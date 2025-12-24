Cuộc thi giúp nâng tầm vị thế sản phẩm 'Made in Vietnam' 24/12/2025 14:41

Ban tổ chức Hội chợ Quốc tế Sản phẩm Nội ngoại thất và Mỹ nghệ Việt Nam – VIFA EXPO vừa công bố Cuộc thi “VIFA EXPO 2026 – Creative Furniture Showcase”. Đây là sáng kiến chuyên môn nhằm tôn vinh các sản phẩm nội ngoại thất sáng tạo do doanh nghiệp Việt Nam tự thiết kế, sản xuất.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi chiến lược để tái định vị thương hiệu quốc gia. Ngành gỗ Việt Nam đang nỗ lực thoát khỏi danh xưng "công xưởng" gia công thuần túy. Cuộc thi đặt mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp chuyển dịch sang mô hình tự thiết kế, sản xuất. Qua đó, sản phẩm Made in Vietnam sẽ gia tăng biên lợi nhuận và giá trị cạnh tranh trên trường quốc tế.

Sự kiện do Công ty Cổ phần Thủ công Mỹ nghệ Gỗ Liên Minh phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các hiệp hội tổ chức. Đối tượng tham gia là các doanh nghiệp sản xuất hàng nội ngoại thất đang hoạt động tại Việt Nam.

Để đảm bảo minh bạch, sản phẩm dự thi bắt buộc phải do doanh nghiệp tự thiết kế. Các sản phẩm này phải là hàng mới hoặc đang thương mại hóa, tuyệt đối không sao chép ý tưởng.

Doanh nghiệp đồ gỗ Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tự thiết kế và sản xuất, từ đó gia tăng biên lợi nhuận và giá trị cạnh tranh của sản phẩm Made in Vietnam trên thương trường quốc tế. Ảnh: QUANG HUY

Thời gian nhận hồ sơ dự thi kéo dài từ nay đến hết ngày 31-1-2026. Các tác phẩm vượt qua vòng sơ khảo sẽ được trưng bày tại khu vực Hall B2, Trung tâm Triển lãm WTC EXPO từ ngày 7 đến 11-3-2026.

Đây là thời điểm "vàng" khi diễn ra Hội chợ VIFA EXPO lần thứ 17. Sự kiện quy tụ hơn 650 doanh nghiệp và hàng ngàn nhà mua hàng quốc tế. Việc trưng bày tại đây mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các nhà nhập khẩu toàn cầu, hiện thực hóa mục tiêu kết nối cung cầu.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm một giải Nhất trị giá 30 triệu đồng, cùng các giải Nhì và Ba. Kết quả chung cuộc dựa trên tỉ lệ 50% điểm từ Hội đồng chuyên môn và 50% bình chọn của cộng đồng. Tiêu chí này đảm bảo sản phẩm thắng giải vừa đạt chuẩn thẩm mỹ, vừa phù hợp thị hiếu thị trường.