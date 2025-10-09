Tổng thống Trump tuyên bố Israel-Hamas đạt thỏa thuận ngừng bắn 09/10/2025 07:16

(PLO)- Tổng thống Trump tuyên bố Israel-Hamas đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mở đường cho việc cứu trợ hơn 2 triệu người Palestine ở Dải Gaza.

Ngày 8-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Israel và Hamas đã đạt được lệnh ngừng bắn, mang lại hy vọng chấm dứt 2 năm chiến sự ở Dải Gaza, theo tờ The Hill.

Ông Trump cho biết hai bên đã ký kết "Giai đoạn đầu tiên" của kế hoạch hòa bình mà ông công bố vào cuối tháng trước.

“Điều này có nghĩa là tất cả con tin sẽ sớm được thả và Israel sẽ rút quân về một ranh giới đã thỏa thuận như những bước đầu tiên hướng tới một nền hòa bình vững mạnh, bền vững và vĩnh cửu. Tất cả các bên sẽ được đối xử công bằng” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NEW YORK TIMES

“Đây là một ngày tuyệt vời đối với thế giới Ả Rập và Hồi giáo, Israel, tất cả các quốc gia lân cận và Mỹ. Chúng tôi xin cảm ơn các bên trung gian Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ, những bên đã hợp tác với chúng tôi để biến Sự kiện Lịch sử và Chưa từng có này thành hiện thực" - ông Trump nhấn mạnh.

Vài phút sau đó, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu thông báo rằng Israel sẽ đưa tất cả con tin trở về, bao gồm thi thể của 28 con tin.

Ông Netanyahu cho biết ông sẽ triệu tập chính phủ vào thứ năm để phê chuẩn thỏa thuận với Hamas và trả tự do cho các con tin bắt từ Gaza.

Ông Netanyahu gọi đây là "một ngày trọng đại đối với Israel" và nhận định rằng đất nước này có thể tiếp tục đạt được các mục tiêu của mình và mở rộng hòa bình với các nước láng giềng.

Trong một thông cáo, Hamas cho biết thỏa thuận này quy định chấm dứt chiến tranh ở Gaza, quân Israel rút khỏi Gaza, viện trợ sẽ vào được khu vực này và hai bên sẽ trao đổi tù nhân.

Thỏa thuận ngừng bắn được đưa ra sau khi Hamas và Israel đồng ý bắt đầu đàm phán vào tuần trước.