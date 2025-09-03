TP.HCM lần đầu đăng cai Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các TP toàn cầu 03/09/2025 16:39

Chiều 3-9, TP.HCM đã khai mạc Đại hội đồng Tổ chức Xúc tiến Du lịch các thành phố toàn cầu (TPO) lần thứ 12 với chủ đề "Định hình tương lai ngành du lịch: Hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh".

Sự kiện này đặt ra các mục tiêu chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển du lịch xanh, bền vững và tăng cường hợp tác quốc tế.

"Cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực"

Theo Sở Du lịch TP.HCM, việc đăng cai Đại hội đồng TPO trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) là một chiến lược "một mũi tên trúng nhiều đích", vừa nâng cao vị thế quốc tế, vừa tạo động lực cho phát triển kinh tế, du lịch và đổi mới sáng tạo.

Đại hội đồng TPO là diễn đàn quan trọng để các thành phố thành viên giới thiệu sáng kiến mới, củng cố hợp tác và cùng tìm giải pháp ứng phó với các thách thức toàn cầu, đồng thời lan tỏa giá trị của du lịch nhân văn, bền vững.

Chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc. Ảnh: Thuận Văn.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, là một trong những thành phố sáng lập và là TP duy nhất của Việt Nam giữ vai trò Ủy viên Ban Điều hành TPO, TP.HCM luôn tự hào đóng góp tích cực vào các hoạt động của tổ chức, không ngừng thúc đẩy liên kết và hợp tác phát triển du lịch giữa các thành viên, khẳng định vai trò trung tâm trong phát triển du lịch của khu vực.

Theo ông Được, việc đăng cai tổ chức Đại hội đồng TPO lần này là một cột mốc quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm, cam kết của TP.HCM trong việc thúc đẩy du lịch khu vực phát triển sáng tạo, gắn kết cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại khai mạc chương trình họp Đại hội đồng Tổ chức xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu. Ảnh: Thuận Văn.

TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, thuộc nhóm 100 TP toàn cầu đáng sống, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo hàng đầu. Đến năm 2045 vươn lên nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, trung tâm kinh tế - tài chính - du lịch châu Á.

Thông qua các phiên họp, hội nghị lãnh đạo, các chương trình kết nối song phương và đa phương của các TP thành viên, Đại hội đồng TPO 2025 sẽ xây dựng và thống nhất thông điệp chung, tuyên bố chung với những sáng kiến thiết thực có tính khả thi cao nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của du lịch.

"Chúng tôi tin rằng việc TP.HCM tiên phong đề xuất sáng kiến trong tuyên bố chung của Đại hội đồng lần này sẽ tiếp tục được duy trì, phát triển trong các kỳ hoạt động tiếp theo nhằm tăng cường sự kết nối giữa các thành viên của tổ chức theo mục tiêu chung mà chúng ta đang hướng tới"- ông Được nói.

Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh - động lực tăng trưởng

Đối với TP.HCM, việc thực hiện chuyển đổi số và xanh sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút khách chất lượng cao và tạo ra giá trị gia tăng lâu dài. Đồng thời sẽ tạo nền tảng để du lịch TP thích ứng hiệu quả với các khủng hoảng và hội nhập mạnh mẽ vào xu thế toàn cầu.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO cho biết, chủ đề của Đại hội đồng TPO lần thứ 12 hướng tới chuyển đổi số và chuyển đổi xanh phản ánh các thách thức và cơ hội của thời đại chúng ta. Chuyển đổi số củng cố kết nối và nâng cao trải nghiệm, trong khi chuyển đổi xanh đảm bảo tăng trưởng bền vững và toàn diện. Hai yếu tố này biến du lịch sẽ trở thành động lực mạnh mẽ cho phục hồi và thích nghi tốt của các TP.

Bà Kang Da-eun, Tổng Thư ký TPO phát biểu tại chương trình khai mạc. Ảnh: Thuận Văn.

Bà Kang Da-eun nói thêm: “TPO không chỉ là một tổ chức mà còn là một gia đình của các TP và con người, gắn kết với nhau bởi niềm tin rằng du lịch là một động lực hướng đến điều tốt đẹp... Ngành du lịch tốt đẹp sẽ mang lại một thế giới tốt đẹp hơn”.

Đại diện Hiệp hội Du lịch TP.HCM, cho rằng sự kiện này là bước đi quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của TP.HCM trong chiến lược xây dựng thương hiệu điểm đến quốc tế. Một thành phố muốn vươn tầm không chỉ dừng lại ở việc thu hút khách du lịch, mà còn phải trở thành nơi hội tụ và kết nối các dòng chảy kinh tế. Việc đăng cai đại hội đồng TPO chính là cơ hội để TP.HCM khẳng định vai trò “TP sự kiện” trên bản đồ quốc tế.

Đại biểu nhấn nút khai mạc chương trình họp đại hội đồng TPO. Ảnh: TT.

Theo giới chuyên gia, TP.HCM sở hữu đầy đủ điều kiện về hạ tầng hàng không, hệ thống khách sạn, trung tâm hội nghị hiện đại, cùng sức hấp dẫn của một điểm đến năng động, sáng tạo. Đây là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục tổ chức nhiều sự kiện quốc tế quy mô lớn trong tương lai, qua đó thu hút thêm nguồn lực, ý tưởng và đối tác để phát triển bền vững.

TP.HCM hướng đến siêu đô thị du lịch trong tương lai. Ảnh: Thuận Văn.