực tiếp giải quyết vấn đề và Tư lệnh Không quân đã nhận được các chỉ thị bổ sung.

“Mọi biện pháp phát huy hiệu quả theo cách này hay cách khác, ở cấp độ này hay cấp độ khác, đều cần được áp dụng tại những nơi còn đạt ít kết quả tích cực. Và từng ngày đều rất quan trọng. Mọi quyết định phải được triển khai nhanh nhất có thể” - Tổng thống Zelensky nói.

Theo Kyiv Independent, các cuộc tấn công của Nga vào giữa và cuối tháng 1 vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng năng lượng của Ukraine, dẫn đến tình trạng cắt điện khẩn cấp trên diện rộng. Đồng thời, các đợt không kích đã làm gián đoạn nguồn cung nước sạch và hệ thống sưởi, trong bối cảnh nhiệt độ ngoài trời giảm sâu xuống dưới -20°C.

Kiev và vùng phụ cận nằm trong số những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số tòa nhà dân cư tại thủ đô đã mất sưởi ấm trong khoảng ba tuần.

Một sự cố lớn trong hệ thống năng lượng Ukraine cũng đã xảy ra vào ngày 31-1, sau sự gián đoạn tại các đường dây truyền tải điện giữa Romania và Moldova, cũng như giữa khu vực miền Tây và miền Trung Ukraine.

Ông Yurii Ihnat - người đứng đầu bộ phận truyền thông của Không quân Ukraine - cho biết tình trạng thiếu hụt tên lửa phòng không khiến một số hệ thống đánh chặn đôi khi rơi vào tình trạng "trống rỗng" giữa lúc nguy cơ bị Nga tấn công vẫn tiếp diễn.

“Có lúc các hệ thống phòng không của chúng tôi, như NASAMS hay IRIS-T, không kịp nạp đạn khi phải đối phó những đợt tấn công quá dồn dập” - ông Ihnat cho biết.

Cũng theo ông Ihnat, các cuộc tấn công của Nga có quy mô quá lớn, khiến việc bắn hạ toàn bộ mục tiêu trên không trở thành thách thức khó khăn đối với lưới phòng không đang căng mình của Ukraine.

"Ngay cả khi 80% tổng số mục tiêu bị bắn hạ, 20% còn lại vẫn gây ra thiệt hại to lớn" - ông nói thêm.