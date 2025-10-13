Ông Trump phát biểu tại quốc hội Israel, ca ngợi ‘bình minh lịch sử của Trung Đông’ 13/10/2025 20:18

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại quốc hội Israel, đề cập cuộc chiến ở Gaza, kêu gọi hoà bình cho Trung Đông và chỉ trích Iran.

Ngày 13-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu tại quốc hội Israel (Knesset), kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel khép lại trang chiến tranh để hướng tới hòa bình, đồng thời bày tỏ sự lạc quan về tương lai của khu vực, theo tờ The Hill.

Phát biểu trong sự chào đón nồng nhiệt của những người có mặt tại hội trường, ông Trump ca ngợi điều ông gọi là “bình minh lịch sử của một Trung Đông mới”, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo ở Israel và khắp khu vực cùng hướng tới hòa bình và hợp tác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại quốc hội Israel ở Jerusalem ngày 13-10. Ảnh: Evan Vucci / POOL / AFP

“Với sự giúp đỡ của chúng tôi, Israel đã giành được tất cả những gì có thể bằng sức mạnh vũ trang. Các bạn đã chiến thắng. Giờ là lúc biến những thắng lợi thành phần thưởng cao nhất, đó là hòa bình và thịnh vượng cho toàn Trung Đông. Đã đến lúc các bạn được tận hưởng thành quả của chính mình” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cho biết ông đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông Netanyahu sẽ được “ghi nhớ nhiều hơn nữa” nếu chấp nhận thỏa thuận hòa bình, thay vì “tiếp tục mãi cuộc chiến này”.

“Cùng nhau, chúng ta đã chứng minh rằng hòa bình không chỉ để mơ, mà là một thực tế có thể xây dựng từng ngày, với con người, từng quốc gia. Và nhờ vậy, Trung Đông cuối cùng cũng sẵn sàng đón nhận tiềm năng phi thường của mình” - nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm.

Tổng thống Mỹ đã ca ngợi sức mạnh và lòng kiên cường của Israel sau vụ tấn công từ Hamas ngày 7-10-2023.

Ông Trump lưu ý rằng “toàn bộ trọng tâm của người dân Dải Gaza” nên hướng đến việc khôi phục ổn định và xây dựng thịnh vượng kinh tế cho dải đất.

Kế hoạch 20 điểm của ông Trump cho hòa bình Gaza kêu gọi thành lập một “hội đồng hòa bình” để giám sát Gaza.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Iran và các bên khác trong khu vực vì “kích động chủ nghĩa khủng bố, cực đoan, thánh chiến và bài Do Thái”. Ông Trump ca ngợi các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran và chương trình hạt nhân của Tehran.

“Giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết rằng các quốc gia có trách nhiệm và năng suất trong khu vực này không nên là kẻ thù hay đối thủ của nhau. Các bạn nên là đối tác, và rồi thậm chí là bạn bè” - ông Trump nhấn mạnh.

“Ngay cả với Iran, bàn tay hữu nghị và hợp tác vẫn được mở ra” - ông Trump bổ sung.

Tổng thống Mỹ phát biểu hơn một giờ đồng hồ. Bài nói của ông bao gồm nhiều vấn đề, từ các hoạt động quân sự của Mỹ, chỉ trích đối thủ chính trị, đến việc vinh danh các quan chức có mặt trong khán phòng.

Tổng thống Trump có mặt tại quốc hội Israel cùng nhiều cố vấn cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, đặc phái viên Steve Witkoff và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee.

Trước khi phát biểu tại quốc hội Israel, ông Trump đã gặp riêng các gia đình con tin Israel. Hamas ngày 13-10 đã thả 20 con tin còn sống.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp gỡ các gia đình con tin Israel ngày 13-10. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Ông Trump dự kiến sẽ đến Ai Cập để dự lễ ký kết thỏa thuận hòa bình trước khi trở về Mỹ.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cùng nhiều lãnh đạo thế giới khác dự kiến tham dự. Ông Netanyahu được cho là sẽ tham dự, nhưng văn phòng của ông sau đó làm rõ rằng ông đã từ chối lời mời, viện dẫn lý do thời điểm quá gần kỳ nghỉ lễ.