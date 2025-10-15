Hamas trả thi thể con tin sau khi Israel dọa cắt viện trợ, ông Trump cảnh báo giải giáp bằng vũ lực 15/10/2025 06:12

Ngày 14-10, Hamas đã bàn giao thêm thi thể con tin sau khi Israel đe doạ cắt giảm viện trợ vào Dải Gaza, theo hãng tin Reuters.

Các quan chức Israel cho biết nước này đã quyết định siết viện trợ và hoãn kế hoạch mở cửa lại cửa khẩu biên giới phía nam Gaza sang Ai Cập vì Hamas đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi không bàn giao thi thể các con tin.

“Hamas đã vi phạm thỏa thuận liên quan việc trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Dải Gaza. Do đó, giới lãnh đạo chính trị đã quyết định áp đặt một số lệnh trừng phạt liên quan thỏa thuận nhân đạo đã đạt được” - theo tuyên bố của COGAT, đơn vị quân sự Israel giám sát dòng viện trợ vào Gaza.

Theo tài liệu mà Reuters tiếp cận, Israel sẽ chỉ cho phép một nửa số xe tải cứu trợ đã thỏa thuận vào Gaza bắt đầu từ ngày 15-10.

Vài giờ sau tuyên bố của GOCAT, Hamas thông báo với các bên trung gian rằng nhóm sẽ chuyển giao 4 thi thể con tin cho Israel từ 22 giờ 14-10 (giờ địa phương).

Thi thể của 4 con tin được Cảnh sát Israel hộ tống đến Viện pháp y Abu Kabir ở Tel Aviv (Israel) vào sáng sớm 15-10. Ảnh: CẢNH SÁT ISRAEL

Sau đó, quân đội Israel cho biết Hội Chữ thập đỏ đã tiếp nhận 4 quan tài từ Hamas và đang trên đường bàn giao thi thể cho lực lượng Israel.

Israel chưa cho biết liệu có thay đổi quyết định về viện trợ sau động thái của Hamas hay không.

Trước đó, cũng trong ngày 14-10, Hamas cáo buộc Israel giết hại dân thường ở Gaza và vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Hamas đã nuốt lời trong cam kết trao trả thi thể con tin, đồng thời đe dọa sẽ trừng phạt bằng vũ lực.

“Nếu họ không chịu giải giáp, chúng tôi sẽ buộc họ phải giải giáp. Và điều đó sẽ xảy ra nhanh chóng, có thể là bằng bạo lực” - ông Trump nói với các phóng viên tại Washington sau khi trở về từ chuyến công du Trung Đông cuối tuần.

Trong diễn biến liên quan, Hamas đã nhanh chóng kiểm soát các khu vực đô thị ở Dải Gaza sau khi quân đội Israel rút một phần lực lượng.

Một đoạn video lan truyền ngày 13-10 cho thấy các tay súng Hamas đã lôi 7 người đàn ông bị trói tay ra quảng trường ở TP Gaza để hành quyết. Một nguồn tin từ Hamas xác nhận với Reuters đoạn video được quay ngày 13-10 và các tay súng của Hamas đã tham gia vào vụ hành quyết.

Các nguồn tin Hamas nói với Reuters rằng nhóm sẽ không dung thứ cho thêm bất kỳ hành vi gây rối trật tự nào ở Gaza và sẽ trừng phạt những kẻ cộng tác, cướp có vũ trang và buôn bán ma túy.

Dù đã suy yếu nghiêm trọng sau hai năm bị Israel oanh kích và tấn công trên bộ, Hamas đang dần khôi phục ảnh hưởng kể từ khi thoả thuận ngừng bắn có hiệu lực.

Những ngày qua, Hamas đã điều hàng trăm công nhân bắt đầu dọn dẹp đống đổ nát trên các tuyến đường dẫn đến khu dân cư bị hư hại hoặc phá hủy, đồng thời sửa chữa các đường ống nước bị vỡ.

Các quan chức Israel đến nay vẫn tránh bình luận về việc lực lượng Hamas tái xuất.