Ông Zelensky giục ông Trump chấm dứt chiến sự Ukraine như ở Trung Đông 12/10/2025 05:19

(PLO)- Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng nếu nhà lãnh đạo Mỹ có thể chấm dứt cuộc chiến ở một khu vực thì cũng có thể ngăn chặn được những cuộc chiến khác như ở Ukraine.

Ngày 11-10, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện của Ukraine và những nỗ lực hòa bình của Mỹ ở Trung Đông, theo tờ The Kyiv Independent.

Cuộc điện đàm diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn của Nga vào ngày 10-10, gây mất điện ở Kiev và khắp các khu vực của Ukraine.

"Tôi đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của chúng tôi và tôi đánh giá cao thiện chí ủng hộ của ông ấy" - ông Zelensky viết trên mạng xã hội X, đồng thời ca ngợi cuộc thảo luận là "rất tích cực và hiệu quả".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Ukraine cho biết hai bên đã thảo luận về "các thỏa thuận cụ thể" về việc tăng cường phòng không của Ukraine.

Trong cuộc gọi, ông Zelensky cũng ca ngợi ông Trump vì những nỗ lực hòa bình của nhà lãnh đạo Mỹ tại Trung Đông sau khi Washington làm trung gian cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza.

"Nếu một cuộc chiến có thể được ngăn chặn ở một khu vực, thì chắc chắn các cuộc chiến khác cũng có thể được ngăn chặn, bao gồm cuộc chiến với Nga" - ông Zelensky nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi Moscow tham gia "vào hoạt động ngoại giao thực sự".

Trong bài phát biểu qua video buổi tối cùng ngày, ông Zelensky lưu ý rằng "đã nhận được những tín hiệu cần thiết cho thấy Mỹ đang xem xét các phương án tăng cường hợp tác giữa hai nước".

Tháng trước, chính quyền Tổng thống Trump đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine theo Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL) do Tổ chức Bắc Đại Tây Dương (NATO) tài trợ. Những nguồn cung cấp này bao gồm đạn phòng không Patriot.

Nhà Trắng chưa lên tiếng về cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Zelensky.