Điểm sáng kinh tế Việt Nam 2025 và kỳ vọng năm 2026

(PLO)- Bất chấp biến động kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định. Đây là minh chứng hùng hồn cho sức bật nội lực và khả năng phòng vệ của nền kinh tế trước mọi rủi ro.

Kinh tế Việt Nam 2025 lội ngược dòng ngoạn mục với GDP đạt khoảng 8%, trở thành điểm sáng châu Á. Song đằng sau hào quang vĩ mô, doanh nghiệp (DN) vẫn vật lộn với cơn khát vốn và điểm nghẽn thể chế.

Trước thềm năm 2026, năm bản lề cho kỷ nguyên vươn mình, báo Pháp Luật TP.HCM đối thoại với TS Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam, để giải mã nội lực và tìm chìa khóa cởi trói nguồn lực dân doanh.

10 dấu ấn kiến tạo niềm tin

. Phóng viên: Thưa ông, năm 2025 khép lại trong bối cảnh thế giới đầy rẫy những cơn “gió ngược”, từ xung đột địa chính trị đến cuộc chiến thuế quan khốc liệt. Thế nhưng Việt Nam lại bất ngờ về đích với những chỉ số vĩ mô ấn tượng. Ông có thể phác họa lại bức tranh kinh tế Việt Nam qua những gam màu ấn tượng nhất?

+ TS Tô Hoài Nam: Phải khẳng định ngay rằng năm 2025 là một năm mang tính bước ngoặt, một cột mốc lịch sử đối với sự tăng trưởng của Việt Nam. Nếu xét ở góc độ khách quan, những gì chúng ta làm được rất đáng tự hào và tạo dựng được niềm tin to lớn cho cộng đồng quốc tế. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này là vì chúng ta đã vượt qua những thách thức kép, vừa khắc phục hậu quả thiên tai lịch sử trong nước, vừa lèo lái con thuyền kinh tế qua những đợt sóng dữ của thị trường toàn cầu.

. Đâu là 10 dấu ấn nổi bật mà theo ông là nền tảng cốt lõi tạo nên kỳ tích này?

+ Theo quan sát và tổng hợp của tôi, bức tranh kinh tế năm qua được dệt nên bởi 10 dấu ấn nổi bật, minh chứng cho sức sống mãnh liệt của dân tộc.

Thứ nhất, tăng trưởng vượt xa mọi kỳ vọng. Khi đầu năm chúng ta đặt mục tiêu GDP 8%, nhiều tổ chức quốc tế đã hoài nghi. Nhưng kết quả thực tế đã chứng minh Việt Nam chính thức nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng mạnh nhất châu Á, khẳng định vị thế của một con hổ kinh tế mới.

Thứ hai, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có sự chuyển dịch về chất. Không chỉ đạt mức giải ngân cao nhất trong nhiều năm, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm nay tập trung mạnh mẽ vào công nghệ cao, sản xuất chip bán dẫn và năng lượng xanh. Đây là sự thay đổi về chất lượng mà chúng ta đã mong chờ từ lâu.

Thứ ba, xuất khẩu phục hồi thần tốc. Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hai con số, đóng góp trọng yếu vào quy mô nền kinh tế 500 tỉ USD. Đặc biệt là sự trỗi dậy của ngành điện tử, trở thành mũi nhọn xuất khẩu chủ lực.

Thứ tư, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Dù áp lực lạm phát có nhích tăng so với các năm trước do biến động giá vàng và tỉ giá nhưng về cơ bản vẫn nằm trong tầm kiểm soát an toàn. Đây là “tấm khiên” quan trọng bảo vệ túi tiền của người dân và niềm tin của nhà đầu tư.

Thứ năm, hạ tầng chiến lược phát triển thần tốc. Chưa bao giờ chúng ta thấy các đại dự án từ cao tốc Bắc - Nam, cảng biển đến sân bay Long Thành được thúc đẩy tiến độ quyết liệt như năm qua. Diện mạo đất nước thay đổi từng ngày.

Thứ sáu, bản lĩnh trong hội nhập thương mại. Trong bối cảnh Mỹ và một số quốc gia áp dụng chính sách thuế quan bảo hộ chưa từng có tiền lệ, vượt ngoài mọi kịch bản dự báo, Việt Nam vẫn khéo léo tận dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA) để giữ vững thị trường, biến nguy thành cơ.

Thứ bảy, thị trường tài chính thiết lập đỉnh cao mới. Thị trường chứng khoán với mốc điểm số tiệm cận 1.800 điểm. Việc này đã phản ánh kỳ vọng lớn lao của nhà đầu tư vào tương lai nền kinh tế, thu hút được dòng vốn dài hạn quan trọng.

Thứ tám, thể chế và chính sách đồng bộ hóa. Hệ thống pháp luật được đổi mới nhất quán. Các nghị quyết chiến lược của Đảng và Quốc hội về kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, an ninh năng lượng... đã tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn bao giờ hết.

Thứ chín, đột phá về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Môi trường cho công nghệ được cải thiện rõ rệt, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tập đoàn công nghệ toàn cầu và cộng đồng khởi nghiệp.

Và cuối cùng, thứ 10 là khả năng chống chịu kiên cường. Bất chấp biến động toàn cầu, Việt Nam vẫn giữ đà tăng trưởng ổn định. Điều này không chỉ là con số thống kê vô hồn, mà là minh chứng hùng hồn cho sức bật nội lực và khả năng phòng vệ của nền kinh tế trước mọi rủi ro.

Cần tiếp tục mở rộng thị phần trái cây tươi và sản phẩm chế biến sâu, đầu tư mạnh mẽ vào mô hình nông nghiệp xanh. Ảnh: QH

Kiến tạo thể chế để mở đường phát triển

. Đằng sau những con số biết nói đó chắc chắn là vai trò của bàn tay kiến tạo. Ông đánh giá thế nào về tác động thực tế của các quyết sách đột phá về thể chế và tinh gọn bộ máy mà Trung ương đã thực hiện?

+ Tôi cho rằng sự tăng trưởng ấn tượng của kinh tế Việt Nam năm 2025 không phải là sự may mắn ngẫu nhiên. Nó phản ánh chính xác quyết tâm cải cách thể chế mạnh mẽ và hành động “nhanh - đúng - trúng” của cả hệ thống chính trị.

Ví dụ DN bắt đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng hơn trong các thủ tục, bớt đi những rào cản vô hình và chi phí không chính thức vốn là nỗi ám ảnh bấy lâu nay. Tiếp đến, chính sách mở cửa thương mại và hỗ trợ kinh tế tư nhân không chỉ dừng lại ở việc tạo thuận lợi, mà còn đóng vai trò là chìa khóa kích hoạt động lực tăng trưởng mới.

Chúng ta cần nhìn nhận thực tế rằng chính sự lớn mạnh của khu vực tư nhân trong nước sẽ tác động tích cực ngược lại khu vực FDI thông qua chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, chính sách vĩ mô của chúng ta vừa có bước đột phá mạnh mẽ, vừa đảm bảo nguyên tắc linh hoạt. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài khóa và tiền tệ đã giúp kiềm chế lạm phát, giữ vững niềm tin cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tôi cho rằng bảy nghị quyết quan trọng của Đảng cùng các quyết sách tinh gọn bộ máy chính là những nền tảng cốt lõi giúp kinh tế Việt Nam vừa phục hồi, vừa phát triển bền vững.

Nắn dòng vốn xã hội về sản xuất, kinh doanh

. Vĩ mô tăng trưởng khoảng 8% là tín hiệu rất vui nhưng với cộng đồng DN nhỏ và vừa (SME) - lực lượng chiếm 98% số lượng DN cả nước, ông nhận thấy “sức khỏe” thực sự của họ đã hồi phục tương xứng chưa?

+ Đây là một câu hỏi rất trúng và rất đau đáu. Mức tăng trưởng gần 8% là tín hiệu rất vui, cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng và phục hồi căn cơ hơn. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng sự tăng trưởng của vĩ mô và thực tế của khối DN nhỏ và vừa chưa hoàn toàn song hành.

Ở góc độ khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là SME, sự phục hồi chưa đồng đều. Nhiều DN vẫn đang đối mặt với chi phí vốn cao, áp lực cạnh tranh khốc liệt và khó khăn trong tiếp cận thị trường. Số lượng DN rút lui khỏi thị trường vẫn còn cao.

Thực tế này chỉ ra một khoảng cách giữa con số thống kê và đời sống DN. Do đó, các giải pháp hỗ trợ thiết thực, cụ thể cho từng ngành hàng cụ thể vẫn là yêu cầu cấp bách cho năm 2026 chứ không thể chỉ dừng lại ở các chính sách chung chung.

Các doanh nghiệp mong muốn Nhà nước xây dựng một hệ thống pháp lý minh bạch, thống nhất và linh hoạt. Ảnh: QUANG HUY

. Một nghịch lý đang hiện hữu là trong khi DN sản xuất “khát vốn”, dòng tiền xã hội khổng lồ lại đang bị hút mạnh vào các tài sản như vàng, bạc, tiền số… Theo ông, nguy cơ dòng vốn bị rút ruột khỏi sản xuất lớn đến mức nào và chúng ta cần làm gì để nắn dòng tiền này chảy ngược vào nhà máy, công xưởng?

+ Đây chính là thách thức lớn nhất của chúng ta hiện nay. Việc dòng tiền thông minh tìm đến các kênh sinh lời cao như vàng hay chứng khoán là quy luật tất yếu của thị trường. Tuy nhiên, khi sự dịch chuyển này trở nên quá nóng và ồ ạt, nó tạo ra nguy cơ kéo vốn ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nếu xu hướng này tiếp diễn, nền tảng sản xuất của chúng ta sẽ bị rỗng ruột, hiệu quả tăng trưởng sẽ trở nên mong manh, thiếu bền vững.

Để giải bài toán hóc búa này, chúng ta phải dùng công cụ kinh tế để điều tiết.

Thứ nhất, cần áp dụng chính sách thuế và lãi suất phân biệt. Nhà nước cần có cơ chế ưu đãi thuế thu nhập DN và lãi suất vay vốn đặc biệt hấp dẫn cho các đơn vị đầu tư vào sản xuất hàng hóa, công nghệ lõi, nông nghiệp công nghệ cao. Làm sao để lợi nhuận từ sản xuất trở nên hấp dẫn hơn hoặc ít nhất là an toàn và bền vững hơn so với đầu cơ.

Thứ hai, phải khơi thông lại kênh huy động vốn dài hạn. Thị trường trái phiếu DN cần được phục hồi mạnh mẽ hơn cho khối SME nhưng lần này phải đi kèm với các điều kiện minh bạch, xếp hạng tín nhiệm chặt chẽ để bảo vệ nhà đầu tư. Chúng ta không thể để DN phụ thuộc hoàn toàn vào tín dụng ngân hàng.

Thứ ba, đẩy mạnh tài chính số (Fintech). Cần các chính sách cởi mở để các công ty Fintech tham gia dẫn vốn nhỏ lẻ vào các lĩnh vực sản xuất, tạo ra năng suất thực sự. Chỉ khi dòng vốn dài hạn quay lại khu vực sản xuất, tạo ra của cải vật chất thực tế thì nền kinh tế mới có thể đi xa và tránh được bẫy bong bóng tài sản.

. Xin cảm ơn ông.

Ba kiến nghị tâm huyết Trong năm 2025, chúng ta đã dám làm những việc đột phá, tạo ra sự thay đổi mạnh mẽ. Tuy nhiên, vẫn còn những khâu chưa tốt, đặc biệt là năng lực đáp ứng thủ tục hành chính tại chính quyền cơ sở. Để đáp ứng kỳ vọng của người dân và DN, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng 10% trong năm 2026, tôi có ba kiến nghị tâm huyết. Một là tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý theo hướng kiến tạo. Tập trung rà soát và gỡ bỏ ngay các quy định chồng chéo đang kìm hãm hoạt động sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, kinh tế xanh. Hai là thay đổi tư duy hỗ trợ DN SME. Cần chuyển từ hỗ trợ “cho con cá” sang hỗ trợ “cần câu” và “cách câu”. Xác định rõ tư duy hỗ trợ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ để DN tư nhân Việt Nam đủ sức tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì mãi chỉ làm gia công bên lề. Và kiến nghị then chốt nhất, bao trùm nhất: Xây dựng một hệ thống pháp lý minh bạch, thống nhất và linh hoạt. Môi trường kinh doanh cũng như nền móng của một ngôi nhà, nó đòi hỏi sự chắc chắn và nhất quán. DN chỉ dám bỏ vốn lớn, đầu tư dài hạn khi họ tin rằng chính sách sẽ không thay đổi rủi ro nay thế này, mai thế khác. Chỉ khi đó, DN tư nhân mới thực sự yên tâm cống hiến, trở thành động lực tăng trưởng bền vững, đưa con tàu kinh tế Việt Nam vươn ra biển lớn.