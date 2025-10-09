‘Giấc ngủ yên đầu tiên’ sau hai năm ròng rã xung đột ở Gaza 09/10/2025 10:11

(PLO)- Niềm vui xen lẫn hy vọng lan tỏa ở cả Israel và Dải Gaza sau khi Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn đầu theo kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Lần đầu tiên sau hai năm, Dải Gaza trải qua một đêm yên tĩnh hiếm hoi khi không còn tiếng máy bay không người lái, phản lực cơ và pháo kích.

Giấc ngủ yên hiếm hoi ở Gaza

Theo tường thuật của phóng viên hãng Al Jazeera tại Dải Gaza, khung cảnh đêm 8-10 rạng sáng 9-10 khác hẳn mọi đêm trước đó.

“Chúng tôi lái xe qua các khu vực và trại tạm cư, nơi có vô số lều bạt. Hầu như không thấy ai trên đường, mọi người đều đang ngủ trong lều” - người này nói.

Lều tạm trú trong trại tị nạn Nuseirat dành cho người Palestine ở trung tâm Dải Gaza ngày 5-10. Ảnh: Khames Alrefi/ Anadolu

Trong nhiều tuần qua, người dân Gaza không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Họ luôn phải cảnh giác, căng thẳng vì những đợt không kích liên tục từ máy bay không người lái, chiến đấu cơ và pháo binh.

“Nhưng đêm nay khác lạ. Khi chúng tôi đi đến điểm phát sóng gần một khu tạm cư, thật bất ngờ, mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ” - phóng viên cho biết thêm.

Người dân Gaza được cho là đang tận dụng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi: “Không có máy bay không người lái trên đầu, không có chiến đấu cơ, không có pháo hạng nặng. Và họ xứng đáng có được giấc ngủ yên”.

“Ít nhất lúc này, giai đoạn đầu của thỏa thuận đang bắt đầu, hy vọng rằng nó sẽ được duy trì. Đó là niềm hy vọng của mọi người” - phóng viên nói.

Niềm vui lan tỏa hai bên biên giới

Tại thành phố Khan Younis, miền nam Dải Gaza, nhiều người dân đổ ra đường ăn mừng sau thông tin Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Trong các đoạn video do hãng tin Reuters ghi lại, một nhóm nhỏ người dân hát, nhảy múa và reo hò, trẻ em vỗ tay hòa nhịp cùng tiếng nhạc vang lên từ loa phát thanh.

Tuy nhiên, theo các nhà báo tại Gaza, phần lớn người dân ở đây vẫn chưa nắm được thông tin về thỏa thuận do đường truyền Internet yếu. Nhiều người vẫn đang trú ẩn trong nhà. Không khí ăn mừng chỉ diễn ra cục bộ.

Ở phía bên kia biên giới, tin tức về thỏa thuận mang lại niềm xúc động lớn cho gia đình các con tin Israel đang bị Hamas giam giữ, cũng như những người từng được thả. Nhiều người bày tỏ lòng biết ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump và đội ngũ đàm phán.

“Tôi không thể tin được. Tôi đang chờ các bạn, mong được ôm các bạn sớm nhất có thể. Ôi, thật là một ngày đáng nhớ. Cảm ơn ông Trump” - Ohad Ben Ami, một con tin được thả nói trong đoạn video đăng trên Instagram.

Người phụ nữ quỳ bên bức chân dung người thân tại đài tưởng niệm các nạn nhân, binh sĩ và con tin ở Tel Aviv (Israel) hôm 7-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Hai con tin khác được thả hồi đầu năm, Omer Shem Tov và Eliya Cohen, đăng ảnh trên Instagram hôn một bức tượng nhỏ của ông Trump.

Liran Berman - người có hai em trai là Gali và Ziv, vẫn đang bị giam giữ ở Gaza - viết trên mạng xã hội X: “Gali và Zivi, anh yêu hai em rất nhiều. Hai em sắp được về nhà rồi”.

Gali và Ziv là hai anh em song sinh, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 2, trong đợt trao trả con tin gần đây nhất, trước khi lệnh ngừng bắn mong manh sụp đổ.

Gia đình Berman từng chia sẻ với đài CNN rằng hai anh em rất có thể bị giam giữ ở những khu vực khác nhau trong hệ thống đường hầm dưới Gaza.

Ông Ruby Chen - cha của binh sĩ Itay Chen thiệt mạng tại Gaza và thi thể vẫn bị Hamas giữ - cũng gửi lời cảm ơn tới ông Trump và nhóm đàm phán Mỹ.

“Chúng tôi vẫn lo lắng, không biết khi nào Itay và những con tin khác trong danh sách thiệt mạng sẽ được tìm thấy và đưa về” - ông viết. Itay Chen mang hai quốc tịch Mỹ và Israel.

Trong khi đó, Einav Zangauker - mẹ của con tin Matan Zangauker - bật khóc khi nghe tin con trai sắp được trở về: “Những giọt nước mắt này là điều tôi đã cầu nguyện suốt bao ngày”.

Trước đó, tối 8-10 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump thông báo rằng Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin - bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình do ông đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.

Tổng thống Trump cho biết trong khuôn khổ giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas, các con tin có khả năng sẽ được trả tự do vào ngày 13-10 tới.

Ông Trump cũng tiết lộ rằng một số quốc gia khác ở Trung Đông sẽ tham gia vào nỗ lực tái thiết Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh rằng Washington cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ nhằm bảo đảm tiến trình hòa bình được duy trì.