Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo UBND TP.HCM sẽ đối thoại cùng hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp 24/11/2025 14:36

(PLO)- Đây là không gian đối thoại cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam và TP.HCM với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Từ ngày 25 đến 27-11, Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2025 với chủ đề “Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số” sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Thisky Hall (Khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM).

Thủ tướng và lãnh đạo TP.HCM đối thoại cùng 500 CEO

Diễn đàn diễn ra dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, UBND TP.HCM chỉ đạo giao Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (HCMC C4IR) chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành phố, tổ chức cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Sự kiện hướng tới mục tiêu trở thành không gian đối thoại chính sách cấp cao giữa Chính phủ Việt Nam, TP.HCM với các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới học thuật. Đây là nơi chia sẻ tri thức, sáng kiến và giải pháp thực tiễn để thúc đẩy hợp tác công – tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số.

Thông qua các hoạt động đa chiều, diễn đàn góp phần khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong tiến trình hội nhập quốc tế. Đồng thời, sự kiện hướng tới mục tiêu đưa TP trở thành trung tâm tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Ông Nguyễn Lộc Hà, PCT UBND TPHCM, Trưởng Ban tổ chức Diễn đàn kinh tế Mùa thu năm 2025. Ảnh: TÚ UYÊN

Mở đầu chuỗi hoạt động ngày 25-11 là Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ “Intelligent Generation NOW”. Tại đây, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc Điều hành của WEF, sẽ trực tiếp chia sẻ tầm nhìn toàn cầu về thúc đẩy chuyển đổi xanh - số và kinh tế thông minh.

Chiều cùng ngày, chương trình CEO500 – TEA CONNECT diễn ra với chủ đề: “TP.HCM: Hướng đến siêu đô thị quốc tế trong kỷ nguyên số”.

Phiên đối thoại này có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được. Đây là dịp để lãnh đạo Chính phủ và TP.HCM trao đổi với hơn 500 lãnh đạo doanh nghiệp về chiến lược đầu tư xanh và quản trị đô thị.

Hơn 1.500 đại biểu dự khai mạc phiên Toàn thể

Ngày 26-11, phiên Toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 chính thức khai mạc dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sự kiện ghi nhận quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, dự kiến 17 bộ ngành Trung ương, 33 đoàn địa phương, khoảng 100 đoàn quốc tế và hơn 1.500 đại biểu.

Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề then chốt: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số; hướng tới nền kinh tế thông minh - cơ hội và thách thức; sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; quản trị siêu đô thị và trách nhiệm các bên liên quan.

Sau phiên Toàn thể là các phiên song song tập trung vào ba chủ đề: Sản xuất thông minh và chuỗi cung ứng toàn cầu; logistics và cảng biển thông minh trong mục tiêu chuyển đổi kép; chính quyền thông minh trong kỷ nguyên số.