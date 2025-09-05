Nhà mua hàng quốc tế tăng tốc 'săn tìm' thực phẩm, đồ uống... Việt Nam 05/09/2025 14:18

(PLO)- Tại sự kiện kết nối B2B thuộc chuỗi “Viet Nam International Sourcing 2025”, bên cạnh các ngành hàng thế mạnh như dệt may, da giày, thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ uống của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các nhà mua hàng quốc tế.

Chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2025 - Viet Nam International Sourcing” (VIS 2025), do Bộ Công Thương và UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, đang diễn ra tại TP.HCM.

Theo Ban tổ chức, quy mô VIS 2025 đã mở rộng gấp rưỡi, thu hút 450 đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Song song đó, hơn 400 DN Việt Nam mang đến 12.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng nông sản, đồ uống, dệt may, da giày… để tham gia kết nối.

Chớp thời cơ từ hàng ngàn cuộc kết nối B2B

Ban tổ chức cho biết, sự kiện được thiết kế theo mô hình “sourcing” chuyên biệt, tập trung vào nhu cầu mua hàng cụ thể của các đối tác quốc tế thay vì chỉ trưng bày sản phẩm. Theo đó, hơn 3.000 cuộc hẹn B2B (Business to Business) đã được sắp xếp trước, cùng với khoảng 5.000 cuộc kết nối tự do tại các gian hàng.

Ghi nhận trong ngày đầu tiên, bên cạnh các ngành hàng quen thuộc như dệt may, da giày, thực phẩm chế biến, sản phẩm đồ uống Việt Nam đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của nhiều nhà mua hàng quốc tế.

Đại diện Công ty TNHH Đầu tư Đỉnh Nam, một DN chuyên sản xuất và xuất khẩu thực phẩm từ thiên nhiên, cho biết trong khuôn khổ sự kiện, công ty đã có nhiều cuộc kết nối B2B với các đối tác và hệ thống phân phối lớn. Hai bên đã tìm hiểu cơ hội hợp tác và sẽ tiếp tục làm việc chi tiết trong những ngày tới.

Vị đại diện này cho biết thêm, công ty từng tham gia VIS 2023 và đạt được kết quả tích cực, mở rộng thị trường sang các khu vực châu Á, châu Âu như Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Ukraine.

Qua các buổi kết nối, một số đối tác quốc tế đã đưa ra yêu cầu cụ thể như bổ sung chứng nhận quốc tế (Halal cho thị trường Hồi giáo, Organic cho châu Âu), điều chỉnh dung tích bao bì hoặc thêm ngôn ngữ bản địa trên nhãn mác. Đây là những thách thức đòi hỏi DN phải đầu tư thêm về quy trình, chi phí và thời gian.

“Tuy nhiên, công ty nhìn nhận những yêu cầu này không chỉ là khó khăn mà còn là cơ hội để hoàn thiện hệ thống sản xuất, nâng cấp sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, DN có thể tiếp cận nhiều thị trường hơn, xây dựng uy tín bền vững và khẳng định vị thế của nông sản chế biến Việt Nam trên bản đồ thế giới”- đại diện Đỉnh Nam chia sẻ.

Tương tự, bà Nguyễn Trần Mỹ Linh, đại diện Công ty Lai Phú, cho biết các sản phẩm trà trái cây, nước có ga, nước trái cây có thạch của công ty hiện đã xuất khẩu sang Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Nga, UAE... Đây là lần đầu tiên đơn vị tham gia VIS 2025 với mong muốn tìm kiếm các nhà bán lẻ, siêu thị, nhà bán buôn để mở rộng thị trường.

“Chúng tôi muốn đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, châu Âu bởi sản phẩm đã đạt các tiêu chuẩn khắt khe để vào những thị trường khó tính này”- bà Mỹ Linh chia sẻ.

Nhà mua hàng từ Vương quốc Anh tìm kiếm nhà cung cấp Việt Nam- ẢNH: TÚ UYÊN

Lợi thế khi kết nối nhà mua hàng quốc tế tại 1 điểm

Theo bà Linh, việc tham gia xúc tiến thương mại ngay tại thị trường nội địa giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc tham dự các hội chợ ở nước ngoài. “Chúng tôi mong Bộ Công Thương tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến tương tự, tạo thêm cơ hội để DN tham gia vào chuỗi cung ứng của các nhà bán lẻ lớn”- bà Linh bày tỏ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Châu Giang, Chuyên viên xuất khẩu của HABECO, nhìn nhận việc tham gia sự kiện kết nối tại thị trường nội địa mang lại hai lợi thế chính. Thứ nhất, đây là dịp để quảng bá sự đa dạng sản phẩm của công ty đến người tiêu dùng trong nước. Thứ hai, với thị trường xuất khẩu, sự kiện quy tụ nhiều nhà mua hàng từ các quốc gia khác nhau, là cơ hội để HABECO gặp gỡ và trao đổi trực tiếp.

Hiện HABECO chủ yếu xuất khẩu sang Đức, Pháp, Đan Mạch, Anh, Nga, Mỹ, New Zealand, Úc và Nhật Bản.

“Doanh nghiệp muốn tăng sản lượng xuất khẩu thì phải quảng bá hình ảnh nhưng không thể đặt văn phòng tại mỗi nước. Vì vậy, tham gia kết nối chuỗi cung ứng quốc tế ngay tại Việt Nam là cơ hội để DN quảng bá thương hiệu và tiết giảm chi phí. Những sự kiện thế này rất hữu ích cho DN ở cả thị trường xuất khẩu lẫn nội địa”- bà Giang nhận định.

Thương vụ Việt Nam tại Hungary và nhà thu mua đang trao đổi cùng doanh nghiệp Việt Nam- Ảnh: TÚ UYÊN

Nhà mua quốc tế: "Chúng tôi tìm kiếm nhà cung cấp thân thiện"

Là một trong những nhà thu mua quốc tế, ông Hemayat, đại diện Công ty KAK Private (Vương quốc Anh), cho biết đã tham dự nhiều hội chợ ở Đức và rất hào hứng khi đến Việt Nam. Ông tin rằng VIS 2025 là nơi quy tụ nhiều nhà cung cấp lớn của Việt Nam. Do đó, ông mong muốn tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với thị trường Anh, đặc biệt là đồ uống bổ sung năng lượng như nước tăng lực.

“Tại buổi kết nối B2B, một số nhà cung cấp Việt Nam đã giới thiệu sản phẩm nước dừa đóng hộp. Tôi sẽ giới thiệu sản phẩm này cho một đối tác tại Anh để xúc tiến cơ hội hợp tác”- ông Hemayat chia sẻ.

Ông cho biết, để trở thành đối tác, nhà cung cấp Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chí như chất lượng sản phẩm tốt, giá cả cạnh tranh phù hợp với thị trường Anh, đảm bảo tiến độ giao hàng và đặc biệt là thái độ hợp tác thân thiện.

Bên cạnh các tập đoàn lớn, sự kiện cũng thu hút các nhà thu mua của những chuỗi siêu thị phục vụ cộng đồng người châu Á. Bà Hoàng Hà, Giám đốc Công ty Hạ Long Food Kft, chuyên phân phối thực phẩm Việt tại Hungary, cho biết bà lần đầu tham gia sự kiện với mong muốn đưa thêm nhiều hàng Việt sang thị trường này. Công ty của bà đang tìm kiếm nguồn hàng rau củ quả, gạo, bún phở khô, gia vị và các sản phẩm đồ uống.

“Cơ hội cho sản phẩm đồ uống là rất lớn. Chúng tôi đã gặp gỡ một công ty sản xuất đồ uống chiết xuất từ hoa quả và dự kiến sẽ tiếp tục đàm phán để đưa hàng sang Hungary ngay trong năm nay. Ngoài ra, với xu hướng tiêu dùng sản phẩm sức khỏe, thức uống từ bột rau má cũng là một cơ hội lớn cho nhà cung cấp Việt Nam”- bà Hà nói.

Ông Trần Ngọc Hà, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hungary, cho rằng để thâm nhập bất cứ thị trường nào, DN Việt cần chủ động nghiên cứu và tìm đến các đầu mối hỗ trợ. Theo ông, hàng Việt Nam có nhiều tiềm năng ở thị trường châu Âu. Riêng tại Hungary, các mặt hàng thế mạnh như nông sản, cà phê, gạo, hạt điều rất được ưa chuộng. Đặc biệt, gạo ST25 đang tiêu thụ rất tốt, cùng với các loại nước trái cây đóng lon.

Tuy nhiên, ông Hà lưu ý người tiêu dùng châu Âu đang có xu hướng ưa chuộng sản phẩm ít đường hoặc không đường (“zero sugar”). DN Việt cần nắm bắt xu hướng này để đáp ứng nhu cầu. Ngoài ra, DN lần đầu thâm nhập thị trường cần có chính sách giá tốt để cạnh tranh và nên chấp nhận cả những đơn hàng nhỏ thay vì chỉ tìm kiếm các đơn hàng lớn.