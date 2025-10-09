Các nước lên tiếng trước tin Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn 09/10/2025 09:48

(PLO)- Liên Hợp Quốc và các bên liên quan đồng loạt có phản ứng sau khi có thông tin Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn - diễn biến được coi là “bước ngoặt” tại Trung Đông.

Tối 8-10 (giờ Mỹ, tức sáng 9-10 theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin - bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình do ông đề xuất nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hai năm ở Dải Gaza.

Ngay sau đó, lãnh đạo nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã lên tiếng về diễn biến được coi là “bước ngoặt” tại Trung Đông, theo hãng tin Reuters.

Mỹ

“Tôi rất tự hào thông báo rằng Israel và Hamas đều đã ký thông qua Giai đoạn Một trong Kế hoạch Hòa bình của chúng ta. Điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ sớm được trả tự do và Israel sẽ rút quân về ranh giới đã được thống nhất - bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững bền và lâu dài” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Theo ông Trump, tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Đây là một ngày trọng đại cho thế giới Ả Rập và Hồi giáo, cho Israel, các quốc gia láng giềng và cho cả nước Mỹ. Chúng tôi cảm ơn các bên trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã cùng chúng tôi làm nên sự kiện mang tính lịch sử này. Phúc thay những người kiến tạo hòa bình!” - ông Trump viết.

Tổng thống Trump cho biết trong khuôn khổ giai đoạn đầu của thỏa thuận hòa bình giữa Israel và Hamas, các con tin có khả năng sẽ được trả tự do vào ngày 13-10 tới. Ông Trump cũng tiết lộ rằng một số quốc gia khác ở Trung Đông sẽ tham gia vào nỗ lực tái thiết Dải Gaza, nhưng chưa nêu rõ cụ thể những nước nào.

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài Fox News tối 8-10, ông Trump tin rằng "Gaza sẽ trở thành một nơi an toàn hơn rất nhiều và sẽ được tái thiết. Các quốc gia khác trong khu vực sẽ giúp quá trình này, vì họ có nguồn tài nguyên khổng lồ và mong muốn thấy điều đó trở thành hiện thực".

Vị tổng thống Mỹ nhấn mạnh Washington cũng sẽ đóng vai trò hỗ trợ nhằm bảo đảm tiến trình hòa bình được duy trì.

Israel

“Một ngày trọng đại đối với Israel” - Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, tuyên bố.

“Ngày mai, tôi sẽ triệu tập nội các để phê chuẩn thỏa thuận và đưa tất cả những người con thân yêu của chúng ta trở về nhà. Tôi xin cảm ơn những người lính Lực lượng Phòng vệ Israel anh hùng và toàn thể lực lượng an ninh. Chính nhờ lòng dũng cảm và sự hy sinh của họ mà chúng ta có được ngày hôm nay” - ông Netanyahu nói.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: FLASH90

“Từ tận đáy lòng, tôi cảm ơn Tổng thống Trump và đội ngũ của ông vì sự tận tâm trong sứ mệnh thiêng liêng nhằm giải cứu con tin. Với sự phù hộ của Thượng đế, chúng ta sẽ tiếp tục đạt được mọi mục tiêu và mở rộng hòa bình với các nước láng giềng” - ông Netanyahu nói thêm.

Hamas

“Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của các anh em và bên trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời trân trọng nỗ lực của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự và đạt được việc rút quân chiếm đóng khỏi Dải Gaza” - Hamas ra tuyên bố.

“Chúng tôi kêu gọi Tổng thống Trump, các quốc gia bảo trợ thỏa thuận và tất cả các bên Ả Rập, Hồi giáo và quốc tế buộc chính phủ Israel phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo thỏa thuận, ngăn việc trì hoãn hay lẩn tránh cam kết” - lực lượng này nói thêm.

Hamas gửi lời tri ân đến “nhân dân anh hùng tại Gaza, Jerusalem, Bờ Tây và toàn bộ quê hương cũng như cộng đồng người Palestine ở hải ngoại - những người đã thể hiện lòng can đảm phi thường”.

“Những hy sinh đó sẽ không vô ích. Chúng tôi cam kết sẽ không bao giờ từ bỏ quyền dân tộc của mình cho đến khi đạt được tự do, độc lập và quyền tự quyết” - theo Hamas.

Liên Hợp Quốc

“Tôi hoan nghênh thông báo về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin ở Gaza, dựa trên đề xuất của Tổng thống Trump. Tôi đánh giá cao nỗ lực ngoại giao của Mỹ, Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đạt được bước đột phá hết sức cần thiết này” - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres nói.

Ông Guterres kêu gọi tất cả các bên tuân thủ đầy đủ các điều khoản của thỏa thuận. Tất cả con tin phải được trả tự do trong phẩm giá. Một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn phải được đảm bảo. Giao tranh cần chấm dứt hoàn toàn. Việc tiếp cận nhân đạo và hàng hóa thiết yếu vào Gaza phải được thực hiện ngay lập tức.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres. Ảnh: UN PHOTOS

Theo ông Guterres, Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ triển khai đầy đủ thỏa thuận, tăng cường cứu trợ nhân đạo và thúc đẩy phục hồi, tái thiết tại Gaza.

“Tôi kêu gọi các bên nắm lấy cơ hội lịch sử này để khôi phục tiến trình chính trị hướng tới việc chấm dứt chiếm đóng, công nhận quyền tự quyết của người Palestine và hiện thực hóa giải pháp hai nhà nước, giúp người Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh. Chưa bao giờ vận mệnh khu vực lại đặt nặng như lúc này” - ông Guterres nhấn mạnh.

New Zealand

“Hamas cần trả tự do cho toàn bộ con tin và Israel phải rút quân về ranh giới đã thống nhất” - Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh.

“Đây là bước đi thiết yếu để đạt được hòa bình lâu dài. Chúng tôi kêu gọi Israel và Hamas tiếp tục hợp tác nhằm hướng tới một giải pháp toàn diện” - ông Peters nói thêm.