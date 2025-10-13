Hamas thả 20 con tin Israel, sắp trao trả hàng chục thi thể 13/10/2025 16:06

(PLO)- Hamas vừa phóng thích 20 con tin Israel còn sống trong hai đợt trao trả con tin.

Ngày 13-10, Hamas phóng thích 20 con tin Israel còn sống, đánh dấu giai đoạn mở đầu của thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Mỹ Donald Trump làm trung gian, theo tờ The Times of Israel.

Theo thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel, các con tin này đã được bàn giao cho Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Dải Gaza và sau đó Lực lượng Phòng vệ Israel đã tiếp nhận các con tin.

Các xe của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) đến phía nam Deir el-Balah ở miền trung Dải Gaza để đón nhóm con tin Israel thứ hai vào ngày 13-10. Ảnh: Bashar TALEB / AFP

Đợt trao trả đầu tiên gồm 7 con tin. Một đợt trao trả thứ hai diễn ra sau đó, gồm 13 con tin còn sống.

Các con tin sẽ được lực lượng đặc nhiệm Israel hộ tống ra khỏi Dải Gaza đến một cơ sở quân đội gần cộng đồng biên giới Re’im để kiểm tra y tế ban đầu và đoàn tụ với gia đình.

Trong ngày hôm nay, Hamas dự kiến sẽ bắt đầu trao trả thi thể của 28 con tin mà nhóm này vẫn đang nắm giữ.

Theo thỏa thuận, Israel cũng sẽ phóng thích gần 2.000 người Palestine bị tạm giam trong các nhà tù Israel.

Việc trao đổi con tin diễn ra khi Tổng thống Trump đang ở Israel và dự kiến có bài phát biểu trước quốc hội Israel.

Một nguồn tin nói với The Times of Israel rằng nhóm của Tổng thống Trump đang nỗ lực sắp xếp chuyến thăm tới một trong những bệnh viện sẽ tiếp nhận các con tin Israel.

Nguồn tin cho biết nếu điều đó xảy ra, có khả năng sẽ diễn ra tại Trung tâm Y tế Sheba.

Trong ngày, đám đông khoảng 200 người đã tập trung ăn mừng tại Phủ thủ tướng Israel ở Jerusalem.