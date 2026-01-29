Vì sao tàu biển quốc tế liên tiếp cập cảng ở Khánh Hòa đầu năm? 29/01/2026 07:16

Sáng 27-1, tàu du lịch biển Piano Land, quốc tịch Bermuda, đã chở 584 du khách quốc tế và 438 thuyền viên đến Khánh Hòa.

“I love Nha Trang”

Sau hai tiếng cập cảng quốc tế Cam Ranh, xe trung chuyển chở bà Barbara, du khách đến từ Mỹ, cùng hàng ngàn du khách dừng trước di tích Tháp Bà Ponagar, phường Bắc Nha Trang. Vừa bước xuống xe, bà Barbara bày tỏ thích thú khi lần đầu đến tham quan cảnh đẹp phố biển Nha Trang.

Chưa đến một tháng, Khánh Hòa đón liên tiếp tám chuyến tàu biển với hơn 14.000 khách lên bờ tham quan, mua sắm. Ảnh: A THẮNG

“Tôi nghe truyền thông nói rất nhiều về Nha Trang – Việt Nam, bạn bè cũng đã đi kể lại, nhưng vẫn không bằng cảm giác đến tận nơi ngắm cảnh, hít thở không khí trong lành của nơi đây. Dù là lần đầu đến đây nhưng trái tim tôi đã rất yêu Nha Trang – I love Nha Trang”- bà Barbara chia sẻ.

Các du khách khác cũng tỏ ra thích thú và tranh thủ ngắm cảnh đẹp của di tích Tháp Bà Ponagar và bờ biển trước khi di chuyển đến địa điểm khác.

“Tôi thích ngắm các công trình văn hóa cổ kính, đi xích lô và thưởng thức đặc sản của địa phương. Lịch trình tour rất nhiều và chúng tôi đều thống nhất chọn Nha Trang là một trong những điểm đến trên hải trình của chuyến du lịch”- bà Booth Carly Marie, du khách đến từ Mỹ nói.

Trước đó, hôm 25-1, cảng quốc tế Cam Ranh cùng lúc đón hai chuyến tàu biển quốc tế đưa khách du lịch đến Khánh Hòa trong hành trình tham quan Việt Nam. Hai tàu gồm Westerdam, quốc tịch Hà Lan, chở theo 1.857 khách cùng 857 thuyền viên và tàu Norwegian Sun, quốc tịch Bahamas mang theo 1.868 khách cùng 899 thuyền viên.

Khánh Hòa có bến tàu xuống ở công viên bến du thuyền Ana Marina Nha Trang. Ảnh: AT

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Khánh Hòa, chưa đến một tháng đầu năm 2026, địa phương đã đón tám chuyến tàu biển với gần 14.000 khách quốc tế lên bờ tham quan, mua sắm.

Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển, đến hết năm 2026, địa phương sẽ đón ít nhất 37 chuyến tàu du lịch biển với hàng trăm ngàn lượt khách.

Đa dạng sản phẩm du lịch để níu chân khách

Theo ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Khánh Hòa, việc liên tiếp đón các chuyến tàu biển trong tháng 1-2026 là tín hiệu vui cho ngành du lịch Khánh Hòa. Địa phương đang trong giai đoạn hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho việc đón các du thuyền năm sao quốc tế.

Từ tháng 9-2024, Cảng Nha Trang thông báo tạm dừng đón các chuyến tàu biển quốc tế để sửa chữa, nâng cấp. Một thời gian dài sau đó, Khánh Hòa đón khách du lịch quốc tế bằng đường tàu biển qua cảng quốc tế Cam Ranh, cách trung tâm gần 60 km.

Đến tháng 5-2025, Cục Hàng hải Việt Nam cấp mã cảng cho công viên bến du thuyền Ana Marina Nha Trang. “Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với ngành du lịch Khánh Hòa vì địa phương có thể cùng lúc đón tàu biển quốc tế ở hai cảng”- ông Anh nói.

Thông tin này lập tức tạo hiệu ứng đối với mảng du lịch tàu biển quốc tế, vốn là thế mạnh của ngành du lịch Khánh Hòa. Theo các doanh nghiệp lữ hành, việc có hai cảng đón được tàu hạng sang phần nào kéo lại vị thế một trong những điểm đến không thể bỏ qua đối với dòng khách chuyên đi du lịch bằng tàu biển.

Theo ông Quỳnh Anh, những năm qua, ngành du lịch Khánh Hòa luôn chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch, quảng bá thị trường truyền thống cũng như mở rộng thị trường mới để thu hút khách du lịch tàu biển.

Khách tàu biển rất thích các điểm du lịch văn hóa, khám phá đồng quê. Ảnh: A THẮNG

Điều này minh chứng cho con số khách tàu biển đến với Nha Trang - Khánh Hòa nhiều năm liền đều ở mức cao. Cụ thể, năm 2018 đón 66 chuyến tàu với 120.873 lượt khách; năm 2019 đón 52 chuyến với 106.509 lượt khách.

Sau thời gian ảnh hưởng do dịch COVID-19, lượng khách tàu biển đến Khánh Hòa giảm. Tuy nhiên, đến năm 2024, dòng khách này đã tăng trở lại, đạt 28 chuyến với gần 58.000 khách. Đa phần du khách đều bày tỏ sự hài lòng với cơ sở hạ tầng và sản phẩm dịch vụ khi ghé Nha Trang - Khánh Hòa trên hành trình.

Theo các doanh nghiệp, một phần nguyên nhân khách tàu biển tăng mạnh dịp đầu năm 2026 vì đây là mùa tránh đông của khách châu Âu, Nga, Nhật, Hàn Quốc…

“Giai đoạn cuối năm, ở các nước châu Âu, Nga, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc… có mùa đông rất lạnh. Từ lâu họ đã hình thành thói quen sẽ đi du lịch các tháng cuối năm để tránh lạnh. Khánh Hòa là một trong điểm đến được yêu thích vì có thời tiết ấm áp, cảnh đẹp và các cảng biển lớn đáp ứng nhu cầu tàu siêu sang cập bến”- ông Phan Đình Thảo, Tổng giám đốc Công ty TNHH HTS International, phân tích.

Ngoài ra, khách tàu biển có sự khác biệt so với các dòng khách du lịch khác, do đó cũng đòi hỏi những sản phẩm, dịch vụ đặc thù hơn.

Đa phần các địa phương đều thích đón khách tàu biển vì đây là dòng khách sang, có khả năng chi trả cao. Ngoài ra, tất cả tàu cao cấp đều xuất phát từ những địa danh nổi tiếng nên thu hút truyền thông và có giá trị cao về mặt quảng bá du lịch.

Khách quốc tế thưởng thức các món ăn ẩm thực Việt Nam. Ảnh: AB

“Khánh Hòa từ lâu đã xem khách du lịch như những đại sứ du lịch. Họ đến với Khánh Hòa đều ghi lại những khoảnh khắc đẹp, cảnh đẹp, món ăn ngon rồi đăng lên trang mạng xã hội. Mỗi dòng trạng thái tích cực đều góp phần quảng bá, giới thiệu về Khánh Hòa văn minh, tươi đẹp và thân thiện”- ông Anh nói.

Ngoài ra theo ông Quỳnh Anh, để níu chân du khách tàu biển nói riêng và khách du lịch nói chung, thời gian qua lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều đoàn đi xúc tiến, quảng bá du lịch Nha Trang - Khánh Hòa ở các thị trường truyền thống, mở rộng thị trường tiềm năng.

Đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp du lịch, phối hợp tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn dựa trên tiêu chí, nhu cầu của mỗi dòng khách.