Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: TP.HCM nâng tầm Diễn đàn Kinh tế mùa thu lên quy mô toàn cầu 31/12/2025 18:09

(PLO)- Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, để Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 tiếp tục được nâng tầm, nâng cao uy tín và phát huy vai trò tích cực, các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần chủ động chuẩn bị ngay từ đầu năm.

Chiều 31-12, UBND TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã phát biểu đánh giá kết quả diễn đàn năm 2025, đồng thời chỉ đạo, định hướng cho năm 2026 và các năm tiếp theo.

Khẳng định vị thế kinh tế của Việt Nam

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” đã thành công toàn diện về quy mô, chất lượng nội dung và hiệu quả đối ngoại.

Sự kiện có sự tham dự của 1.800 đại biểu thuộc gần 100 đoàn khách quốc tế đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Qua đó, diễn đàn đã khẳng định rõ vị thế ngày càng cao của Việt Nam cũng như của TP.HCM trong hợp tác kinh tế, khoa học công nghệ toàn cầu.

"Tôi đánh giá cao các đề xuất chính sách cho Việt Nam và TP.HCM được nêu tại diễn đàn. Đặc biệt, tôi đánh giá cao việc TP đã chủ động lập danh mục các đề án, kế hoạch, chương trình, dự án cụ thể để triển khai sau diễn đàn", Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhận định việc làm này góp phần chuyển hoá nội dung diễn đàn vào thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ông nhấn mạnh cần phát huy cách làm này trong thời gian tới.

Để Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 tiếp tục được nâng tầm, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương, đặc biệt là TP.HCM tập trung vào một số nội dung trọng tâm.

Thứ nhất, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). TP khẩn trương cùng WEF xây dựng nội dung, tham mưu chủ đề, chương trình của diễn đàn năm 2026. Mục tiêu là sớm tham mưu lãnh đạo Chính phủ mời lãnh đạo cấp cao các nước, từng bước hướng tới đồng tổ chức diễn đàn với WEF.

Thứ hai, việc lựa chọn chủ đề cần bám sát định hướng lớn của Nhà nước, gắn với các ưu tiên chiến lược về phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Với sự đồng hành của WEF, Việt Nam phải chủ động đưa ra những sáng kiến, chương trình nghị sự thiết thực, mang tính toàn cầu.

Thứ ba, Bộ Ngoại giao và UBND TP.HCM cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao kinh tế và công nghệ thông qua diễn đàn. Điều này nhằm kết nối nguồn lực quốc tế, thu hút tri thức và đầu tư chất lượng cao.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tích cực nghiên cứu các nội dung, khuyến nghị từ Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025 trong quá trình xây dựng, rà soát và hoàn thiện các chiến lược, chính sách liên quan đến chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế thông minh và phát triển bền vững.

Đối với TP.HCM, khẩn trương xây dựng và triển khai các Đề án, chương trình, kế hoạch, dự án sau Diễn đàn trên tinh thần khẩn trương, sáng tạo, có lộ trình rõ ràng. Một số chương trình lớn, đột phá có thể báo cáo Chính phủ để triển khai cho cả nước (những nội dung mới có thể thí điểm).

UBND TP.HCM tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) phát huy tối đa vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác trong nước với mạng lưới WEF và các đối tác toàn cầu. Qua đó, tận dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, huy động nguồn lực phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Lãnh đạo Chính phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM tại hội nghị tổng kết. Ảnh Ban tổ chức

Hiện thực hóa mô hình siêu đô thị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2025, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành.

Ông Hà cho biết thành phố tiếp thu đầy đủ các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn. Đây là những định hướng quan trọng, đặt ra yêu cầu và phương thức tiếp cận chiến lược mới cho diễn đàn những năm tiếp theo.

Trong quý I-2026, TP.HCM sẽ hoàn thành rà soát, phân loại và ban hành kế hoạch triển khai các nội dung hợp tác, cam kết đạt được từ diễn đàn. TP xác định việc phối hợp với WEF trong đồng tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Chủ tịch thường trực UBND Nguyễn Lộc Hà, Trưởng ban tổ chức Diễn đàn kinh tế mùa thu 2025 phát biểu tiếp thu. Ảnh: Ban tổ chức

Cũng theo ông Hà, TP.HCM xác định WEF là đối tác chiến lược trong kết nối ngoại giao kinh tế và công nghệ. Hợp tác này hỗ trợ TP huy động nguồn lực quốc tế về tri thức, chuyên môn và đầu tư.

Năm 2026, TP.HCM nỗ lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. TP sẽ tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng chiến lược nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển theo mô hình siêu đô thị, tương xứng với tiềm năng.