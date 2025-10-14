Các ông Biden, Clinton và Obama khen ông Trump về nỗ lực tìm hòa bình cho Gaza 14/10/2025 12:53

(PLO)- Các cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden, Bill Clinton và Barack Obama khen ngợi nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm hoà bình ở Gaza, đặc biệt đề cập việc Israel và Hamas đồng ý ngừng bắn và trao trả con tin, tù nhân.

Viết trên mạng xã hội Facebook ngày 13-10, cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden khen ngợi đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về các nỗ lực tìm kiếm hòa bình cho Gaza. Ông Biden đặc biệt gửi lời khen đến người kế nhiệm vì đã đề xuất kế hoạch hòa bình Gaza và làm trung gian giúp Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đạt được thoả thuận ngừng bắn, trao đổi con tin và tù nhân.

Cựu Tổng thống Biden cho biết ông “vô cùng biết ơn và nhẹ nhõm vì ngày này đã đến – ngày dành cho 20 con tin cuối cùng còn sống, những người đã trải qua địa ngục trần gian và cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình và những người thân yêu, và dành cho dân thường ở Gaza, những người đã trải qua mất mát to lớn và cuối cùng cũng có cơ hội xây dựng lại cuộc sống”.

“Con đường đi đến thỏa thuận này không hề dễ dàng. Chính quyền của tôi [trong giai đoạn từ ngày 7-10-2023 tới ngày 20-1-2025] đã làm việc không ngừng nghỉ để đưa các con tin trở về nhà, cứu trợ cho thường dân Palestine và chấm dứt chiến sự. Tôi khen ngợi Tổng thống Trump và đội ngũ của ông ấy vì những nỗ lực của họ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới” - ông Biden viết tiếp.

“Hiện nay, với sự hậu thuẫn của Mỹ và thế giới, Trung Đông đang trên con đường hướng tới hòa bình mà tôi hy vọng sẽ trường tồn và mang lại tương lai cho cả người Israel và người Palestine với mức độ hòa bình, phẩm giá và an toàn như nhau” - ông Biden viết ở cuối thông điệp.

Ông Donald Trump (trái) và ông Joe Biden (phải) (ảnh chụp tại Nhà Trắng hôm 13-11-2024, khi hai nhà lãnh đạo họp bàn chuyện chuyển giao quyền lực sau bầu cử). Ảnh: CNN

Ông Trump chưa phản hồi những lời khen của ông Biden.

Theo thoả thuận ngừng bắn giai đoạn một mà Israel và Hamas thống nhất, hai bên sẽ ngừng bắn, Israel rút khỏi Gaza và hai bên trao đổi con tin và tù nhân. Ngày 13-10, Hamas đã bàn giao 20 con tin còn sống và thi thể 28 con tin đã thiệt mạng cho phía Israel. Israel cũng đã trao trả 2.000 tù nhân người Palestine.

Trong cuộc đột kích ngày 7-10-2023, Hamas đã bắt 251 con tin. Chính quyền ông Biden tham gia vào nỗ lực trung gian cho thoả thuận ngừng bắn tạm thời hồi tháng 11-2023 và thoả thuận ngừng bắn 3 giai đoạn có hiệu lực từ ngày 19-1-2025. Trong giai đoạn ngừng bắn tháng 11-2023, Hamas đã thả tổng cộng 105 con tin. Còn trước khi giai đoạn đầu tiên của thoả thuận ngừng bắn 3 giai đoạn kết thúc vào ngày 1-3 mà các bên đã không đạt thỏa thuận về các giai đoạn tiếp theo, Hamas đã thả tổng cộng 33 con tin và trao trả thi thể 4 con tin đã chết trong quá trình giam giữ. Ngoài 138 con tin trên và 20 con tin được trả hôm 13-10, số con tin còn lại đã được Hamas thả tự do theo các đợt riêng lẻ một cách đơn phương hoặc vì lý do nhân đạo, được Israel giải cứu, hoặc đã thiệt mạng trong quá trình giam giữ.

Cùng ngày 13-10, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng khen ngợi những đóng góp của Tổng thống Trump đối với thoả thuận ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas, theo trang tin Axios.

“Tổng thống Trump và chính quyền của ông, Qatar cùng các bên liên quan khác trong khu vực xứng đáng được ghi nhận vì đã duy trì sự tham gia của mọi người cho đến khi đạt được thỏa thuận” - ông Clinton viết trên mạng xã hội X.

Bà Hillary Clinton - phu nhân của cựu Tổng thống Bill Clinton và là cựu Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống Barack Obama, hôm 10-10 trên sóng đài CBS News cũng đã “thực sự khen ngợi” đương kim Tổng thống Trump vì nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas.

Khi nhận được câu hỏi về lời khen từ ông Clinton, Tổng thống Trump hôm 13-10 nói rằng bản thân “luôn hòa thuận” với ông Clinton vì hai người “từng là bạn” và ông Clinton cùng phu nhân “đã đến dự đám cưới” của ông Trump năm 2005.

Cựu Tổng thống Obama hôm 9-10 cũng hoan nghênh thoả thuận ngừng bắn mới. Ông Obama cho rằng “tất cả chúng ta nên được khích lệ và nhẹ nhõm khi thấy cuộc xung đột sắp kết thúc”.

“Giờ đây, người Israel và người Palestine, với sự hỗ trợ của Mỹ và toàn thể cộng đồng thế giới, cần bắt đầu nhiệm vụ khó khăn là tái thiết Gaza và cam kết thực hiện một tiến trình – bằng cách công nhận nhân quyền chung và các quyền cơ bản của cả hai dân tộc – có thể đạt được một nền hòa bình lâu dài” - ông Obama viết trên X.