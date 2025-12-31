Khánh Hòa sẽ có thêm 3 khu công nghiệp 31/12/2025 11:44

Ngày 31-12, UBND tỉnh Khánh Hòa trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 1, Ninh Xuân 2 và khu công nghiệp Ninh Diêm 1.

Trong đó, dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 1 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.630 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích gần 496 ha ở xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Dự án hướng đến xây dựng khu công nghiệp có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án sản xuất công nghiệp theo quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định cho các doanh nghiệp. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án khu công nghiệp Ninh Xuân 2 do Công ty liên danh TNHH Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, có mức đầu tư hơn 4.000 tỉ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 490 ha ở xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, thu hút các dự án sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao.

Dự án khu công nghiệp Ninh Diêm 1 do Công ty CP Phát triển Ninh Khánh Land làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 2.834 tỉ đồng, thực hiện trên diện tích 241 ha, tại phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, hạ tầng kỹ thuật, thân thiện môi trường, phù hợp xu hướng phát triển bền vững.

Cả ba dự án đều có thời hạn hoạt động 70 năm.

Theo ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh sẽ tập trung huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt ưu tiên các tuyến giao thông kết nối liên vùng giữa Khánh Hòa với khu vực Tây Nguyên và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.