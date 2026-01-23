TP.HCM: Đưa trà Việt vào khách sạn cao cấp để hút khách hạng sang 23/01/2026 14:29

(PLO)- TP.HCM đang triển khai xây dựng không gian thưởng trà Việt tại hệ thống khách sạn 4–5 sao nhằm nâng tầm văn hóa bản địa thành sản phẩm du lịch chiến lược để thu hút phân khúc khách quốc tế chi tiêu cao.

Trong nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch và gia tăng sức hấp dẫn đối với khách quốc tế cao cấp, TP.HCM đang xây dựng các không gian thưởng trà Việt tại hệ thống khách sạn 4 - 5 sao. Đây là bước đi chiến lược nhằm đưa “ngoại giao trà” trở thành một thành tố văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh quốc gia.

Cần vai trò điều phối của ngành du lịch

Là trung tâm kinh tế - du lịch lớn, TP.HCM thu hút đông đảo khách quốc tế, doanh nhân lưu trú dài ngày. Việc lồng ghép trà Việt vào chuỗi trải nghiệm cao cấp như tiệc trà chào đón, trà chiều tại khu vực VIP Lounge hay quà tặng lưu niệm được kỳ vọng làm phong phú hệ sinh thái du lịch, nâng tầm ẩm thực Việt.

Theo đại diện Sở Du lịch TP.HCM, mô hình không gian thưởng trà sẽ triển khai tinh tế, chuyên nghiệp, hài hòa với kiến trúc từng khách sạn. Ngành du lịch thành phố đóng vai trò điều phối, kết nối cung - cầu giữa nhà sản xuất trà uy tín với các khách sạn; đồng thời rà soát, lựa chọn những dòng trà đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, thẩm mỹ.

TP.HCM định hướng xây dựng các không gian thưởng trà Việt tại hệ thống khách sạn 4 - 5 sao. Ảnh: Thu Trinh.

Song song đó, TP.HCM đẩy mạnh truyền thông để gia tăng nhận diện cho mô hình này. Việc đưa trà vào khách sạn là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường ứng dụng công nghệ số và mở rộng liên kết giữa các địa phương.

Ông Lê Trung Liêm, Giám đốc Công ty Không gian Gốm Bát Tràng, cho rằng triển khai thí điểm tại các khách sạn uy tín sẽ bảo đảm tính đồng bộ chất lượng. Doanh nghiệp sẵn sàng phối hợp thiết kế sản phẩm, không gian thưởng trà phù hợp tiêu chuẩn lưu trú cao cấp để lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

Từ phía đơn vị lưu trú, đại diện khách sạn Renaissance Riverside Sài Gòn đánh giá trà Việt hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn khác biệt. Cách tiếp cận này giúp khách sạn gia tăng giá trị dịch vụ và tạo chiều sâu văn hóa cho sản phẩm mà không cần mở rộng quy mô vật chất.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp thách thức về tính đồng bộ chất lượng, tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Ngoài ra, chi phí và thời gian đào tạo nhân sự am hiểu văn hóa trà, có khả năng kể chuyện bằng ngoại ngữ cũng là bài toán khó.

Các doanh nghiệp cho rằng nếu thiếu bộ tiêu chí chung, việc triển khai dễ rơi vào tình trạng manh mún. Dù vậy, cộng đồng khách sạn đánh giá cao vai trò điều phối của ngành du lịch thành phố trong việc kết nối nguồn cung và hỗ trợ truyền thông.

Không gian thưởng trà nhằm thu hút nhóm khách quốc tế, doanh nhân và khách MICE lưu trú dài ngày. Ảnh: Thu Trinh.

Làm gì để thu hút khách hạng sang?

PGS-TS Phạm Hồng Long, Trưởng khoa Du lịch (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng để chinh phục khách hạng sang, du lịch Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Mô hình “5C” gồm: Văn hóa đặc sắc, ẩm thực tinh hoa, cá nhân hóa trải nghiệm, gắn kết cộng đồng và sáng tạo nội dung là nền tảng quan trọng.

Trong đó, văn hóa là trụ cột cốt lõi, đòi hỏi bảo tồn và làm mới các giá trị truyền thống phù hợp nhu cầu hiện đại. Ẩm thực cần nâng lên thành sản phẩm cao cấp thực thụ. Cá nhân hóa trải nghiệm cũng là xu hướng tất yếu khi mỗi hành trình phải được “đo ni đóng giày” theo sở thích của khách.

Theo PGS-TS Long, việc gắn kết với cộng đồng địa phương giúp du khách thực sự hòa mình vào đời sống bản địa. Ngành du lịch cần liên tục làm mới sản phẩm, phát triển các loại hình đặc thù như du lịch MICE, golf, du thuyền, trực thăng hay chăm sóc sức khỏe.

Ngành du lịch đang tích cực kết nối, quảng bá mô hình thưởng trà Việt để nâng tầm hình ảnh điểm đến. Ảnh: Thu Trinh.

Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, doanh nghiệp và địa phương giữ vai trò then chốt trong việc hình thành hệ sinh thái du lịch cao cấp. Sự liên kết chặt chẽ trong xây dựng sản phẩm, hoàn thiện quy trình vận hành và chuẩn hóa tiêu chuẩn dịch vụ sẽ quyết định khả năng đáp ứng yêu cầu khắt khe của phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Theo ông Khánh, thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã chủ động đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đẳng cấp, hướng đến chinh phục thị trường khách hạng sang. Sự hiện diện ngày càng rõ nét của các thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực khách sạn, nghỉ dưỡng, lữ hành, nhà hàng, du thuyền, hàng không và điểm đến đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch cao cấp, du lịch sáng tạo và du lịch trải nghiệm tại Việt Nam.

Đáng chú ý, ngày càng nhiều chương trình du lịch được thiết kế theo hướng cá biệt hóa, tập trung vào trải nghiệm sâu, độc đáo, giúp du khách khám phá vùng đất mới và văn hóa địa phương theo cách riêng, thay vì những hành trình đại trà. Đây được xem là xu hướng tất yếu, đồng thời là cơ hội để du lịch Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch cao cấp khu vực và thế giới.