Làm thế nào để hàng Việt có mặt trên kệ siêu thị toàn cầu? 05/09/2025 07:07

(PLO)-Diễn đàn xuất khẩu “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2025” hướng đến việc tạo ra những kết nối thực chất giữa các kênh phân phối quốc tế và doanh nghiệp sản xuất trong nước, giúp hàng Việt hội nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chiều 4-9, Bộ Công Thương và UBND TP.HCM đã phối hợp tổ chức Diễn đàn xuất khẩu “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2025”. Diễn đàn nhằm tạo kết nối thực chất giữa các kênh phân phối quốc tế với doanh nghiệp (DN) sản xuất trong nước, hỗ trợ hàng Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Cơ hội và thách thức luôn song hành

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng cho biết, diễn đàn quy tụ đầy đủ các mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng, từ các tập đoàn đại diện cho nhu cầu thị trường thế giới, các DN sản xuất Việt Nam cho đến các đơn vị logistics. Những trao đổi cởi mở, sát thực tế sẽ giúp DN Việt Nam nắm bắt kịp thời biến động thị trường, nhìn nhận rõ yếu điểm của mình để hiện thực hóa các cơ hội

Theo bà Thắng, về phía các nhà phân phối nước ngoài, đây cũng là dịp để họ thấu hiểu hơn về chính sách và tiềm năng của Việt Nam, từ đó cùng DN trong nước xây dựng một chuỗi cung ứng đa dạng, bền vững.

Ở góc độ DN bán lẻ quốc tế, ông Paul Lê, Phó Chủ tịch Central Retail Việt Nam, khẳng định đây là năm thứ ba liên tiếp đơn vị này đồng hành cùng Bộ Công Thương, thể hiện cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ hàng Việt vươn ra thế giới.

“Năm nay, chúng tôi đã mời đại diện thu mua từ Thái Lan sang để kết nối trực tiếp với DN Việt. Đây là nỗ lực cụ thể nhằm tìm kiếm nguồn hàng, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho DN thông qua hệ thống phân phối của tập đoàn tại nhiều quốc gia”- ông Paul Lê cho biết.

Ngay tại sự kiện, Central Retail đã hỗ trợ kết nối cho 14 DN Việt có thế mạnh về cà phê, socola, sản phẩm tốt cho sức khỏe và bao bì thân thiện môi trường. Đáng chú ý, các DN này sẽ tiếp tục được quảng bá tại “Tuần lễ sản phẩm Việt Nam tại Pháp” vào tháng 10 tới.

Lãnh đạo Vụ Phát triển thị trường nước ngoài - Bộ Công Thương cùng các doanh nghiệp chia sẻ thông tin tại diễn đàn

Bài toán về khẩu vị và sức cạnh tranh

Về phía DN sản xuất, ông Diệp Nam Hải, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, đánh giá cao việc diễn đàn có sự tham gia của những chuỗi bán lẻ hàng đầu như Aeon TopValu, Central Retail.

“Tại thị trường nội địa, chúng tôi đã là nhà cung cấp của Aeon và Central Retail. Hiện nay, Cholimex đang tìm kiếm cơ hội đưa sản phẩm ra nước ngoài thông qua hệ thống phân phối của các đối tác này. Đặc biệt, năm nay chúng tôi đang đẩy mạnh xuất khẩu tại các thị trường tiềm năng như Trung Đông và Nam Mỹ”- ông Hải chia sẻ.

Chia sẻ về yếu tố then chốt để thành công, ông Hải cho rằng khả năng đáp ứng của sản phẩm và sức cạnh tranh là quan trọng nhất.

“Sản phẩm phải phù hợp khẩu vị, đảm bảo chất lượng và cạnh tranh được với sản phẩm của DN sở tại cũng như các đối thủ trong khu vực. Đó là hai yếu tố bắt buộc phải đạt được để có thể thâm nhập vào các hệ thống bán lẻ lớn”- ông Hải nhấn mạnh.

Ông Trần Phú Lữ, Giám đốc ITPC phát biểu tại diễn đàn

TP.HCM cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp

Đại diện chính quyền thành phố, ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC), cho biết thành phố đang ở một bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử.

"Việc quy hoạch liên kết vùng với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạo ra một không gian phát triển mới, nơi ba cực kinh tế năng động nhất Việt Nam hội tụ. Điều này mở ra khát vọng xây dựng TP.HCM trở thành một siêu đô thị đa trung tâm, một điểm đến hấp dẫn hội tụ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế"- ông Lữ nói.

Với vai trò đầu tàu kinh tế cả nước, TP.HCM đang tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp DN và nhà đầu tư sớm phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh. Trọng tâm là các chính sách hỗ trợ DN kết nối và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Ông Lữ cho biết, để triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại định hướng xuất khẩu, ITPC và các sở, ngành liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương.

Trước hết, các đơn vị sẽ tập trung nghiên cứu, nắm bắt những khó khăn thực tế mà DN gặp phải khi tham gia chuỗi cung ứng quốc tế, từ đó tham mưu cho UBND TP.HCM các giải pháp hỗ trợ thiết thực.

Bên cạnh đó, ITPC sẽ đẩy mạnh hỗ trợ DN xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, đặc biệt định hướng DN hướng đến sản xuất xanh, xuất khẩu xanh và tiêu dùng bền vững. Đồng thời, ITPC sẽ tăng cường hoạt động kết nối giao thương giữa DN trong nước với các nhà nhập khẩu, kênh phân phối lớn ở nước ngoài và với các DN FDI.

"Chúng tôi chú trọng hỗ trợ DN kết nối với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, xem đây là kênh phân phối hiệu quả giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, tiết kiệm chi phí và nắm bắt nhanh xu hướng tiêu dùng"- ông Lữ khẳng định.