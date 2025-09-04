TP.HCM khai mạc ba sự kiện quốc tế lớn 04/09/2025 10:28

Sáng 4-9, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM đã đồng loạt khai mạc ba sự kiện lớn gồm: Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025), Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Đây là chuỗi sự kiện trọng điểm do Bộ VH-TT&DL, Bộ Công Thương cùng UBND TP.HCM phối hợp chỉ đạo tổ chức.

TP.HCM khẳng định vai trò “siêu đô thị, ngọn hải đăng” khu vực

Việc diễn ra đồng thời trong cùng một không gian và thời điểm đã tạo nên sự cộng hưởng, thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực du lịch, thương mại, đầu tư và xuất khẩu, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh, ITE năm nay thực sự là một cột mốc đặc biệt. Vị thế của TP.HCM sau sáp nhập có thể được xem như một “siêu đô thị, ngọn hải đăng” mới, giữ vai trò đầu tàu, dẫn dắt của một trung tâm kinh tế - văn hóa - du lịch tầm vóc khu vực.

Bộ VH-TT&DL đánh giá cao nỗ lực của UBND TP.HCM cùng các đối tác trong việc tạo dựng một sân chơi chuyên nghiệp cho doanh nghiệp và địa phương, qua đó thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo tại địa phương cần thực sự là những “nhạc trưởng”, vừa giữ nhịp ổn định, vừa tạo nhịp bứt phá để đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức xúc tiến, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phát triển sản phẩm, trong khi Nhà nước đóng vai trò kiến tạo môi trường và chính sách hỗ trợ.

Đồng thời, bộ máy phải được triển khai theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xử lý kịp thời khó khăn theo đúng phương châm “Bộ hướng dẫn - Sở đồng hành - Vì một sứ mệnh chung”, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, biết kết nối công nghệ, chuyển đổi số và khơi dậy sáng tạo của một “siêu đô thị”.

Ở góc độ khác, bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết đây là lần đầu tiên các cơ quan Trung ương và địa phương, mà đi đầu là TP.HCM, cùng phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện vừa quảng bá du lịch, vừa quảng bá sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam cũng như cơ hội đầu tư, xây dựng chuỗi sản xuất - cung ứng tới bạn bè, doanh nghiệp quốc tế.

Trong đó, Diễn đàn Xuất khẩu và Triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng quốc tế 2025 tập trung vào việc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu, giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị quốc tế.

Bà Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu. Ảnh: THUẬN VĂN

Đặc biệt, các địa phương tham gia không chỉ mở rộng quy mô gian hàng, tăng số lượng doanh nghiệp, mà còn tích cực vận động để đưa các đoàn doanh nghiệp nước ngoài về tham quan, tìm hiểu môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương.

“Chúng tôi tin tưởng rằng du lịch sẽ trở thành động lực cho thương mại, đầu tư; và thương mại - đầu tư sẽ trở thành nền tảng cho sự thịnh vượng kinh tế"- bà Thắng khẳng định.

Lần đầu du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, sau khi hợp nhất với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương, TP.HCM có diện tích 6.773 km², tương đương 2,04% diện tích cả nước. TP.HCM trở thành siêu đô thị - trung tâm kinh tế, tài chính, logistics, thương mại, dịch vụ và du lịch lớn nhất cả nước với dân số gần 14 triệu người. TP hiện chiếm 26,3% tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, hơn 200.000 tỉ đồng doanh thu du lịch, tương đương 25% cả nước.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu chào mừng. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo ông Dũng, đây là lần đầu tiên ba dòng chảy lớn du lịch, thương mại và hội nhập quốc tế được kết nối thành một chuỗi sự kiện quy mô và đồng bộ, thể hiện sự phối hợp liên cấp, liên ngành chặt chẽ.

“Việc tổ chức cùng lúc ba sự kiện là biểu tượng của sự hòa âm trong chiến lược và tầm nhìn phát triển. Đây cũng là minh chứng cho cam kết của TP.HCM: luôn đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng phát triển, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cùng xây dựng hệ sinh thái kinh tế - du lịch - thương mại xanh, bền vững và sáng tạo” - ông Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong chuỗi hoạt động, hội chợ ITE HCMC 2025 với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động” quy tụ hơn 520 đơn vị, thương hiệu, cùng 28 tỉnh, thành phố trong cả nước và hơn 250 người mua quốc tế cấp cao đến từ 32 quốc gia, vùng lãnh thổ. Sự kiện dự kiến mở ra trên 12.000 cuộc hẹn giao thương và đón gần 30.000 lượt khách tham quan.

Đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM và “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”. Ảnh: THUẬN VĂN

Đại biểu tham quan gian hàng sự kiện "Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” với hơn 12.000 sản phẩm. Ảnh: THUẬN VĂN



Song song đó, Diễn đàn Xuất khẩu 2025 và sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” mở ra cánh cửa giao thương mới, chào đón hơn 450 kênh phân phối, đoàn thu mua từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 12.000 sản phẩm thuộc các ngành hàng chủ lực của Việt Nam được trưng bày, giới thiệu.

Ba sự kiện diễn ra đồng thời không chỉ thể hiện sự hội tụ và giao thoa của năng lực phát triển, mà còn góp phần khẳng định tầm vóc của TP.HCM trong hành trình trở thành trung tâm giao thương quốc tế, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.