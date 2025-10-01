Độc đáo 'tái sinh' gỗ từ tàu thuyền cũ thành đồ nội thất 01/10/2025 14:53

(PLO)- Chứng kiến nhiều tàu thuyền cũ được người dân tháo dỡ lấy gỗ làm củi, trong khi chất gỗ lại bền chắc và đẹp nên doanh nghiệp đã thu mua để "tái sinh" thành các sản phẩm đồ nội thất

Ngày 1-10, Triển lãm Nội thất - Xây Dựng Việt Nam năm 2025 (VIBE 2025) khai mạc tại Trung tâm Triển lãm và Hội chợ Sài Gòn.

Sự kiện mang chủ đề tiên phong “Next in Space – Tương lai của không gian sống”, do Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA), Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đồng tổ chức, cùng sự đồng hành của Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Hội Kiến trúc sư TP.HCM, Hội Nội thất Việt Nam…

Thiết lập một chuỗi giá trị Made-in-Vietnam

Ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch HAWA, cho biết điểm nhấn của VIBE 2025 chính là quy mô gấp đôi so với các kỳ trước, với hơn 550 gian hàng đa lĩnh vực.

Các gian hàng đồng loạt trưng bày hàng ngàn sản phẩm đổi mới sáng tạo, thiết kế đột phá, giải pháp công nghệ cùng các xu hướng lần đầu xuất hiện tại thị trường nội địa. Tất cả sản phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng, bám sát bộ tiêu chí của ban tổ chức: Style (Phong cách), Smart (Thông minh), Sustainability (Bền vững) và Spirit (Bản sắc).

Triển lãm cũng tiên phong giới thiệu loạt vật liệu xây dựng xanh thế hệ mới, hướng đến mục tiêu giảm phát thải carbon.

Tiêu biểu là gạch sinh thái ép nguội của Secoin; dầu bảo dưỡng mọi loại gỗ thân thiện với môi trường Protego; tre được ép kỹ thuật cao; sợi dệt xanh... Những sản phẩm này khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo của ngành Nội thất - Xây Dựng Việt Nam.

Khách tham quan các mô hình vật liệu xanh trong không gian tre được ép kỹ thuật cao. Ảnh: TÚ UYÊN

Đáng chú ý, thông qua mô hình B2D2C (Business to Designer to Consumer), triển lãm mở ra nền tảng kết nối chuyên nghiệp cho 150 doanh nghiệp, bao gồm nhà sản xuất nội thất, vật liệu, phụ kiện, logistic, nhà thầu và nhà thiết kế.

Sự kết nối trực tiếp này giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất và đặc biệt là nâng cao năng lực Nghiên cứu & Phát triển.

“Những nỗ lực này nhằm góp phần giải quyết tình trạng sản xuất phân mảnh, thiếu liên kết giữa các nhà sản xuất, cung cấp vật liệu và kiến trúc sư. Từ đó, thiết lập một chuỗi giá trị Made-in-Vietnam hoàn chỉnh, cung ứng cho sản xuất trong nước, phù hợp với thị hiếu và mức chi tiêu nội địa”- ông Phương khẳng định.

Khách tham quan ấn tượng với không gian của sản phẩm đồ nội thất tái sinh từ gỗ tàu thuyền cũ. Ảnh: TÚ UYÊN

Câu chuyện "tái sinh" đồ nội thất từ những con tàu cũ

Nổi bật tại triển lãm là không gian của An Design House với bàn ghế, tủ... mang màu sắc hoài cổ, thu hút nhiều khách dừng chân tham quan.

Đại diện An Design House chia sẻ, xuất phát từ tình yêu của một người con miền Tây, trên sông nước Tiền Giang, nơi tàu thuyền từng gắn bó với nhiều thế hệ nhưng nay không còn nhiều người theo nghề truyền thống. Chứng kiến nhiều tàu thuyền cũ được người dân tháo dỡ lấy gỗ làm củi, trong khi chất gỗ lại bền chắc và đẹp, bà thấy vô cùng lãng phí.

Nhận thấy giá trị tiềm ẩn của nguồn gỗ này, cùng với xu hướng tiêu dùng bền vững, chúng tôi đã thu mua và tái sinh cho chúng một cuộc đời mới. Theo đó, gỗ cũ từ tàu thuyền được biến hình thành bàn ghế, tủ kệ, đồ decor, giỏ gỗ hoa mai... với những họa tiết được khắc thủ công tinh xảo, rất độc đáo. Bên cạnh đó, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, góp phần lưu giữ làng nghề truyền thống của quê hương.

“Với nét mộc mạc nhưng thể hiện chất riêng qua các họa tiết thủ công, cùng câu chuyện ý nghĩa về sự "tái sinh" từ gỗ tàu cũ, sản phẩm của chúng tôi rất được thị trường nội địa ưa chuộng, đặc biệt tại khu vực Hà Nội”- đại diện An Design House chia sẻ thêm.