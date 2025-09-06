Vượt kỳ vọng: 142 'ông lớn' Mỹ, châu Âu đổ bộ về Tây Ninh săn hàng Việt 06/09/2025 15:20

(PLO)-Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, sự có mặt của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ về Tây Ninh là vượt ngoài tiên lượng của Ban tổ chức, nhất là sự tham gia của các tập đoàn phân phối lớn xuyên quốc gia lớn.

Ngày 6-9, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh 2025”.

Sự kiện quy tụ đông đảo hệ thống phân phối quốc tế, doanh nghiệp (DN) sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và mạng lưới Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nhằm thúc đẩy xuất khẩu bền vững và tăng cường liên kết chuỗi cung ứng cho DN Tây Ninh và liên vùng.

Nhà mua hàng nước ngoài đến Tây Ninh vượt tiên lượng của Ban tổ chức

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, Bộ Công Thương đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, trong đó có Tây Ninh, để triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và nâng cao năng lực DN.

Theo đó, bảy Cục, Vụ chức năng của Bộ cùng hệ thống 27 Thương vụ, chi nhánh Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã trực tiếp dẫn nhiều đoàn DN về tham dự hội nghị, kết nối và khảo sát thực tế tại Tây Ninh.

Đáng chú ý, sự có mặt của 142 doanh nghiệp từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ về Tây Ninh là vượt ngoài tiên lượng của Ban tổ chức khi xây dựng chương trình. Nhất là sự tham gia của các tập đoàn phân phối lớn xuyên quốc gia như Walmart, Lulu, Amazon, Coppel, Alibaba… đến tìm nguồn hàng cung ứng cho cả kênh phân phối truyền thống và thương mại điện tử.

Theo bà Thắng, để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu bền vững, Bộ Công Thương đề xuất tỉnh Tây Ninh tập trung vào một số định hướng.

Trong đó, nâng cao năng lực doanh nghiệp, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế... đặc biệt trong các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh như nông, thủy sản, dệt may, da giày…

Bên cạnh đó, chú trọng đa dạng hóa thị trường, tận dụng ưu thế từ các Hiệp định Thương mại tự do. Bên cạnh các doanh nghiệp đến từ các thị trường xuất khẩu truyền thống như Hoa Kỳ, Trung Quốc…nhiều DN quốc tế có mặt hôm nay đến từ Trung Đông, Bắc Âu, Mỹ Latinh… là những thị trường còn nhiều dư địa để mở rộng xuất khẩu.

Ngoài ra, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối các khu, cụm công nghiệp, trung tâm logistics và Cảng Quốc tế Long An, tạo ra hệ thống giao thông huyết mạch nhằm giảm chi phí vận tải, logistics. Đồng thời, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu, đẩy mạnh thương mại biên giới.

Ông Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết đây là lần thứ ba tỉnh tổ chức hội nghị kết nối xuất nhập khẩu với quy mô khách mời lớn hơn, nhất là sự quan tâm của các cơ quan ngoại giao, tham tán thương mại và DN đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Qua hội nghị, tỉnh mời tỉnh mời các nhà nhập khẩu nước ngoài đến Tây Ninh để tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa DN trong tỉnh với các đối tác nhập khẩu, nhằm thúc đẩy phát triển xuất khẩu

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cũng mong muốn cộng đồng DN địa phương tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời chủ động hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hội nghị Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, thương mại điện tử tỉnh Tây Ninh năm 2025. Ảnh: V.THÀNH

Bức tranh xuất khẩu nhiều thách thức

Chia sẻ về “Bức tranh xuất khẩu 2025 – Thời cơ và thách thức”, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài cho biết: Trong sáu tháng đầu năm, hầu hết đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản… vẫn duy trì tăng trưởng tích cực.

Tuy nhiên, trong báo cáo ngày 10-6, World Bank đã giảm mạnh dự báo tăng trưởng toàn cầu xuống 2,3% do lo ngại tác động từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ và môi trường kinh tế bất ổn.

Đáng chú ý là các tập đoàn đa quốc gia đang thực hiện chiến lược chuyển dịch, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đưa sản xuất đến gần thị trường tiêu thụ hơn, thay vì tập trung nhà máy ở một số nước như Trung Quốc hay Việt Nam. Cụ thể, các tập đoàn này đang tăng cường đầu tư nhà máy ở Ấn Độ, Mexico, Brazil…

Điều này làm gia tăng đối thủ cạnh tranh và ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần của Việt Nam tại các thị trường xuất khẩu chính.

“Bức tranh xuất khẩu 2025 cho thấy rõ những cơ hội lớn, nhưng đồng thời cũng đối diện không ít thách thức phía trước” - ông Linh nói.

Vì vậy, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài đặc biệt ưu tiên hỗ trợ DN kết nối, tham gia hiệu quả, bền vững vào chuỗi cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu.

Tại Tây Ninh, đại diện các tập đoàn như LuLu, Coppel, Walmart… đã giới thiệu cụ thể về nhu cầu, tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung ứng và kết nối trực tiếp với DN của tỉnh.

Theo ông Linh, Tây Ninh vốn có thế mạnh nông sản chủ lực như cao su, sắn, hạt điều. Đáng chú ý, sau khi sáp nhập với tỉnh Long An, địa phương có thêm lợi thế lớn về nuôi trồng, chế biến thủy sản (đặc biệt là tôm).

Song song đó là lợi thế về cảng biển, điển hình là Cảng Quốc tế Long An và các khu kinh tế cửa khẩu (Mộc Bài, Xa Mát), giúp hàng hóa trung chuyển thuận lợi, góp phần hình thành một trung tâm logistics chế biến xuất khẩu quan trọng của khu vực phía Nam.

Số liệu của Cục Hải quan Việt Nam cho thấy, sáu tháng đầu năm 2025, Tây Ninh (sau sáp nhập) đạt kim ngạch xuất khẩu 8,48 tỉ USD, tăng gần 10,7% so với cùng kỳ. Đây là minh chứng cho năng lực vươn lên thành một cực tăng trưởng mới trong chuỗi cung ứng quốc gia.