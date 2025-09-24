TP.HCM và Lâm Đồng kết nối phát triển sản phẩm du lịch thưởng trà 24/09/2025 14:40

(PLO)- Theo Sở Du lịch TP.HCM, phát triển sản phẩm du lịch thưởng trà, đặc biệt xây dựng không gian trà tại các cơ sở lưu trú sẽ góp phần khẳng định thương hiệu du lịch quốc tế.

Từ ngày 22 đến 24-9, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức đoàn khảo sát tại tỉnh Lâm Đồng nhằm tìm hiểu, tham quan và xây dựng không gian thưởng trà tại các khách sạn cao cấp ở TP.HCM năm 2025.

Chuyến khảo sát kết nối các doanh nghiệp dịch vụ đạt chuẩn, lưu trú, lữ hành để hình thành chuỗi sản phẩm du lịch gắn với trà Việt, đồng thời thí điểm xây dựng không gian trà tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn TP.HCM.

Đưa không gian trà vào cơ sở lưu trú

Đoàn đã trải nghiệm nhiều điểm đến đặc trưng của Lâm Đồng, nổi bật là không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, đồi chè Hương Sa, nhà máy chè 1927, thác Bobla, quần thể Đền Hùng và đền Bà Chúa Thượng Ngàn, kết hợp với dịch vụ chăm sóc sức khỏe…

Bà Võ Ngọc Điệp, Trưởng phòng Quản lý cơ sở lưu trú du lịch, Sở Du lịch TP.HCM, cho biết Sở có sáng kiến đưa không gian trà vào các cơ sở lưu trú, đồng thời sử dụng sản phẩm trà trong dịch vụ khách sạn như một giá trị cộng thêm, giúp du khách trong và ngoài nước có trải nghiệm phong phú hơn.

“Việc kết hợp trà Việt vào không gian lưu trú, từ nghi thức trà chào đón, góc trà chiều đến quà tặng tinh tế, không chỉ làm phong phú trải nghiệm của du khách mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh TP.HCM như một điểm đến văn hóa, thân thiện và đẳng cấp quốc tế.” - bà Điệp nhấn mạnh.

Đồi chè Hương Sa là một trong những điểm đến hấp dẫn tại Bảo Lộc, nơi du khách có thể dạo bước giữa những đồi chè xanh mướt, tìm hiểu quy trình trồng. Ảnh: TT.

Đồng quan điểm về việc khai thác giá trị văn hóa trà trong lưu trú, đại diện khách sạn New World Sài Gòn, đánh giá cao tiềm năng du lịch của Bảo Lộc và bày tỏ mong muốn đồng hành trong việc xây dựng không gian trà đặc sắc tại các cơ sở lưu trú.

Chung quan điểm, bà Đặng Nguyễn Minh Trang, Tổng giám đốc Renaissance Riverside Sài Gòn, cho biết khách sạn đang nghiên cứu tích hợp hoạt động thưởng trà vào không gian dịch vụ, qua đó giới thiệu văn hoá trà Bảo Lộc đến du khách quốc tế. “Thưởng trà không chỉ là một hoạt động ẩm thực mà còn là trải nghiệm văn hóa. Khi đến TP.HCM, du khách không chỉ cảm nhận nhịp sống sôi động của đô thị mà còn được chạm tới tinh hoa trà cao nguyên. Đây là cách để khách sạn gia tăng giá trị dịch vụ, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt Nam ra thế giới”, bà Trang nhấn mạnh.

Việc đưa không gian văn hóa trà vào cơ sở lưu trú sẽ tạo nên một sản phẩm thuần Việt, đáp ứng đúng nhu cầu tìm kiếm trải nghiệm bản địa của khách quốc tế. Tuy nhiên, do mỗi khách sạn có đặc thù riêng nên cần khảo sát và điều chỉnh phù hợp với không gian cũng như đối tượng khách hàng. Một giải pháp khả thi là xây dựng không gian trà mang tính lưu động, gắn kết với các dịch vụ hiện hữu của khách sạn.

Bà Trang cũng lưu ý, những khách sạn đạt chứng nhận tiêu chí bền vững quốc tế thường chú trọng khi đưa sản phẩm mới vào khai thác. Vì vậy, để trà Việt thực sự trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất trà và đơn vị quản lý khách sạn, nhằm bảo đảm tính phù hợp cũng như giá trị lâu dài.



Du khách hòa chung không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: TT.

Xây dựng tour thưởng trà chuyên biệt

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Phó Giám đốc Công ty Vinagroup, cho biết Lâm Đồng hiện sở hữu hệ sản phẩm du lịch đa dạng, từ du lịch tâm linh, du lịch golf cho đến trải nghiệm thưởng trà. Đây là lợi thế lớn để phát triển các sản phẩm chất lượng cao, thu hút nhiều phân khúc khách hàng, đặc biệt là nhóm khách quốc tế quan tâm đến văn hóa bản địa của vùng đất Tây Nguyên.

Nhiều doanh nghiệp du lịch cũng nhận định, nghệ thuật thưởng trà đặc trưng của Việt Nam hoàn toàn có thể giới thiệu tới những thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản - nơi văn hóa trà vốn quen thuộc. Điều này sẽ tạo nên sự khác biệt và gia tăng sức hút cho điểm đến Việt Nam.

Trong thời gian tới, TP.HCM gắn kết với tỉnh Lâm Đồng phát triển sản phẩm du lịch thưởng trà, đặc biệt xây dựng không gian trà tại các cơ sở lưu trú. Ảnh: TT.

Các chuyên gia du lịch cho rằng, bên cạnh việc đưa trà vào dịch vụ lưu trú, cần phát triển thành chuỗi sản phẩm chuyên biệt.

TS Nguyễn Văn Khánh, chuyên gia du lịch, nhấn mạnh: “Xây dựng tour thưởng trà kết hợp tham quan nông trại, xưởng chế biến và không gian văn hóa trà sẽ giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn, từ sản phẩm đến câu chuyện văn hóa đằng sau. Đây chính là hướng đi khác biệt để nâng tầm thương hiệu trà Việt, đồng thời gia tăng sức cạnh tranh cho du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.”

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Trần Nguyên Văn, Giám đốc Công ty CP Du lịch Bảo Lộc, cho biết đơn vị đang phát triển dựa trên ba trụ cột: du lịch, trà và sản phẩm tiêu dùng nhanh. Trong đó, mảng du lịch được đầu tư mạnh mẽ với chuỗi 12 khách sạn, 5 resort cùng nhiều loại hình vui chơi giải trí, phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách, đặc biệt là nguồn khách lớn đến từ TP.HCM.

Ông Văn cho biết định hướng phát triển không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp dịch vụ lưu trú, mà còn mở rộng liên kết với các công ty lữ hành tại TP.HCM và khu vực Đông Nam Bộ để xây dựng hành trình trải nghiệm trọn vẹn hơn. Một trong những sản phẩm đặc sắc là hoạt động thưởng trà cao cấp gắn với vùng nguyên liệu Bảo Lộc – thủ phủ trà của Việt Nam.

“Văn hoá trà Việt Nam có lịch sử hàng ngàn năm và chúng tôi mong muốn lan toả giá trị ấy, góp phần khẳng định vị thế của văn hoá trà Lâm Đồng nói riêng và văn hoá trà Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch quốc tế”, ông Văn nhấn mạnh.

Đoàn khảo sát tham quan Nhà máy chè 1927, nơi lưu giữ dấu ấn lịch sử của ngành trà. Ảnh: TT.

Ở khía cạnh khác, ông Phạm Công Tuấn Hạ, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Thương hiệu Đôi Dép (Công ty CP Sandals), cho biết đơn vị cũng mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp du lịch để đưa sản phẩm trà chất lượng cao đến gần hơn với du khách. Khi trà Việt được nâng tầm và gắn liền với dịch vụ du lịch cao cấp, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra trải nghiệm khác biệt, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam ra thế giới

Việc kết hợp giữa không gian lưu trú, hoạt động tham quan và trải nghiệm thưởng trà không chỉ nâng cao giá trị dịch vụ, mà còn góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế bằng một nét văn hóa tinh tế, lâu đời.