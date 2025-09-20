Loạt sân bay lớn ở châu Âu hoãn, hủy chuyến do bị tấn công mạng 20/09/2025 17:35

(PLO)- Các cuộc tấn công mạng nhắm vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục và lên máy bay đã làm gián đoạn hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu.

Từ tối 19-9 và trong ngày 20-9 xảy ra các cuộc tấn công mạng nhắm vào nhà cung cấp hệ thống làm thủ tục lên máy bay khiến hoạt động tại nhiều sân bay lớn ở châu Âu bị gián đoạn, gây ra tình trạng hoãn và hủy nhiều chuyến bay, theo hãng tin Reuters.

Sân bay Heathrow (thủ đô London, Anh) - sân bay bận rộn nhất châu Âu - cho biết công ty Collins Aerospace - đơn vị cung cấp hệ thống làm thủ tục cho nhiều hãng hàng không tại các sân bay toàn cầu - đã gặp sự cố kỹ thuật có thể khiến hành khách khởi hành chậm trễ.

Sân bay Heathrow (thủ đô London, Anh). Ảnh: STATIONCARSEPSOM

Sân bay Brussels (Bỉ) và sân bay Berlin (Đức) cũng bị ảnh hưởng do vụ tấn công này, theo thông báo của hai sân bay.

RTX - công ty mẹ của Collins Aerospace - cho biết đã ghi nhận một “sự cố gián đoạn liên quan mạng” đối với phần mềm tại một số sân bay, nhưng không nêu cụ thể.

“Tác động chỉ giới hạn ở việc làm thủ tục điện tử cho khách và gửi hành lý, và có thể khắc phục bằng hình thức làm thủ tục thủ công” - RTX cho biết, đồng thời nói thêm rằng công ty đang nỗ lực khắc phục sự cố nhanh nhất có thể.

Vụ tấn công đã khiến hệ thống tự động ngừng hoạt động, chỉ còn có thể làm thủ tục và cho khách lên máy bay bằng phương thức thủ công, sân bay Brussels thông báo trên website, cho biết sự cố xảy ra từ tối 19-9 (giờ địa phương).

“Điều này ảnh hưởng lớn đến lịch trình bay và sẽ dẫn đến việc chậm chuyến và hủy chuyến. Nhà cung cấp dịch vụ đang tích cực xử lý và cố gắng khắc phục sự cố nhanh nhất có thể” - theo thông báo của sân bay Brussels.

Hành khách có chuyến bay trong ngày 20-9 tại các sân bay bị ảnh hưởng được khuyến nghị xác nhận lịch bay với hãng hàng không trước khi ra sân bay.

“Do sự cố kỹ thuật tại một nhà cung cấp hệ thống, thời gian chờ tại quầy làm thủ tục lâu hơn. Chúng tôi đang tìm giải pháp nhanh chóng” - sân bay Berlin thông báo trên website của sân bay.