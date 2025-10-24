Phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong, đào tạo 10.000 CEO 24/10/2025 18:03

(PLO)- Bộ Tài chính đang hoàn thiện hai đề án lớn, cung cấp cơ chế hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong và 10.000 CEO khu vực tư nhân, dự kiến trình Chính phủ cuối tháng 10.

Ngày 24-10, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể - Bộ Tài chính và Cơ quan Liên Hợp Quốc vì bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) đã tổ chức hội thảo tham vấn hai đề án trọng điểm.

Đây là lần đầu tiên các chương trình hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong và 10.000 CEO khu vực tư nhân được đưa vào Nghị quyết Bộ Chính trị. Mục tiêu nhằm đưa tinh thần Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống.

"Luồng xanh" cho 1.000 doanh nghiệp tiên phong

Phát biểu tại hội thảo, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (APED), cho biết hai chương trình này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước. Mục tiêu là tạo ra những trụ cột vững chắc cho khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn tới.

Đề án phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong đặt mục tiêu xây dựng những doanh nghiệp hạt nhân có vai trò dẫn dắt, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây là một phần cốt lõi của gói hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp tiên phong và 10.000 CEO khu vực tư nhân.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QH

Trong quá trình xây dựng, APED đã nghiên cứu các mô hình quốc tế thành công như “Little Giants” (Trung Quốc), “World Class 300” (Hàn Quốc) hay “Hidden Champions” (Đài Loan). Các mô hình này đều tập trung vào doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao, đầu tư mạnh cho R&D và dẫn dắt chuỗi giá trị. Năm nhóm ngành sẽ được ưu tiên ươm tạo, gồm: Nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn; Công nghiệp nền tảng và công nghiệp hỗ trợ; Chuyển đổi xanh và năng lượng tái tạo (ô tô điện, vật liệu xây dựng xanh); Công nghệ cao, công nghệ lõi (AI, chip bán dẫn, Fintech); Công nghiệp văn hóa, giải trí, sáng tạo.

Điểm mới đột phá của gói hỗ trợ là cơ chế “phiếu hỗ trợ” (E-voucher). Doanh nghiệp sẽ dùng phiếu này để chi trả cho các hoạt động tư vấn chiến lược, R&D, chuyển đổi số và đào tạo lãnh đạo. Doanh nghiệp được chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn uy tín trong danh sách do Bộ Tài chính thẩm định, thay vì bị chỉ định.

Đặc biệt, bà Hương cho biết các doanh nghiệp này sẽ được áp dụng “luồng xanh” trong thủ tục hành chính, từ đầu tư, xuất nhập khẩu, hải quan, giúp rút ngắn quy trình, giảm chi phí.

Khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp được miễn phí niêm yết lần đầu và hỗ trợ 100% chi phí quản lý trong năm đầu tiên, tạo thuận lợi tối đa trong huy động vốn.

Về tín dụng, đề án khuyến khích ngân hàng cho vay dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh và tài sản vô hình (sáng chế, bản quyền), thay vì yêu cầu thế chấp truyền thống, đồng thời ưu tiên tiếp cận vốn lãi suất thấp từ các quỹ nhà nước.

Đào tạo 10.000 CEO tư duy mới

Song song với việc tạo ra các doanh nghiệp hạt nhân, chương trình đào tạo 10.000 CEO tập trung vào yếu tố con người. Theo bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, mục tiêu là hình thành đội ngũ lãnh đạo tư duy mới, có năng lực quản trị hiện đại, đủ sức dẫn dắt doanh nghiệp vươn tầm khu vực.

Hình thức hỗ trợ sẽ thông qua phiếu học bổng, với mức hỗ trợ dự kiến từ 20 - 100 triệu đồng mỗi học viên, tùy loại hình và thời lượng khóa học. Chương trình bao phủ nhiều cấp độ: từ khóa lãnh đạo cấp chiến lược, giám đốc điều hành, giám đốc chuyên môn, các chương trình Mini MBA, đến thạc sĩ quản trị kinh doanh cấp cao và các khóa học e-learning.

Tương tự, doanh nghiệp và học viên được chủ động lựa chọn đơn vị đào tạo (viện, trường) trong danh sách uy tín đã được Bộ Tài chính thẩm định và công bố công khai. "Sau hội thảo tại TP.HCM, APED sẽ nhanh chóng hoàn thiện cả hai đề án để trình Chính phủ xem xét ngay trong cuối tháng 10-2025" - bà Hương thông tin.