VIDEO: Những cái bắt tay thương hiệu của ông Trump tại Thượng đỉnh vì hòa bình ở Ai Cập 14/10/2025 06:11

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón nhiều nhân vật cấp cao dự “Hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình” ở Ai Cập, đánh dấu sự kết thúc cuộc chiến ở Gaza.

Tối 13-10 (giờ địa phương), tại khu nghỉ dưỡng tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập), Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sissi đã đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến tranh ở Gaza, theo tờ The New York Times.

Các nhà lãnh đạo 27 quốc gia, gồm nhiều nước ở Châu Âu và Trung Đông, cùng nhiều nhân vật cấp cao đã có mặt tại “Hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình”.

Tổng thống Trump đã tiếp đón các đại biểu đến dự hội nghị.

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Hungary Viktor Orban tại “Hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình” ở Ai Cập ngày 13-10. Nguồn: INDEPENDENT

Video Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp các đại biểu dự Hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình” ở Ai Cập ngày 13-10. Nguồn: DIARIO AS

Hội nghị chứng kiến lễ ký văn bản về hoà bình cho Gaza cũng như Trung Đông mà ông Trump cho biết sẽ “nêu rõ rất nhiều quy tắc, quy định và nhiều điều khác nữa”.

“Phải mất 3.000 năm mới đạt được thành quả này” - ông Trump nói khi ký văn bản. Nội dung chính xác của văn bản vẫn chưa được làm rõ và Nhà Trắng vẫn chưa công bố rộng rãi.

Trump cũng đưa ra những phát biểu ca ngợi bước đột phá này như một bước ngoặt cho khu vực.

“Đây là ngày mà người dân khắp khu vực này và trên toàn thế giới đã làm việc, phấn đấu, hy vọng và cầu nguyện. Họ đã làm những điều trong tháng qua mà tôi nghĩ là thực sự không thể tưởng tượng được. Không ai nghĩ điều này có thể xảy ra. Với thỏa thuận lịch sử mà chúng ta vừa ký kết, những lời cầu nguyện của hàng triệu người cuối cùng đã được đáp lại” - tổng thống Mỹ nói thêm.

Không có đại diện của Hamas và Israel tham dự lễ ký kết.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu lý do ông vắng mặt là ngày lễ của người Do Thái.