Ông Zelensky nói sắp gặp ông Trump để bàn về đảm bảo an ninh và trừng phạt Nga 21/09/2025 06:06

(PLO)- Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga.

Ngày 20-9, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới trong bối cảnh Nga gia tăng các đợt không kích trên khắp Ukraine, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Zelensky nói rằng sẽ có một cuộc gặp với tổng thống Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sẽ bàn về các đảm bảo an ninh cho Ukraine và các biện pháp trừng phạt Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky (phải) gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi tháng 8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

“Chúng tôi mong đợi các biện pháp trừng phạt nếu không có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo hoặc không có lệnh ngừng bắn” - ông Zelensky nói.

“Chúng tôi sẵn sàng cho một cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tôi đã từng nói về điều này. Cả song phương lẫn đa phương. Nhưng ông ấy chưa sẵn sàng” - nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.

Nhà Trắng chưa bình luận về cuộc gặp.

Theo ông Zelensky, Nga vừa tiến hành một trong những cuộc tấn công đường không lớn nhất trong đêm, phóng 40 tên lửa và khoảng 580 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine, khiến ba người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Trong đợt không kích mới nhất của Nga nhằm vào Ukraine, “một quả tên lửa mang bom chùm đã trực tiếp đánh trúng một tòa nhà chung cư” ở TP Dnipro, ông Zelensky thông tin trước đó trên mạng xã hội.

Tổng thống Ukraine đăng tải hình ảnh ô tô và một tòa nhà bốc cháy, cùng cảnh lực lượng cứu hộ đưa một người ra ngoài an toàn giữa đống đổ nát.

Ông Zelensky cũng đề cập các vụ việc gần đây liên quan việc một số thành viên NATO cáo buộc bị máy bay Nga xâm phạm không phận. Ông nhắc lại lời kêu gọi về “giải pháp chung” nhằm bắn hạ UAV trên bầu trời Ukraine “cùng với các quốc gia khác”.

Nga chưa bình luận về phát ngôn của ông Zelenky.