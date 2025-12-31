Thủ tướng: 'Muốn trở thành nước phát triển, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ...' 31/12/2025 18:58

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ.

Chiều 31-12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2025, giai đoạn 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu chỉ đạo.

‘Chúng ta biết ơn người nông dân’

Tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cả giai đoạn 2021-2025 và năm 2025, ngành nông nghiệp thực hiện các nhiệm vụ trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức nhiều hơn là thời cơ thuận lợi, từ đại dịch Covid-19, rồi thị trường thu hẹp, đứt gãy các chuỗi cung ứng, chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, thảm hoạ thiên tai…

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự thống nhất của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp, cùng với sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế và niềm mong đợi của Tổ quốc, lãnh đạo Bộ và ngành NN&MT đã kiên định nguyên tắc: Chỉ bàn làm, không bàn lùi và đã đạt được tất cả các mục tiêu, nhiều trong số đó còn vượt kế hoạch đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết ngành NN&MT. Ảnh: Tùng Đinh

Thủ tướng tiếp tục chia sẻ, năm nào ông cũng tham dự hội nghị tổng kết của ngành, và lại giao chỉ tiêu cao hơn so với kế hoạch mà ngành đề ra. Ví dụ như với xuất khẩu, năm ngoái ngành đề ra mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 65 tỉ USD, Thủ tướng tin tưởng ngành còn đạt mục tiêu cao hơn nên giao chỉ tiêu 68 tỉ USD. Kết quả năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản của ngành đạt 70 tỉ USD, trong đó xuất siêu 20 tỉ USD.

“Tôi chúc mừng các đồng chí đã hoàn thành tất cả các mục tiêu và quan trọng nhất, các đồng chí đã có đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của cả nước trong phát triển kinh tế xã hội, an sinh xã hội, trong quốc phòng an ninh, trong phát triển đối ngoại…”, Thủ tướng nói.

Đồng thời tiếp tục khẳng định nông nghiệp là trụ đỡ cho sự phát triển của kinh tế xã hội, nông nghiệp giúp chúng ta thoát nghèo, từ chỗ phải đi vay lương thực chúng ta nay đã xuất khẩu lương thực.

“Chúng ta biết ơn người nông dân, biết ơn ngành nông nghiệp là như vậy”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Phân tích thêm về mối quan hệ "tam nông", Thủ tướng khẳng định nông dân là trung tâm, chủ thể, nông nghiệp là động lực phát triển, nông thôn là nền tảng. Thủ tướng nêu rõ, những năm tới, muốn trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Việt Nam vẫn phải lấy nông nghiệp làm trụ đỡ, tiếp tục công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm nền tảng phát triển nhanh, bền vững.

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của ngành vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: "Ngành nông nghiệp và môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt,… là trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới".

Qua Báo cáo tổng kết và các ý kiến tham luận tại Hội nghị, Thủ tướng khái quát những thành tựu của ngành bằng "6 cụm từ khóa": Bộ máy thì tinh gọn; Thể chế thì đột phá; Chuyển đổi xanh, số; Tam nông phát triển; Tài nguyên khơi thông; Kiên trì vượt khó.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng nhấn mạnh ba thách thức lớn đang đặt ra đối với ngành là biến đổi khí hậu; thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, số, tuần hoàn; thách thức về nguồn lực (thể chế, hạ tầng, nhân lực, nguồn vốn, quản trị, số hóa).

Đồng thời, Thủ tướng nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm: Bám sát, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; phối hợp tốt với các bộ ngành, địa phương; bám sát tình hình, phản ứng chính sách nhanh, kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là tình hình bất thường.

Thủ tướng lấy ví dụ, khi hỗ trợ người nông dân tái sản xuất sau thiên tai thì cần hỗ trợ trực tiếp bằng tiền để phát huy tinh thần chủ động mua giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp…, thay vì phải "lỉnh kỉnh mua từ Trung ương rồi vận chuyển xuống, cái cần thì không có, cái không cần thì lại có, rồi mất chi phí vận chuyển không cần thiết".

Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa

Về các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng khẳng định sứ mệnh của ngành NN&MT trong việc góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững và bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ trở nên nặng nề hơn, cần có giải pháp, định hướng phát triển đột phá mạnh mẽ hơn.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Tùng Đinh

"Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ, nhưng phải số hóa, phải hiện đại hóa, công nghiệp hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh", Thủ tướng phát biểu.

Cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2026, Thủ tướng đề nghị ngành quán triệt thực hiện phương châm "6 nhóm từ khóa": Quản trị hiện đại; Thể chế khơi thông; Khoa học phát triển; Tam nông thịnh vượng; Tài nguyên bền vững; Môi trường an toàn.

Thủ tướng nêu rõ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chỉ đạo, định hướng của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhất là các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, các Nghị quyết chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Đảng ủy Chính phủ và tới đây là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong toàn ngành và xây dựng người nông dân thông minh, trang bị kiến thức cho họ, tiếp cận khoa học công nghệ nhanh nhất.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh cần phát triển hạ tầng chiến lược cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, phát triển nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh, bền vững, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, hiệu quả, minh bạch.

Đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, liên kết phát triển các vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thị trường; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo ba trục sản phẩm: quốc gia - tỉnh - địa phương, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc. Tăng cường liên kết "5 nhà": Nhà nông - Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà băng - Nhà khoa học.

Phát triển thủy sản là ngành mũi nhọn trong nông nghiệp, phát triển kinh tế biển; quyết tâm chống khai thác IUU để thực hiện "mục tiêu kép": vừa gỡ thẻ vàng của "EC", vừa phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Triển khai hiệu quả Đề án "Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030". Tiếp tục nâng cấp, đầu tư, mở rộng thị trường chương trình sản phẩm OCOP...