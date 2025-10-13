Ông Trump lên đường sang Trung Đông, nhắn sẽ về giải quyết giao tranh Pakistan-Afghanistan 13/10/2025 11:19

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chiếc Không lực Một sang Trung Đông để chủ trì hội nghị Thượng đỉnh vì Hoà bình, đồng thời nhắn lại rằng khi về ông sẽ bắt tay giải quyết cuộc giao tranh Pakistan-Afghanistan vừa bùng phát cuối tuần trước khiến hàng chục người chết mỗi bên.

Ngày 12-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chiếc Không lực Một sang Trung Đông để chủ trì hội nghị Thượng đỉnh vì Hoà bình, theo hãng tin Reuters. Hội nghị dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên Biển Đỏ (Ai Cập) vào ngày 13-10, dưới sự chủ trì của Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và Tổng thống Trump, cùng sự tham gia của lãnh đạo 20 nước. Hội nghị được lên kế hoạch sau loạt diễn biến tích cực giữa Israel và Hamas ngưng chiến sự ở Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trao đổi với báo chí tại căn cứ không quân Joint Base Andrews (bang Maryland, Mỹ) trước khi lên chiếc Không lực Một sang Trung Đông, ngày 12-10. Ảnh: NEW YORK TIMES

Điểm đến trước tiên của ông Trump tại Trung Đông là Jerusalem. Vị tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu trước quốc hội Israel, Knesset - một vinh dự mà lần cuối cùng Tổng thống George W Bush có được vào năm 2008. Sau đó, ông Trump sẽ sang Sharm el-Sheikh (Ai Cập) để đồng chủ trì hội nghị thượng đỉnh hòa bình.

Theo lời ông Trump, chuyến công du của ông đến Trung Đông nhằm mục đích củng cố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas, giám sát tiến độ trao đổi con tin và tù nhân giữa hai bên, phác thảo kế hoạch tái thiết Gaza và thúc đẩy bình thường hóa khu vực.

"Chiến tranh đã kết thúc. Tôi nghĩ mọi người đã chán ngấy nó rồi" – tờ India Today dẫn lời ông Trump nói trước khi lên đường sang Trung Đông.

Ông Trump nói rằng các con tin Israel bị Hamas bắt giữ có thể được trả tự do sớm hơn dự kiến ​​và dự kiến ​​việc trả tự do cho họ sẽ hoàn tất "vào thứ Hai hoặc thứ Ba". Khung thỏa thuận bao gồm việc trả tự do cho 20 con tin còn sống, trao trả hài cốt của các con tin khác và Israel trả tự do cho hàng trăm tù nhân Palestine cùng với việc rút quân một phần khỏi các thành phố chính của Gaza. Theo lời Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói với đài Fox News, Tổng thống Trump dự kiến ​​sẽ gặp các con tin được trả tự do và gia đình của họ.

Ông Trump nói rằng chính quyền của ông đã giải quyết nhiều tranh chấp toàn cầu, lệnh ngừng bắn Israel-Hamas là "cuộc chiến thứ tám" được giải quyết trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

"Và tôi nghe nói hiện đang có một cuộc chiến tranh giữa Pakistan và Afghanistan. Tôi đã nói, tôi sẽ phải đợi đến khi tôi trở về. Tôi đang làm một cuộc chiến khác. Bởi vì tôi giỏi giải quyết chiến tranh_ - ông Trump nói, đề cập đến cuộc giao tranh vừa bùng phát dọc biên giới Pakistan và Afghanistan làm hàng chục binh sĩ hai bên thiệt mạng.

Một chiến binh Taliban canh gác một cửa khẩu biên giới ở tỉnh Kandahar (Pakistan). Ảnh: AFP

Ông Trump cũng nhắc đến những xung đột trước đây mà ông từng tuyên bố đã góp phần giải quyết: "Hãy nghĩ về Ấn Độ và Pakistan, hãy nghĩ về một số cuộc chiến đã diễn ra trong nhiều năm. Chúng ta đã có một cuộc chiến kéo dài 31 năm, một cuộc chiến kéo dài 32 năm, một cuộc chiến kéo dài 37 năm, với hàng triệu người thiệt mạng ở mọi quốc gia, và tôi đã giải quyết tất cả những cuộc chiến đó, phần lớn chỉ trong vòng một ngày. Thật tuyệt vời”.

Ông Trump cũng nhắc lại các phát ngôn trước đó của mình rằng công cụ thuế quan đã giúp ngăn chăn chiến tranh giữa Ấn Độ và Pakistan.

"Tôi đã dàn xếp một vài cuộc chiến chỉ dựa trên thuế quan. Ví dụ, giữa Ấn Độ và Pakistan, tôi đã nói, nếu các anh muốn gây chiến và các anh có vũ khí hạt nhân, tôi sẽ áp thuế quan cao lên cả hai bên - 100%, 150%, 200%. Tôi đã nói tôi sẽ áp thuế quan, và tôi đã dàn xếp xong chuyện đó trong vòng 24 giờ. Nếu không có thuế quan, các anh sẽ không bao giờ có thể dàn xếp được cuộc chiến đó” – vị tổng thống Mỹ nói.

Taliban cho biết chín chiến binh của lực lượng này đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Aghanistan hôm 11-10. Ảnh: AFP

Liên quan giải Nobel Hoà bình, ông Trump khẳng định rằng hoạt động ngoại giao của ông nhằm mục đích cứu người chứ không phải giành giải thưởng.

"Thật vinh dự khi được làm điều đó. Tôi đã cứu hàng triệu sinh mạng. Công bằng mà nói, Ủy ban Nobel đã trao giải cho năm 2024, nhưng có người cho rằng có thể tạo ra một ngoại lệ vì rất nhiều điều đã xảy ra vào năm 2025, đã hoàn thành, trọn vẹn và tuyệt vời. Nhưng tôi không làm điều này vì giải Nobel. Tôi làm điều này để cứu sống nhiều sinh mạng” – ông Trump chia sẻ.