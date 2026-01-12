1 doanh nghiệp ở Thanh Hóa chi 5 tỉ làm tiệc tất niên cho 13.000 công nhân 12/01/2026 18:36

(PLO)- Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đóng trên địa bàn Thanh Hóa đã quyết định chi hơn 5 tỉ đồng để tổ chức tiệc tất niên cho công nhân, người lao động.

Ngày 12-1-2026, ông Nguyễn Hữu Quang, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sakurai Việt Nam cho biết, Ban giám đốc phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức bữa cơm tất niên cho 13.000 người lao động của công ty.

Bữa cơm tất niên nhằm tri ân những đóng góp của người lao động trong năm 2025, tạo động lực cho người lao động tiếp tục nỗ lực cống hiến cho công ty trong năm 2026.

Địa điểm tổ chức bữa cơm đặc biệt này là tại các nhà hàng sang trọng như Royal Palace và White Palace đóng trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa. Do số lượng công nhân đông, công ty sẽ tổ chức nhiều bữa tiệc từ ngày 4-1 đến 7-2-2026.

Niềm vui của các công nhân đi dự tiệc tất niên. Ảnh: ĐT

Tết Nguyên đán 2026 tới đây, công ty tiếp tục tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, trao quà Tết đến toàn bộ công nhân. Doanh nghiệp còn thưởng lương tháng thứ 13 và thanh toán phép năm với mức 300%.

Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (công nhân) chia sẻ: "Làm việc nhiều năm trong khu công nghiệp, tôi quen với những bữa ăn vội, ngủ vội. Đây là lần thứ hai tôi được dự tiệc tất niên tại nhà hàng sang trọng và cảm thấy mình được công ty trân trọng."