CEO 500 – TEA CONNECT: Doanh nghiệp quốc tế cam kết đồng hành cùng TP.HCM 25/11/2025 19:26

(PLO)- Theo Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT nhằm tạo ra không gian đối thoại chiến lược cởi mở, tin cậy. Đây là nơi kết nối lãnh đạo TP với đội ngũ chuyên gia, học giả, CEO các tập đoàn trong nước và quốc tế.

Chiều 25-11, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 đã diễn ra sự kiện “CEO 500 - TEA CONNECT” tại Trung tâm hội nghị Thisky Hall Sala, Khu đô thị Sala, An Khánh, TP.HCM.

Phiên đối thoại kéo dài 95 phút với chủ đề “TP.HCM - Hướng tới một siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”. Đây là phiên đối thoại được đánh giá có sự cởi mở và tính thực chất cao. Sự kiện tạo điều kiện cho doanh nghiệp trực tiếp nêu nhu cầu, đề xuất sáng kiến và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Đại biểu uống trà và thảo luận hợp tác bền vững

Theo Ban tổ chức, CEO 500 – TEA CONNECT được định hình là một không gian đối thoại chiến lược toàn cầu, không chỉ là buổi gặp gỡ thông thường. Điểm nhấn trong phần mở màn là không gian mở “Hương trà tâm giao - thắm tình hợp tác”, nhằm hòa quyện bản sắc văn hóa Việt vào không gian kết nối doanh nghiệp.

Chương trình mở đầu bằng phần trình diễn nghệ thuật “Trà Việt - hương đất, sắc trời và hồn người Việt Nam”, kết hợp nghi thức dâng trà, mời trà của các trà nhân gửi tới đại biểu. Việc sử dụng nghệ thuật trà trong ngoại giao sự kiện không chỉ tạo trải nghiệm thẩm mỹ mà còn thể hiện tinh thần cởi mở, thân tình. Đây là yếu tố quan trọng trong xây dựng hợp tác doanh nghiệp và trao đổi chính sách.

CEO 500 -TEA CONNECT mở đầu bằng chương trình nghệ thuật. Ảnh THUẬN VĂN

Phát biểu định hướng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chào mừng đại biểu đến với sự kiện đặc biệt nằm trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025.

Bí thư Trần Lưu Quang cho biết, TP.HCM sau sáp nhập đang bước vào giai đoạn phát triển với tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao. TP phấn đấu trở thành một siêu đô thị quốc tế hiện đại, năng động, đáng sống và có khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Với quy mô hơn 14 triệu dân, đóng góp gần 25% GDP của cả nước, TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế, là trung tâm lớn về thương mại, tài chính, công nghiệp, giáo dục, y tế và giao thương quốc tế. TP mang trong mình sứ mệnh tiên phong "vì cả nước, cùng cả nước".

Tuy nhiên, tầm vóc siêu đô thị quốc tế không chỉ đến từ quy mô dân số hay sự đóng góp về kinh tế. Nó còn nằm ở chất lượng tăng trưởng, mức độ kết nối, năng lực quản trị, sức cạnh tranh quốc tế và khả năng tạo ra môi trường sống, làm việc lý tưởng. Vì thế, TP đang định hình lại không gian và chiến lược phát triển mới với tư duy đa cực, tích hợp, kết nối, định hướng hình thành “3 vùng - 3 hành lang - 1 đặc khu - 5 trụ cột”.

Trong đó, năm trụ cột bao gồm: Thứ nhất, phát triển công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, trong đó AI, dữ liệu lớn, bán dẫn là động lực xuyên suốt. Thứ hai, logistics và thương mại tự do gắn với cảng biển, cảng hàng không, khu mậu dịch tự do. Thứ ba, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế. Thứ tư, du lịch và công nghiệp văn hóa. Thứ năm, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ hướng đến chuẩn của khu vực và quốc tế.

Theo Bí thư Quang, trong quá trình này, TP nhận thức sâu sắc thách thức đang đối mặt và cần giải quyết căn cơ, có chiến lược.

Thứ nhất là áp lực của một đô thị với quy mô dân số lớn, tốc độ tăng trưởng cao. Thứ hai là sự thiếu hụt nguồn lực tài chính, công nghệ và hạ tầng nhân lực chất lượng cao. Thứ ba, hệ thống logistics và hạ tầng giao thông đang còn trong quá trình hoàn thiện. Thứ tư, yêu cầu cấp thiết nâng cao dịch vụ công, cải thiện thủ tục hành chính và tăng cường chuyển đổi số. Thứ năm là cạnh tranh gay gắt giữa các trung tâm kinh tế trong khu vực và thế giới.

Vì vậy, bên cạnh việc TP.HCM phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn trong phát huy nội lực, việc mở rộng hợp tác thu hút chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong và ngoài nước đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Ông cho rằng một đô thị tầm quốc tế cần dựa trên mạng lưới đối tác sâu rộng, tri thức toàn cầu và sự kết nối của cộng đồng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

"Với tinh thần đó, chương trình CEO 500 - TEA CONNECT nhằm tạo ra không gian đối thoại chiến lược cởi mở, tin cậy giữa lãnh đạo TP, đội ngũ chuyên gia, học giả, CEO các tập đoàn trong nước và quốc tế, tập trung vào năm trụ cột phát triển chiến lược trên. TP.HCM trân trọng mọi sáng kiến được chia sẻ, cam kết tiếp thu nghiêm túc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, tháo gỡ điểm nghẽn, đồng hành với doanh nghiệp để triển khai hiệu quả các sáng kiến", ông Quang khẳng định.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự CEO 500-TEA CONNECT. Ảnh: THUẬN VĂN

DN hiến kế chiến lược “tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên số”

Tại phiên đối thoại, có hơn 20 tham luận và nhiều ý kiến từ các tổ chức quốc tế và tập đoàn toàn cầu như Foxconn Technology Group, Qualcomm, Siemens, Amazon. Cùng với đó là nhiều doanh nghiệp Việt Nam tiêu biểu như Ngân hàng TMCP Nam Á, Techcombank.

Nội dung thảo luận tập trung vào những vấn đề thiết thực mà doanh nghiệp quan tâm, trong bối cảnh TP.HCM đang định vị lại vai trò “siêu đô thị động lực”. Các vấn đề trọng tâm bao gồm: hợp tác trong chuyển đổi số - chuyển đổi xanh, nhu cầu hạ tầng số và hạ tầng chiến lược mới, trung tâm tài chính quốc tế, thu hút dòng vốn chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phiên đối thoại cũng tập trung phát triển nhân lực trình độ cao, đặc biệt là trong AI và công nghệ số, khai thác tiềm năng hợp tác công – tư (PPP) trong các dự án chiến lược.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông Võ Hoàng Hải, Phó Tổng Giám đốc Nam A Bank, đề xuất phát triển các sản phẩm tài chính xanh nhằm thu hút vốn ngoại cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM. Đây được xem như một trong những yếu tố then chốt để hiện thực hóa tầm nhìn đưa TP.HCM trở thành trung tâm tài chính của khu vực.

Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực chuyển đổi xanh, đề xuất của Nam A Bank đã thu hút sự chú ý lớn khi phác thảo ba trụ cột sản phẩm tài chính chủ lực để khơi thông dòng vốn ngoại: Tài trợ chuỗi cung ứng xanh, Giao dịch tín chỉ Carbon và Giao dịch hàng hóa môi trường.

Đáng chú ý, ông Võ Hoàng Hải còn đề xuất việc ứng dụng công nghệ Blockchain, IoT và AI vào truy xuất nguồn gốc và chấm điểm ESG, đồng thời kêu gọi thí điểm cơ chế "sandbox" cho nền tảng SCF xanh tại Việt Nam để bắt kịp các chuẩn mực quốc tế.

Từ Hoa Kỳ, Tập đoàn Sun Seven Stars của tỉ phú Bruno Wu định hướng phát triển các nền tảng tài chính số, tài sản số, truyền thông – giáo dục và CBDC. Tập đoàn kỳ vọng kết nối với TP.HCM trong các mô hình trung tâm tài chính – công nghệ và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Các tập đoàn châu Á mang đến phạm vi hợp tác rộng, thiên về công nghệ – công nghiệp. Đơn cử, Foxconn Industrial Internet (FII) quan tâm mạnh đến chuỗi cung ứng điện tử, nhà máy thông minh, linh kiện EV và bán dẫn. Tập đoàn đánh giá vùng TP.HCM - Đông Nam bộ là địa bàn chiến lược cho sản xuất công nghệ cao.

Khối doanh nghiệp châu Âu và Singapore cũng thể hiện tầm nhìn dài hạn. Chẳng hạn, Schneider Electric mong muốn hợp tác phát triển lưới điện thông minh, tòa nhà – nhà máy tiết kiệm năng lượng và các hệ thống quản lý năng lượng cho trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp. Nokia định hướng hợp tác trong hạ tầng 5G, mạng thế hệ mới và IoT công nghiệp – logistics nhằm nâng cao năng lực kết nối của TP.HCM.

Nhìn chung, các tập đoàn đều chung kỳ vọng TP.HCM là điểm đến của đầu tư công nghệ – công nghiệp – hạ tầng thế hệ mới. Đây là nơi họ có thể triển khai thử nghiệm mô hình mới, hình thành trung tâm R&D, mở rộng chuỗi cung ứng và đóng góp cho chiến lược “tăng trưởng xanh trong kỷ nguyên số” của Việt Nam.