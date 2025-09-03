“Đêm Việt Nam” mở màn hội chợ Du lịch Quốc tế tại TP.HCM 03/09/2025 21:05

(PLO)- Chương trình nghệ thuật “Đêm Việt Nam” đã mở màn hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM 2025, gửi đi lời chào nồng hậu của TP đến bạn bè quốc tế.

Tối 3-9, tại TP.HCM đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Đêm Việt Nam - Dòng chảy tinh hoa (The Flow of Quintessence)” khai mạc cho hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM lần thứ 19 (ITE HCMC 2025).

Sự kiện đặc biệt này là cầu nối văn hóa, nơi tinh hoa du lịch và ẩm thực Việt Nam được giới thiệu tới lãnh đạo cấp cao, đại biểu, khách mời trong nước và quốc tế, mang đến trải nghiệm sâu sắc về con người và văn hóa Việt.

Chương trình vinh dự đón tiếp Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được... cùng gần 700 đại biểu đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như một lời chào đến với du khách quốc tế. Ảnh: TT.

Tiết mục ca cảnh và võ nhạc "Tinh hoa văn hóa". Ảnh:TT

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, chương trình nghệ thuật không chỉ là lời chào mừng nồng hậu mà còn là thông điệp về tình hữu nghị, hợp tác hướng tới phát triển bền vững.

Đồng thời là lời chào đón của TP.HCM gửi đến bạn bè năm châu với diện mạo mới, không gian mới, tiềm lực mới. Một siêu đô thị, trung tâm kinh tế – tài chính năng động hàng đầu cả nước với hệ thống hạ tầng giao thông – logistics ngày càng phát triển, kết nối mạnh mẽ liên vùng và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại sự kiện khai mạc Đêm Việt Nam. Ảnh: TT.

Theo ông Được, TP.HCM hội tụ hài hòa của nhiều nền văn hóa, nơi bản sắc truyền thống giao thoa cùng nhịp sống hiện đại, sáng tạo. TP.HCM có bề dày lịch sử đặc sắc, có núi, rừng, sông, khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn được UNESCO công nhận... Một siêu đô thị đang từng bước khẳng định vị thế trung tâm tổ chức sự kiện – MICE của khu vực, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, năng động và giàu triển vọng.

Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Đêm Việt Nam. Ảnh: TT.

Đêm nghệ thuật mang đến nhiều tiết mục đặc sắc như múa bóng “Welcome Ho Chi Minh City”, mashup “Đến với con người Việt Nam tôi - Hello Ho Chi Minh City”, phim ngắn “TP.HCM - dòng chảy tinh hoa”, tiết mục ca cảnh - võ nhạc “Tinh hoa văn hóa”, trình diễn bộ sưu tập áo dài “Tinh hoa di sản” và ẩm thực - tinh hoa văn hóa lúa nước.

Biểu diễn tiết mục thời trang áo dài "Tinh hoa di sản". Ảnh: TT.

Hội chợ ITE HCMC 2025 sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 6-9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) với chủ đề “Du lịch bền vững, Trải nghiệm sống động”, khẳng định tầm nhìn chiến lược của du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng.