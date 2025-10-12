Israel-Hamas chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sắp được mở lại 12/10/2025 10:53

Israel và Hamas đang trong bước đầu thực hiện thỏa thuận ngừng bắn, hai bên chuẩn bị trao trả con tin và tù nhân, cửa khẩu Rafah sẽ được mở lại để cho phép đi lại giữa Dải Gaza và Ai Cập, tờ The Hill dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto ngày 11-10.

Theo thông báo của Bộ trưởng Crosetto, Phái bộ Giám sát Biên giới của Liên minh châu Âu (EUBAM) sẽ nối lại nhiệm vụ khi cửa khẩu Rafah dự kiến mở lại vào ngày 14-10.

“Vào ngày 12-10, quá trình trao trả con tin Israel và thả tù nhân Palestine sẽ bắt đầu. Phía Israel đang nỗ lực khôi phục khả năng vận hành hậu cần của hạ tầng cửa khẩu trong thời gian sớm nhất có thể” - ông Crosetto nói.

﻿ Cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập. Ảnh: AFP

Ông Crosetto cho biết thêm khoảng 600 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo “sẽ đi vào từ các cửa khẩu khác (không qua Rafah)” mỗi ngày. Ông cũng phê chuẩn việc Ý tiếp tục tham gia hoạt động trong khuôn khổ phái bộ EUBAM.

Israel đã kiểm soát Rafah từ tháng 5-2024, sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel yêu cầu cho 100.000 người Palestine ở phía đông Rafah “sơ tán ngay lập tức” để tiến hành “các cuộc không kích có mục tiêu” chỉ vài giờ sau đó.

Vào thời điểm đó, Rafah là cửa khẩu duy nhất cho phép viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Các quan chức Liên Hợp Quốc cho biết đã đề nghị Israel mở thêm nhiều cửa khẩu để viện trợ nhân đạo có thể vào khu vực.

Trong diễn biến liên quan, ngày 11-10, Văn phòng Tổng thống Ai Cập thông báo rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi sẽ đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh quốc tế nhằm thảo luận về đề xuất của ông Trump liên quan việc chấm dứt xung đột tại Gaza, theo kênh Al Jazeera.

Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 13-10 có sự tham dự của lãnh đạo hơn 20 quốc gia.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez xác nhận sẽ tham dự. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã xác nhận sẽ có mặt.

Hiện chưa rõ Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu hoặc bất kỳ đại diện nào của nhóm Hamas có tham dự hội nghị hay không.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh hàng chục nghìn người Palestine đang di chuyển ngược lên phía bắc dọc bờ biển Gaza, trở về nhà sau khi giao tranh chấm dứt.

Lực lượng Israel đã rút quân một phần trong giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn.