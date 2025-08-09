Tái cấu trúc Hội Doanh nghiệp: Tạo 'cánh tay nối dài' cho kinh tế tư nhân 09/08/2025 09:12

(PLO)- Tái cấu trúc các hội doanh nghiệp sẽ tạo ra những “cánh tay nối dài” hiệu quả, hỗ trợ khối kinh tế tư nhân, vốn được xem là động lực phát triển quan trọng của TP.HCM.

Chiến lược tái cấu trúc các hội doanh nghiệp tại TP.HCM đã có bước đi đầu tiên, với sự ra đời của Hội Doanh nghiệp khu vực Tây Sài Gòn trong đại hội lần thứ nhất (Nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra vào chiều 8-8.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho biết Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn, được thành lập theo quyết định của HUBA vào ngày 25-6-2025, là mô hình tiên phong trong số 5 hội khu vực được phê duyệt. Hội ra đời trên cơ sở hợp nhất 4 tổ chức: Hội Doanh nghiệp Quận Bình Tân, Quận 7, Quận 8 và Hội Doanh nghiệp huyện Bình Chánh

Việc hợp nhất này nhằm đáp ứng chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo đó các hội doanh nghiệp cấp quận/huyện phải kết thúc hoạt động.

Ông Nguyễn Ngọc Hòa (thứ hai, từ phải sang), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn.

Theo ông Hòa, động thái tái cấu trúc này xuất phát từ hai yêu cầu cấp thiết. Thứ nhất, theo chủ trương của Chính phủ về việc xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các hội doanh nghiệp cấp quận/huyện phải kết thúc hoạt động. Thứ hai, ông Hòa chỉ ra mô hình cũ không còn đủ sức vươn tới hàng trăm ngàn doanh nghiệp nhỏ, trong khi đây là lực lượng cần cầu nối đến chính quyền nhất.

Đại hội đã hiệp thương và bầu ra Ban Chấp hành mới gồm 63 ủy viên, trong đó có 18 ủy viên Ban Thường vụ. Ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành, đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Khu vực Tây Sài Gòn. Nhận nhiệm vụ, ông Nghĩa cam kết sẽ xây dựng hội vững mạnh, trở thành cầu nối tin cậy giữa doanh nghiệp và chính quyền.

Với khẩu hiệu "Hợp tác – Thành công – Phát triển", hội đặt mục tiêu trong nhiệm kỳ mới sẽ phát triển đạt ít nhất 400 hội viên, tổ chức tối thiểu 25 buổi hội thảo, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tích cực phản biện chính sách để xây dựng môi trường kinh doanh thông thoáng.