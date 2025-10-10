Hamas tuyên bố kết thúc xung đột Gaza, ông Trump sẽ sang Ai Cập chứng kiến lễ ký thoả thuận 10/10/2025 06:03

Ngày 9-10, lãnh đạo cấp cao Hamas - ông Khalil al-Hayya tuyên bố xung đột Gaza đã chấm dứt, đồng thời nhấn mạnh rằng kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một “lệnh ngừng bắn vĩnh viễn".

Trong bài phát biểu truyền hình gửi tới người dân Gaza ngày 9-10, ông al-Hayya nói rằng nhóm vũ trang này đã nhận được một số “đảm bảo” từ Washington và các bên trung gian rằng các hành động thù địch sẽ không tiếp diễn.

Theo ông al-Hayya, Hamas “đã xử lý một cách có trách nhiệm với kế hoạch của Tổng thống Mỹ” và gửi phản hồi nhằm ngăn chặn thêm đổ máu.

Người dân tại TP Khan Younis (Dải Gaza) ăn mừng thông tin Hamas và Israel đạt thỏa thuận ngừng bắn ngày 9-10 (giờ địa phương). Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ông không tiết lộ chi tiết nội dung phản hồi, nhưng cho biết thỏa thuận đạt được tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) bao gồm cung cấp viện trợ nhân đạo cho dải Gaza, mở cửa khẩu TP Rafah, và trao đổi tù nhân.

“Mọi người đều xác nhận chiến tranh đã hoàn toàn kết thúc” - quan chức này nói, đồng thời cam kết hợp tác với tất cả các lực lượng quốc gia và Hồi giáo để thực hiện các bước tiếp theo theo thỏa thuận.

Ngay sau đó, vào sáng sớm 10-10, Nội các Israel đã phê chuẩn thỏa thuận ngừng bắn với Hamas, mở đường cho việc đình chỉ các hoạt động thù địch ở Gaza trong vòng 24 giờ và trả tự do cho các con tin Israel bị giam giữ tại Gaza trong vòng 72 giờ sau đó.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel - ông Itamar Ben-Gvir cho biết trước khi bỏ phiếu rằng ông và đảng của mình sẽ phản đối kế hoạch hòa bình của ông Trump và sẽ rời chính phủ nếu Hamas được phép duy trì quyền kiểm soát Gaza.

Ông Ben-Gvir cũng mô tả việc thả các tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel là “một cái giá không thể chấp nhận được".

Ở một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-10 thông báo dự định tới Trung Đông vào ngày 12-10, sau khi Israel và Hamas đạt thỏa thuận thả các con tin tại Gaza. Ông Trump có thể tham dự lễ ký kết tại Ai Cập và được mời phát biểu trước Knesset (Quốc hội của Israel).

Nhà lãnh đạo Mỹ hy vọng thỏa thuận sẽ mang lại “một nền hòa bình vĩnh cửu” cho khu vực.

Các báo cáo trước đó cho biết thoả thuận Israel và Hamas đạt được yêu cầu lực lượng Tel Aviv sẽ phải rút về một đường ranh giới được xác định trước trong vòng 24 giờ, để Israel kiểm soát khoảng 53% dải Gaza.

Hamas sẽ thả tất cả con tin còn sống trong vòng 72 giờ sau khi Israel phê chuẩn thỏa thuận. Đổi lại, Israel sẽ thả 250 tù nhân Palestine đang thụ án chung thân và 1.700 người Gaza bị giam giữ từ năm 2023, bao gồm tất cả phụ nữ và trẻ em.

Theo kênh Channel 12, Israel sẽ chỉ thả các tù nhân sau khi 72 giờ trôi qua, thời gian này dành cho Hamas thả các con tin Israel. Hiện Hamas vẫn giữ khoảng 48 con tin, và Israel tin rằng khoảng 20 người trong số đó còn sống.