Câu chuyện Gaza: Về nhà thôi… 11/10/2025 18:26

(PLO)- Israel-Hamas ngừng bắn, người dân Gaza sau 2 năm lây lất sơ tán đã có thể trở về nhà, nhưng niềm vui lại xen lẫn nỗi buồn nỗi đau thương khi quê nhà đã không còn như xưa.

Ngày 10-10, hàng ngàn người dân Gaza bắt đầu hành trình đi từ phía nam dải đất về phía TP Gaza (bắc dải đất), sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực. Theo tờ The Guardian, đã có gần 500.000 người sống ở phía bắc Gaza phải di dời do cuộc tấn công quân sự của Israel vào TP Gaza.

Phần lớn dù bàng hoàng trước cảnh đổ nát của TP Gaza nhưng người dân Gaza vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi được trở về nhà.

“Tôi cầu xin ơn trên xoa dịu nỗi đau buồn, sự tuyệt vọng của chúng tôi và mọi người sẽ trở về nhà. Ngay cả khi nhà cửa bị phá hủy, chúng tôi vẫn sẽ trở về, nếu ơn trên muốn” – ông Ahmad Abu Watfa, một người dân trên đường về TP Gaza, nói.

Người dân Gaza di chuyển qua "Hành lang Netzarim" ở miền trung Dải Gaza vào ngày 10-10. Ảnh: Eyad Baba/AFP

Niềm vui về nhà

Ông Abu Watfa là người phải sơ tán xuống miền nam Gaza và hiện trên đường trở về nhà tại Sheikh Radwan ở TP Gaza. Trả lời đài CNN, ông cho biết đang cảm thấy một niềm vui khôn tả, mặc dù ông biết rằng có lẽ nhà ông chẳng còn gì.

“Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn thế này – cảm giác người dân từ miền nam trở về miền bắc” – ông nói.

Gần con đường ven biển Al-Rashid, anh Sair Hikmat Subh đang tháo dỡ và thu dọn lều trại để chuẩn bị về nhà ở Beit Lahiya – một thị trấn ngay phía bắc TP Gaza. Anh cho biết anh "mệt mỏi và chán nản" nhưng hy vọng sẽ sớm được trở về nhà.

“Chúng tôi rất vui mừng vì rào chắn đã được dỡ bỏ. Tạ ơn vì sự an toàn của mọi người. Tất nhiên là tôi rất vui mừng!” – anh nói.

Dù biết ngôi nhà mình có thể không còn nguyên vẹn, nhưng niềm hân hoan được về quê hương làm nhiều người dân Gaza không thể giấu được nỗi xúc động.

“Dĩ nhiên là không còn nhà cửa gì nữa, chúng đã bị phá hủy, nhưng chúng tôi rất vui khi được trở về nơi mình từng là nhà, dù phải trải qua đống đổ nát. Đó cũng là một niềm vui lớn” – ông Mahdi Saqla, một người dân phải sơ tán xuống miền trung Gaza, nói.

Trên đường đi bộ về nhà ở TP Gaza, cô Mahira al-Ashi cho biết cô rất hào hứng được trở về TP nơi mình lớn lên đến nỗi không thể ngủ được.

“Lạy đấng toàn năng, khi được quay về, tôi đã rất vui mừng” – cô nói.

Một số cư dân cũ của TP Gaza đã bắt đầu quay trở lại nhà ngay cả trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, một số người đã đi xa đến tận vùng ngoại ô phía tây bắc TP.

Trong số đó có ông Ismail Zayda. Ông đã đến kiểm tra ngôi nhà của mình vào sáng 10-10 và vô cùng kinh ngạc khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn, mặc dù nằm giữa “biển đổ nát”.

“Cảm ơn Chúa, ngôi nhà của tôi vẫn còn đứng vững" - ông nói với Reuters.

“Tạ ơn đấng toàn năng, ngôi nhà của tôi vẫn còn đứng vững. Nhưng khu vực này đã bị phá hủy, nhà của hàng xóm tôi cũng bị phá hủy. Toàn bộ các quận đã biến mất” – ông nói.

Giữa niềm vui, nhiều người cũng cảm thấy chạnh lòng.

“Trên đường, tôi thấy một người đang trở về. Khi nhìn thấy ngôi nhà của mình vẫn còn đứng vững từ xa, anh ấy bắt đầu chạy và reo hò vì vui mừng. Lúc đó, tôi cảm thấy đau đớn vì tôi biết rằng ngôi nhà của mình đã bị phá hủy hoàn toàn” – anh Asmaa Zuheir, một người dân đi về nhà ở bắc Gaza, chia sẻ.

Niềm vui của người dân trên đường quay về TP Gaza. Ảnh: Bashar Taleb/AFP

Nỗi buồn mất mát

Chờ đợi người dân trở về miền bắc Gaza là những cảnh tượng đau thương. Hình ảnh ghi nhận tại đây cho thấy nhiều tòa nhà cao tầng bị san phẳng hoàn toàn, nhiều ngôi nhà khác lồi lõm vết hư hại từ các vụ nổ. Toàn bộ khu vực dường như bị bụi xám bao phủ, hầu như không còn màu sắc nào khác.

Bác sĩ Mohammed Abu Salmiya – giám đốc bệnh viện Al-Shifa ở miền bắc Gaza – cho biết rằng hôm 10-10, sau khi lực lượng Israel rút ra khỏi một số khu vực ở TP Gaza, các nhóm cứu trợ tìm thấy thi thể của 33 người dân tại TP này. Ông cho biết một số thi thể khó có thể nhận dạng được.

Về đến TP Gaza, ông Majdi Fuad Mohammad Al-Khour đau lòng khi thấy ngôi nhà của ông giờ chỉ còn là đống đổ nát. Hai người con của ông – một trai và một gái – đã thiệt mạng trong xung đột.

"Tôi dành 40 năm công sức để xây dựng ngôi nhà này. Tôi đã 70 tuổi rồi. Từ năm 10 tuổi, tôi đã làm việc cho đến khi lấy vợ, xây nhà và sinh con. Giờ tôi không thể làm việc được nữa, và sức khỏe cũng không cho phép. Tôi nên đi đâu bây giờ? Sức khỏe của tôi không còn như hồi trẻ nữa. Tôi già yếu, bệnh tật, không thể làm việc. Vợ tôi cũng ốm yếu, mắt không nhìn thấy gì cả” – ông nói.

Người dân Gaza trên đường trở về miền bắc Gaza. Ảnh: Bashar Taleb/AFP

Nhưng không phải ai cũng muốn quay về TP Gaza, dù đó là quê nhà của họ.

“Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, rồi sao nữa? Tôi không còn nhà để về nữa. Họ [Israel] đã phá hủy tất cả. Hàng chục ngàn người đã chết, Dải Gaza chìm trong đống đổ nát, và họ đã ra lệnh ngừng bắn. Liệu tôi có nên vui mừng không? Không, tôi không vui” – bà Balqees, đang trú ẩn tại miền trung Gaza, nói với hãng tin Reuters.

Cảm xúc của bà Balqees cũng được ông Mustafa Ibrahim – nhà hoạt động nhân quyền tại TP Gaza – đồng tình.

“Tiếng cười đã tắt và nước mắt cũng cạn khô. Người dân Gaza lạc lõng, tìm kiếm một tương lai xa xôi” – ông nói.