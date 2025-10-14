Tổng thống Trump và chuyến công du Trung Đông lấp lánh huân chương 14/10/2025 08:06

(PLO)- Một số quốc gia Trung Đông đã quyết định trao tặng cho Tổng thống Trump những huân chương danh giá nhất của đất nước mình để vinh danh những nỗ lực vì hòa bình của ông.

Trong chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành được nhiều lời ca ngợi và những danh hiệu cao quý vinh danh nỗ lực của ông hướng đến việc chấm dứt xung đột đẫm máu kéo dài 2 năm giữa Hamas và Israel tại Gaza.

Ai Cập tặng huy chương cao quý cho ông Trump

Ngày 13-10, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố ông đã quyết định trao tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump Huân chương sông Nile - danh hiệu dân sự cao quý nhất của Ai Cập, vì đã củng cố quan hệ Mỹ - Ai Cập và vì những nỗ lực khôi phục hòa bình trong khu vực, theo đài CBS News.

Tổng thống Ai Cập đã ca ngợi đề xuất hòa bình gồm 20 điểm cho Gaza mà ông Trump đưa ra và gọi đó là là "cơ hội cuối cùng" cho hòa bình trong khu vực. Ông Abdel Fattah al-Sisi cũng nói rằng việc tạo ra hòa bình "cần những nhân vật đặc biệt có khả năng đưa ra và thực hiện các sáng kiến ​​dũng cảm tương tự như Tổng thống Trump".

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi trao tặng Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi Huân chương sông Nile hồi năm 2023. Ảnh: PTI

Đáp lại, ông Trump nói: “Tôi vô cùng vinh dự khi được ngài trao tặng Huân chương Sông Nile, danh hiệu cao quý nhất của Ai Cập. Sông Nile thật đẹp, thật hùng vĩ”.

Huân chương sông Nile là một chiếc vòng cổ bằng vàng nguyên khối có khắc hình pharaoh, tượng trưng cho sự thịnh vượng mà sông Nile mang lại, sự giàu có và bền bỉ, cũng như sự bảo vệ con người khỏi cái ác.

Huân chương này lần đầu được giới thiệu cách đây hơn 100 năm. Đây là giải thưởng danh giá nhất của Ai Cập và đã được trao cho một số ít nguyên thủ quốc gia nước ngoài, trong đó có Nữ hoàng Elizabeth II, Vua Hussein của Jordan, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela và gần đây nhất là Vua Felipe VI của Tây Ban Nha.

Ông Trump sẽ là tổng thống Mỹ thứ hai trong lịch sử được trao tặng huân chương này sau ông Jimmy Carter vào năm 1979 vì vai trò của ông trong việc đàm phán hòa bình với Israel.

Israel vinh danh ông Trump

Trước đó, cũng trong ngày 13-10, Tổng thống Israel - ông Isaac Herzog tuyên bố ông sẽ trao tặng Huân chương Danh dự của Tổng thống - danh hiệu dân sự cao quý nhất của Israel, vì đã làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza cũng như vì sự ủng hộ lâu dài của ông Trump dành cho Israel, theo tờ Times of Israel.

Theo Văn phòng tổng thống Israel, ông Trump xứng đáng nhận được danh hiệu này nhằm ghi nhận vai trò của ông trong việc đạt được một thỏa thuận lịch sử, thúc đẩy việc trả tự do cho các con tin và chấm dứt chiến tranh.

Tổng thống Trump phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh về Gaza tại Ai Cập ngày 13-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Giải thưởng cũng ghi nhận sự ủng hộ kiên định và vững chắc của Tổng thống Trump đối với Nhà nước Israel, những đóng góp đặc biệt của ông cho an ninh và phúc lợi của người dân Israel, và cam kết dẫn dắt toàn bộ khu vực hướng tới một kỷ nguyên hòa bình và hợp tác.

“Di sản của Tổng thống Trump sẽ được Nhà nước Israel và người Do Thái ghi nhớ qua nhiều thế hệ. Từ sự ủng hộ kiên định của ông dành cho Nhà nước Israel, cho đến sự ra đời của Hiệp định Abraham đã giúp mở rộng vòng tròn hòa bình trong khu vực; từ hai thỏa thuận lịch sử đã đưa các con tin thân yêu của chúng ta trở về nhà và cứu sống vô số người, đến cuộc tấn công quyết định vào chương trình hạt nhân của Iran, tiếng nói của Tổng thống Trump luôn là tiếng nói của lòng dũng cảm và sự lãnh đạo, cùng cam kết vững chắc theo đuổi hòa bình và nhân đạo” - ông Herzog chia sẻ.

Văn phòng tổng thống Israel cho biết ông Trump sẽ nhận huy chương trong những tháng tới, thời gian và địa điểm sẽ được công bố sau. Văn phòng này cũng cho biết huy chương này được trao cho những người có "đóng góp đặc biệt cho Nhà nước Israel hoặc cho nhân loại".

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2021, Tổng thống Herzog đã trao huy chương cho một số nhân vật nổi tiếng ở Israel và trên toàn thế giới, bao gồm các nguyên thủ quốc gia, nhà hoạt động và nhân vật Do Thái của Israel và cộng đồng Do Thái ở nước ngoài.