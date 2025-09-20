Loạt TP Ukraine bị không kích quy mô lớn; Ba Lan triển khai tiêm kích NATO bảo vệ không phận 20/09/2025 19:10

(PLO)- Nhiều thành phố Ukraine bị không kích quy mô lớn, Ba Lan triển khai tiêm kích NATO để bảo vệ không phận nước này trong bối cảnh xảy ra vụ UAV xâm nhập nhiều ngày qua.

Rạng sáng 20-9, nhiều thành phố Ukraine bị không kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV). Theo giới chức địa phương, ít nhất hai người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ việc, theo tờ The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tố Nga đã phóng 579 UAV, 8 tên lửa đạn đạo và 32 tên lửa hành trình, trong đó lực lượng phòng không đánh chặn được phần lớn.

Các vụ nổ được ghi nhận tại nhiều khu vực khác nhau, trong đó có các TP Pavlohrad, Mykolaiv và Dnipro.

Hậu quả sau đợt không kích quy mô lớn tại tỉnh Kiev rạng sáng 20-9. Ảnh: TELEGRAM

Tại tỉnh Dnipropetrovsk, Tỉnh trưởng Serhii Lysak thông tin có một người chết và hàng chục người bị thương, một số trong tình trạng nặng. Ông cũng cho biết nhiều tòa nhà chung cư, nhà ở và gara bị hư hại, một số nơi bùng phát hỏa hoạn.

Ở Khmelnytskyi, Tỉnh trưởng Serhii Tiurin nói rằng một thi thể được tìm thấy sau vụ cháy một căn nhà, ngoài ra có thêm hai người bị thương.

Chính quyền quân sự tỉnh Kiev thông báo một số công trình và phương tiện bị hư hại tại các khu vực Bucha, Boryspil và Obukhiv.

Tại TP Mykolaiv, theo Thị trưởng Oleksandr Senkevych, một khu dân cư chịu ảnh hưởng nhưng không ghi nhận thương vong.

Tỉnh trưởng tỉnh Lviv - ông Maxim Kozytsky thì cho biết 2 tên lửa hành trình bị bắn hạ, không có thiệt hại.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng trong ngày qua các vụ tấn công đã khiến nhiều người chết và bị thương, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng mạnh mẽ hơn.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trong thời gian xảy ra không kích tại Ukraine, Ba Lan thông báo triển khai máy bay chiến đấu của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để bảo vệ không phận. Quân đội nước này cho hay lực lượng phòng không và hệ thống cảnh giới được đặt trong tình trạng cảnh giác cao, theo đài CNN.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang theo dõi chặt chẽ các vụ xâm nhập không phận. Tuần trước, Warsaw cho biết nhiều UAV Nga đã bay vào không phận Ba Lan, buộc nước này bắn hạ.

Ngày 19-9, Estonia cũng cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận, và chính phủ Estonia thông báo sẽ tham vấn theo Điều 4 của NATO.

Ngày 20-9, Bộ Quốc phòng Nga bác bỏ thông tin máy bay chiến đấu của nước này đã xâm nhập không phận Estonia.

Trong thông cáo ngắn, Bộ Quốc phòng Nga nói ba tiêm kích MiG-31 đang thực hiện chuyến bay thường lệ từ vùng Karelia, phía đông Phần Lan, đến một sân bay ở Kaliningrad, vùng lãnh thổ Nga giáp Ba Lan và Lithuania. Theo cơ quan này, các máy bay bay trên vùng biển trung lập ở biển Baltic, cách đảo Vaindloo của Estonia hơn 3 km và “không vi phạm không phận Estonia”.

Trước đó, ngày 19-9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - bà Maria Zakharova nói rằng những cáo buộc về việc máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận Ba Lan nhằm bôi xấu Moscow và phá hoại tiến trình hòa bình ở Ukraine, theo đài RT.