Gia Lai chuẩn bị đưa 2 khu chợ đêm vào hoạt động, tạo điểm đến hấp dẫn 23/01/2026 09:02

(PLO)- Tỉnh Gia Lai xác định kinh tế đêm sẽ là mũi nhọn hút khách du lịch, xây dựng địa phương thành điểm đến hấp dẫn ở trong nước và quốc tế.

Tỉnh Gia Lai sẽ có hai khu chợ đêm đi vào hoạt động trước Tết Nguyên đán năm 2026, góp phần đánh thức nền kinh tế đêm còn nhiều tiềm năng và đón đầu Năm Du lịch Quốc gia 2026 do địa phương đăng cai tổ chức.

Hai khu kinh tế đêm mới ở Tây Gia Lai, gồm: "Phố đêm Chợ Nhỏ" của phường Pleiku và “Phố ẩm thực – Chợ đêm”, phường Diên Hồng.

Mong chờ chợ đêm phố núi

Nhiều ngày nay, đoạn đường Phùng Hưng và khu vực bờ kè suối Hội Phú (phường Pleiku, Gia Lai) trở nên sôi động, rộn ràng như ngày Tết. Các đơn vị chức năng đang từng bước hoàn thiện trang trí lồng đèn, đường điện cho “Phố đêm Chợ Nhỏ” của phường Pleiku.

Khu "Phố đêm Chợ Nhỏ" tại đường Phùng Hưng, phường Pleiku. Ảnh: LK.

Ông Trần Duy Hùng, Tổ tự quản phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, cho biết: “Người dân rất phấn khởi khi chính quyền mở và đưa chợ đêm vào hoạt động. Việc này không chỉ tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh doanh, kinh tế mà còn tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách đến địa phương có trải nghiệm về đêm”.

Theo ông Hùng, khâu trang trí tuyến phố cơ bản đã hoàn thành, địa phương cũng vận động người dân cùng chung tay xây dựng chợ đêm sạch đẹp, hấp dẫn.

Khu phố đi bộ đường Phùng Hưng, phường Pleiku nhộn nhịp trang trí trước ngày vận hành thử nghiệm 25-1.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hiền (ngụ đường Phùng Hưng, phường Pleiku) chia sẻ: “Bà con chúng tôi sinh sống trên tuyến phố này rất vui mừng, phấn khởi. Rất mong chờ chợ đêm đi vào hoạt động”.

Theo bà Mỹ Hiền, gia đình bà đã kinh doanh nơi đây nhiều năm, thường bán tới 20 giờ là hết khách. Nay định hướng địa phương thay đổi, bà con cũng sẽ thay đổi theo để kịp xu hướng; các món ăn uống phục vụ khách cũng sẽ làm món mới, thực đơn mới.

Theo ông Đỗ Hữu Lực, Tổ trưởng tổ 6, phường Pleiku, 47 hộ dân trong tổ dân phố đều đồng tình với chủ trương của địa phương, cùng chung tay trang trí tuyến phố chờ ngày khai trương. Phường cũng hỗ trợ bãi đỗ xe miễn phí gần khu vực quảng trường.

Các đơn vị khẩn trương hoàn thành khâu trang trí tuyến phố.

Hiện nay, tuyến phố Phùng Hưng đang có khoảng 20 hộ kinh doanh ẩm thực. Khu vực bờ kè suối Hội Phú dự kiến sẽ bố trí thêm hơn 50 gian hàng khác. Tổng kinh phí trang trí, thực hiện khoảng ba tỉ đồng.

Cùng với phường Pleiku, phường Diên Hồng cũng đang hoàn thiện bước cuối cùng để đấu giá vị trí các lô sạp và ki ốt hoạt động “Phố ẩm thực – Chợ đêm” tại bến xe nhỏ TP Pleiku cũ và đường Nguyễn Thiện Thuật.

Hướng đi mới - Phát triển kinh tế đêm

Ông Nguyễn Thành Trung, chuyên viên phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Pleiku cho biết: “Ngày 25-1, phường sẽ vận hành thử nghiệm “Phố đêm Chợ Nhỏ” và chính thức khai trương vào ngày 30-1. Dự kiến, khi hoạt động ổn định sẽ thu hút từ 1.000 đến 1.500 khách/đêm. Câu slogan (khẩu hiệu) được thống nhất là “Pleiku - để nhớ, để thương””.

Tiểu thương kinh doanh tại khu phố Phùng Hưng phấn khởi, mong chờ chợ đêm hoạt động.

Theo đó, khu "Phố đêm Chợ Nhỏ" sẽ ưu tiên kinh doanh các món ăn đặc trưng của Tây Nguyên, các sản phẩm làm quà và sản phẩm lưu niệm mang nét đặc trưng của tỉnh Gia Lai. Nơi đây sẽ là điểm đến, kết nối các địa danh du lịch lớn như Biển Hồ, Chư Đang Ya...

Phường Diên Hồng cũng đã mạnh dạn đầu tư 25 tỉ đồng, chuyển đổi công năng bến xe nhỏ TP Pleiku cũ và một phần đường Nguyễn Thiện Thuật, Lê Lai thành “Phố ẩm thực – Chợ đêm”. Hiện đơn vị đang xây dựng chương trình đấu giá hơn 70 ki ốt, lô sạp tại đây.

Câu slogan tại khu "Phố đêm Chợ Nhỏ" phường Pleiku.

Ông Nguyễn Tuấn Quang, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng, cho biết: "Phố ẩm thực – Chợ đêm" sẽ mở ra không gian kinh doanh văn minh, hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu vui chơi, thưởng thức ẩm thực, mua sắm của người dân và du khách, vừa tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh địa phương phát triển bền vững.

Theo ông Quang, phường xác định đây là một trong những sản phẩm du lịch chủ lực của địa phương, thực hiện theo tinh thần của tỉnh giao mỗi địa phương có một sản phẩm du lịch đặc trưng.

Khu "Phố ẩm thực – Chợ đêm” tại phường Diên Hồng chuẩn bị đấu giá, sớm đưa vào hoạt động.

Cuối năm 2025, hướng tới Năm Du lịch Quốc gia 2026 do địa phương đăng cai tổ chức, UBND tỉnh Gia Lai đã họp triển khai và xác định phát triển kinh tế đêm là hoạt động có ý nghĩa chiến lược.

Theo đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải khảo sát kỹ lưỡng, lựa chọn mô hình phù hợp với đặc thù văn hóa - xã hội từng khu vực. Chú trọng mời gọi nhà đầu tư, hoàn thiện cơ chế, chính sách để kinh tế đêm phát triển bền vững.

Cụ thể hóa, ngày 30-12-2025, UBND tỉnh Gia Lai ban hành kế hoạch phát triển kinh tế ban đêm, mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ du lịch phục vụ du khách đến địa phương.

Từng bước xây dựng Gia Lai trở thành một điểm đến sôi động, hấp dẫn, đặc sắc, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực về đêm của người dân và du khách; phát triển Gia Lai thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.

Phát triển kinh tế đêm góp phần thu hút khách du lịch của địa phương, các hoạt động văn hóa truyền thống như cồng chiêng, múa xoang... sẽ được quảng bá, giới thiệu đến bạn bè quốc tế.