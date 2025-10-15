Gia đình con tin được Hamas phóng thích muốn tới Moscow cám ơn ông Putin 15/10/2025 11:00

(PLO)- Mẹ của anh Maxim Kharkin – người vừa được Hamas trả tự do hôm 13-10 – muốn gặp trực tiếp để cảm ơn Tổng thống Putin đã tham gia nỗ lực giải cứu con tin.

Người nhà của anh Maxim Kharkin, 37 tuổi – một trong 20 con tin được nhóm vũ trang Hamas phóng thích ngày 13-10 – dự định tới Moscow để cám ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã tham gia vào nỗ lực giải cứu con tin, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Chia sẻ với TASS hôm 14-10, bà Natalya Kharkin – mẹ của anh Maxim Kharkin – cho biết gia đình bà “dự định sẽ đến [Moscow] và thực sự muốn gặp [Tổng thống] Vladimir Putin để cám ơn ông ấy vì mọi việc ông ấy đã làm, bởi vì điều đó thực sự đã giúp Maxim sống sót”.

“Nga đã đóng một vai trò rất lớn trong việc trả tự do cho Maxim. Trước hết, họ đã hỗ trợ tôi bằng mọi nguồn, dù khả thi hay không khả thi, trong suốt 2 năm qua” - bà Kharkin nói.

Bà Kharkin cũng gởi lời cảm ơn tới sự tham gia tích cực của cơ quan lãnh sự Nga tại Israel cùng các nhà ngoại giao Nga trong việc giải cứu con tin.

Con tin Maxim Kharkin được Hamas trả tự do hôm 13-10. Mẹ của anh Kharkin muốn tới Moscow cám ơn Tổng thống Nga Vladimir Putin vì đã tham gia nỗ lực giải cứu con tin. Ảnh: RIA NOVOSTI

Điện Kremlin chưa bình luận trực tiếp liên quan nguyện vọng của bà Kharkin muốn gặp ông Putin.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hôm 14-10 cho biết chính quyền Moscow “chia sẻ niềm vui chung rằng anh Kharkin đã được trả tự do”, theo đài RT.

Gia đình anh Kharkin quê ở TP Donetsk (Ukraine) – nằm trong vùng chiến sự giữa Nga và Ukraine. Anh Maxim Kharkin đã có quốc tịch Israel, còn bà Natalya Kharkin đã có quốc tịch Nga.

Anh Maxim Kharkin bị Hamas bắt làm con tin vào ngày 7-10-2023, khi đang dự lễ hội âm nhạc Nova ở Israel. Anh được Hamas trả tự do cùng 19 con tin khác hôm 13-10, sau khi lực lượng này đạt được thoả thuận ngừng bắn với Israel hồi tuần trước.

Theo hãng tin RBC, một nguồn tin từ Hamas cho biết gia đình anh Kharkin đã xin được hộ chiếu Nga, tạo cơ sở pháp lý cho Moscow tham gia đàm phán thuyết phục Hamas thả con tin này.

Ngày 14-10, bà Natalya Kharkin chia sẻ với truyền thông Nga rằng anh Maxim Kharkin cũng rất muốn có quốc tịch Nga, song không đề cập chuyện con bà có hộ chiếu Nga chưa, theo hãng tin RIA Novosti.

Bà Natalya Kharkin cũng cho biết con trai bà “chắc chắn sẽ tới Nga” khi cảm thấy đủ khoẻ. Hiện nay, anh Maxim Kharkin đang được chăm sóc y tế tại Israel.